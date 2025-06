“Hambre de ganar” y una ironía sobre Mastantuono: las frases de Xabi Alonso antes del debut en el Mundial de Clubes

Xabi Alonso se presentó con claridad, temple y convicción en la previa de su primer partido como entrenador del Real Madrid en el Mundial de Clubes. En la rueda de prensa previa al duelo ante Al Hilal, el técnico vasco dejó frases contundentes, mensajes para su plantilla y una que otra ironía, como cuando le preguntaron por el “movimiento emocional” que dijo haber sentido River Plate en su estreno del torneo en Seattle, tras vender a Franco Mastantuono a la Casa Blanca.

“¿Movilizados como que les perjudicó, quieres decir? He visto el partido, han ganado 3-1, han jugado un buen partido… así que no les he visto muy movilizados”, dijo, en clara referencia a las declaraciones del cuerpo técnico de River sobre el impacto anímico del debut.

Un Madrid con hambre, compromiso y ritmo

La idea de competir con ambición se repitió en varios tramos de su intervención. “¿Qué no puede faltar? El hambre de ganar, de competir, de intentar jugar bien. Sin duda, defender el escudo“, afirmó Alonso, quien resaltó que si bien eso ya está en el ADN del club, también hay que trabajarlo desde lo táctico y emocional.

En cuanto a la preparación del equipo, el exjugador reconoció que no han tenido mucho tiempo para ajustar todo, pero confía en la respuesta de sus jugadores: “Hoy en día es fundamental que haya equilibrio tanto ofensivo como defensivo, que todos estén involucrados en todas las fases”.

Cuando le preguntaron por el horario del partido (3:00 p.m. en Miami), respondió con firmeza: “¿Preocupación? Me preocupa cero, es lo que hay”.

Y resumió el espíritu con el que encara este torneo internacional con una frase llamativa: “Mañana empieza el rock and roll”.

Vinicius, Modric y el estado físico del plantel

Xabi también compartió impresiones personales. Contó que no conocía a Vinicius en persona antes de tomar el cargo y que quedó sorprendido con su energía y carisma: “Todo lo que veía y había escuchado, en diez segundos lo reconocí. Su forma de ser es muy pasional. Me gustó mucho tener ese tipo de jugadores”.

Sobre Luka Modric, con quien compartió vestuario años atrás, destacó la naturalidad de la relación: “Con Luka siempre hemos tenido buena relación, como compañeros, amigos y ahora en la relación entrenador-jugador. Me gusta ver la relación que tiene con los más jóvenes”.

Respecto al estado físico de algunos lesionados, Alonso fue claro. Antonio Rudiger está más cerca de reaparecer y podría estar disponible en el segundo partido. “Toni hizo un esfuerzo brutal y es el primero que va a llegar. La idea es que para el segundo partido esté en la convocatoria”.

Finalmente, explicó que Eduardo Camavinga avanza más rápido de lo previsto, pero que Carvajal, Militao y Alaba aún necesitarán más tiempo de recuperación.

El Real Madrid debuta este miércoles en el Hard Rock Stadium de Miami, en un torneo que espera conquistar con fútbol, experiencia y, como dijo su entrenador, hambre.



