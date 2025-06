Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de junio de 2025

ARIES

Frase del día: “Hablar cuando es necesario es el arte de quien sabe valorarse.”

Números de suerte: 5, 14, 28, 33, 42

Embarazo en la familia se aproxima y en los próximos días descubrirás de quién se trata, prepárate para la sorpresa y las nuevas alegrías. Oportunidad de mejoras laborales está cerca, pero recuerda: si no hablas, nadie leerá tus intenciones; cuando debes abrir el hocico, no lo haces, y cuando debes mantener el pico callado, no te callas, aprende a medir tus tiempos. A medida que pasen los días, entenderás por qué muchas cosas aún no tienen sentido. Ya no te culpes por errores que no son tuyos, practica el perdón contigo mismo y comienza a verte con más amor. Es hora de soltar cargas viejas que no te han dejado salir a flote, especialmente en temas de dinero. Cuida mucho lo que comes, porque podrías enfrentar infecciones o malestares en fechas próximas. Te llegarán noticias sobre una amistad con una separación o término de relación. Un familiar te necesitará más que nunca, bríndale todo el apoyo que pueda requerir. Si tienes pareja, prepárate para una situación que podría generar discusión; sin embargo, si cambian las mentiras por verdades, la confianza podrá recuperarse.

TAURO

Frase del día: “El verdadero amor empieza cuando la mente y el corazón se ponen de acuerdo.”

Números de suerte: 3, 8, 17, 22, 39

Hay posibilidad de cambio de trabajo o mejora en lo económico, así que mantente atento para no dejar pasar esa oportunidad. Nuevos amores llegarán, posiblemente una persona de piel blanca, que aparecerá a través de una amistad o una red social o fiesta; pon atención para no dejar escapar esta oportunidad que la vida te pone en bandeja. Es momento de poner un alto a personas que solo te buscan por interés o para aprovecharse, pues la envidia y malas vibras de quienes te rodean están tumbando tus proyectos sin que lo notes. Enamórate primero con la cabeza y después con el corazón; deja que tu intuición te guíe. Recibirás noticias inesperadas sobre el fracaso amoroso de una amistad cercana. No olvides que tienes grandes ángeles que te cuidan; si has sido infiel, traicionado o mentido, deja de culparte, pues todos en algún momento hemos cometido errores. Lo importante es comenzar a trabajar en lo que quieres ser y cómo lograrlo.

GÉMINIS

Frase del día: “Confía en ti, porque nadie más sabe cómo brillas.”

Números de suerte: 2, 11, 19, 26, 35

Ten mucho cuidado con esperar demasiado de personas que sabes que no te darán nada; mejor enfoca tu energía en lo que realmente quieres. Es momento de mandar bien lejos a las envidiosas que solo te buscan para criticar o recordarte verdades que tú ya conoces. Si tienes pareja y han habido problemas, comenzarás a desaparecer un poco; date la oportunidad de poner las cartas sobre la mesa y expresar lo que sientes de verdad. Recibirás invitaciones para salir con amistades o conocer a alguien por redes sociales en los próximos días. Cuida tus pertenencias y desconfiar un poco más de quienes ya te han traicionado o causado problemas. Si tienes pareja, podrían entrar en conflicto por celos y desconfianza. Cree más en ti y en tu capacidad para cumplir tus metas; deja de fingir sentimientos que ya no existen y enfócate en verte bien y ser feliz con lo que eres y tienes. A veces tu humor es tan fuerte que nadie lo aguanta; aprende a bajarle tres rayitas, porque ese carácter podría traerte problemas.

CÁNCER

Frase del día: “El cambio comienza cuando dejas de mirar para atrás.”

Números de suerte: 6, 15, 24, 30, 44

Se abren oportunidades para realizar un viaje o un cambio de domicilio, pero evita meterte en chismes que no te corresponden solo para defender a amistades que tal vez no harían lo mismo por ti. Te llegará una entrada de dinero que ayudará a saldar deudas antiguas. Ten cuidado con amores ocultos o relaciones de tres, porque podrían traerte conflictos bastante grandes. Probablemente recibas una noticia nada buena que te pondrá de mal humor, muchas veces relacionada con personas que solo han causado problemas en tu vida. Amores de una noche y la posibilidad de un viaje a un lugar de playa aparecen en el horizonte. Cambios en tu forma de actuar harán que seas más “perra que bonita”. Una amistad podría entrometerse en asuntos que no le corresponden y generar problemas o pleitos con tu pareja si la tienes. En el desear está tener, pero para que las cosas se materialicen, tienes que empezar a trabajar en ellas con dedicación.

LEO

Frase del día: “El futuro se conquista con fe y ganas, no con miedo.”

Números de suerte: 1, 9, 16, 23, 38

Vienen cambios muy buenos en el área económica que debes aprovechar para tu beneficio. Empieza a buscar la manera de cumplir ese sueño que tanto anhelas, porque esta etapa te favorece y cualquier esfuerzo se verá recompensado. Podrías enfrentar estrés e insomnio, y sentirte algo triste al terminar el día; es normal sentirse así cuando no sabes qué sigue o cómo seguir adelante, pero recuerda: si sabes quién eres y lo que tienes, lo demás te debe valer madre. Te esperan tiempos buenos y muchas mejoras en tu vida, aunque el pasado puede regresar en próximas semanas trayendo nuevos problemas; no caigas en la tentación de repetir lo mismo, mira hacia el futuro con esperanza. Las relaciones familiares mejorarán, aunque un familiar podría crear tensión en una próxima reunión. Cuídate más que nunca porque podrían presentarse complicaciones de salud.

VIRGO

Frase del día: “Lo importante no es quién se va, sino quién se queda y valora.”

Números de suerte: 7, 13, 21, 27, 40

Pon mucha atención a tus gastos, porque podrías estar gastando en cosas innecesarias. Si tienes pareja, cuida que los celos no gobiernen, ya que pueden causar conflictos sin razón. Controla tu carácter para no lastimar a quienes te quieren. Es probable que recibas noticias del extranjero o un mensaje importante. Alguien desaparecerá de tu vida y te darás cuenta de que fue para mejor. Tendrás nostalgia por el pasado, pero recuerda que el amor es una decisión, no una necesidad, y nadie es indispensable. Ten cuidado con cómo hablas de tus familiares, pues podrías cometer una indiscreción. Si sientes interés por alguien, da el siguiente paso si crees que vale la pena, pero si no es recíproco, no pierdas el tiempo. Infidelidades están a la vista, mantente alerta.

LIBRA

Frase del día: “La vida cambia cuando decides cambiar tu actitud.”

Números de suerte: 4, 10, 18, 25, 37

Se visualiza un viaje o salida cerca de la ciudad en próximos días. Ten cuidado con esperar mucho de personas que sabes que no harán nada por ti. Es momento de decidir hacia dónde te diriges y qué quieres de la vida; tienes muchas metas pero la flojera te detiene, ¡ponte las pilas! Desconfía de las intenciones de una persona recién conocida; no es de fiar y solo quiere aprovecharse. Una persona cercana te traerá chismes sobre una amistad, no te metas en problemas y recuerda que si juzgas, serás juzgado. No temas los cambios que vienen, pues te ayudarán a crecer económicamente. Sentirás ganas de un cambio radical porque estás cansado de lo mismo. Vienen grandes cambios laborales relacionados con horarios o puestos. Sentirás miedo por ciertas situaciones alrededor, pero no dejes que te paralicen. No juegues con tus sentimientos y aclara qué sientes, podrías enamorarte de una amistad especial que te trata de manera distinta.

ESCORPIÓN

Frase del día: “El equilibrio emocional es la clave para avanzar sin cargas.”

Números de suerte: 8, 12, 20, 29, 36

No te confundas con tus sentimientos y deja claro qué quieres; no exijas más de la cuenta o no lograrás concretar nada. Enfoca tu energía en lo que realmente te aporta y quita de tu camino lo que te genera conflictos. Tendrás momentos buenos con personas del pasado que regresan y con nuevas amistades. Decepciones pueden llegar por esperar demasiado de algunos, aunque ya te habían decepcionado antes. Piensa bien qué camino tomar, sigue a tu corazón y no a lo que otros digan. Si tienes pareja, la relación será tranquila, aunque eres muy celoso con razón, y a tu pareja le gusta que la “echen los perros.” Cuidado con cenas pesadas que podrían ocasionar problemas estomacales.

SAGITARIO

Frase del día: “La palabra cumplida es la base de la confianza.”

Números de suerte: 5, 14, 22, 31, 41

Podrías ser víctima de tus propias palabras; antes de hablar o comprometerte, piensa bien para no fallar en promesas. Es momento de decir adiós a lo que no te deja avanzar y buscar soluciones para la estabilidad que tanto anhelas. Reflexiona sobre tu vida antes de dormir, aprende de tus errores y date oportunidad de comenzar de nuevo. Vienen oportunidades amorosas, y si tienes pareja, llegará un ciclo positivo para resolver problemas antiguos. Noticias del pasado podrían golpearte, pero busca lo positivo. Piensas mucho en tus planes a futuro y está bien, solo recuerda que para lograrlos tienes que trabajar en el presente. Ten cuidado con las envidias porque estarán al por mayor, hay personas que no te ven con buenos ojos y buscarán la manera de perjudicarte.

CAPRICORNIO

Frase del día: “La vida recompensa al que no teme avanzar.”

Números de suerte: 3, 9, 17, 24, 39

Aprende del pasado, acepta las nuevas oportunidades y avanza siempre hacia lo que te hace feliz. Días muy buenos llegan, entenderás por qué la vida te sonríe ahora y no antes. Empieza la semana con toda la actitud, consiéntete y persigue tus deseos. Si tienes pareja y la relación está distinta, es momento de poner las cartas sobre la mesa y detectar errores; la rutina los está afectando, cambien el ritmo. Una llamada o mensaje podría alegrarte el día. Ten cuidado con pagos y trámites para no quedar mal. Un regreso del pasado y un viaje con una amistad cercana se visualizan. Cuidado con alguien que te buscará con malas intenciones, solo quiere aprovecharse. Un amigo siente atracción sexual, no te confundas.

ACUARIO

Frase del día: “La libertad es el mejor regalo para el amor.”

Números de suerte: 7, 13, 21, 27, 33

No permitas que la rutina dañe tu relación; sé inteligente y cambia lo necesario si quieres recuperarla. Cuídate de los conflictos que pueden robar tu paz y seguridad. Ten cuidado con enfermedades infecciosas por cambios bruscos de temperatura. El amor a distancia es complicado; cuando hay interés real, la distancia no importa, pero si pierdes interés rápido, las cosas no funcionarán. Mucha suerte en juegos de azar. Te cancelarán una salida que habías planeado. Recuerda que quien realmente quiere estar en tu vida, te pondrá en ella sin que tengas que exigirlo. Si tienes pareja, se visualizan cambios; necesitan darse espacio para evitar caer en la rutina y disfrutar tiempo con familia y amigos.

PISCIS

Frase del día: “La paz interior es el mayor tesoro que puedes encontrar.”

Números de suerte: 2, 11, 19, 28, 34

Cuidado con amores de una noche; podrían meterse en tus ojos y corazón, y terminar enamorándote. No permitas que la confianza con tus amistades se debilite; cultívalas, porque podrían ser tu apoyo en momentos difíciles. Días muy buenos vienen para ti, aunque tu carácter será cambiante y podrías lastimar con tus palabras; controla tus impulsos. No dejes que nadie se interponga en tu felicidad, ve y búscala para encontrar la paz que tanto deseas. Es tiempo de reflexionar sobre cómo has llevado tu vida, qué te falta y qué necesitas; no pierdas más tiempo con cosas que no te dejan nada. Una separación familiar está cerca, pero será lo mejor para evitar desgastes mayores. Ten cuidado con los chismes de amistades que no te quieren bien, pues podrías meterte en problemas.