Iván Alonso reconoció que no todo fue miel con Vicente Sánchez, pero que su salida fue estratégica

Después de varias semanas de especulaciones, de dimes y diretes, de versiones en que Iván Alonso y Vicente Sánchez, dos uruguayos que llegaron a Cruz Azul casi como hermanos y que supuestamente terminaron como enemigos, el director deportivo de la Máquina Celeste aclaró que la salida del técnico charrúa fue por una decisión estratégica.

Alonso fue abordado después de la presentación oficial del técnico argentino Nicolás Larcamón, relevo de Vicente Sánchez, no obstante haber conseguido el título de la Liga de Campeones de la Concacaf, en donde reiteró que si bien la relación con su examigo no fue de miel sobre hojuelas, al final la decisión fue corporativa y no por una cuestión personal.

"EL PROCESO (DE VICENTE SÁNCHEZ) INICIA CON UNA TURBULENCIA. AL FINAL SE IBAN A TOMAR DECISIONES" 🚨



Iván Alonso quiso aclarar el por qué salió Vicente Sánchez y la llegada de Larcamón



"EL PROCESO DE LARCAMÓN SE HIZO DE LA MISMA MANERA QUE ANSELMI"



📹 @David_EG #CentralFOX pic.twitter.com/X2n3TVLzJR — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 17, 2025

“Esas decisiones fueron de que la dirección técnica iba a sufrir un cambio y la decisión para darle continuidad al proceso de trabajo, decidimos que Nicolás Larcamón y su equipo de trabajo era la decisión que íbamos a tomar para darle continuidad al proceso”, dijo Alonso casi sin inmutarse.

Para dar más énfasis a su explicación, Alonso añadió que: “Vamos a hablar de una línea del tiempo en el cual nos tiramos hacia atrás al mes de enero del año 2025, donde el proceso o el método de trabajo que estábamos llevando adelante con una dirección técnica encabezada por Martín Anselmi, la organización sufre la salida introspectiva de Martín y de su cuerpo técnico”.

“Fue decisión para nada sencilla porque había que tener una profundidad en la decisión para seguir adelante con el proceso de trabajo que queremos llevar adelante y sobre todo con un objetivo claro que hoy tiene la organización, se define de que Vicente Sánchez era el recurso idóneo.”, destacó el dirigente cementero, por quien se asegura la directiva decidió apoyarlo en su proyecto de llevar a Cruz Azul a la conquista de la décima corona en la Liga MX.”

Palabras de Iván Alonso sobre la salida y polémicas con el tema de la salida de Vicente Sánchez pic.twitter.com/iETqzHYxXB — El CHEMIN (@ElChemin1) June 17, 2025

La decisión de apostar por Vicente Sánchez



Iván Alonso también explicó las razones de apostar el resto del torneo por Vicente Sánchez y cambiarlo cuando parecía que el título de la Concachampions lo haría inamovible: “¿Por qué? Porque encontrábamos en él una persona que llevaba un año dentro de ese proceso de trabajo, de ese método de entrenamiento, que llevaba adelante también un modelo institucional de juego.”

“Donde el proceso comienza con alguna turbulencia, donde tuvimos en algunos sectores de nuestra afición algún descontento en algunos partidos, donde nuestro presidente salió a respaldar a nuestro entrenador y al final del proceso que venía a cumplir Vicente se iba a evaluar y se iban a tomar decisiones”, explicó el directivo.

¿Hubo fricciones con Vicente Sánchez?

Respecto a las supuestas fricciones con su compatriota Vicente Sánchez, el dirigente de Cruz Azul dijo que: “Con esto quiero dejar bien claro, para que no se siga especulando y sobre todo aclarar algunos temas, en el mundo del futbol hoy las organizaciones deportivas buscan la excelencia. Las organizaciones de excelencia, ya sea en la industria del futbol o en cualquier industria, en cualquier rubro, no son organizaciones que no tienen conflictos o situaciones en las cuales hay que resolver, pero sí tenemos muy claro que las situaciones de conflicto que sufra Cruz Azul se dirimen y se resuelven de forma interna”

Zona Mixta con Iván Alonso. 🚂🎙️⚽️



-Habló sobre la salida de Vicente Sánchez

-Confirmó el interés por jugadores como Luka Jović y José Paradela

-Negó la salida de Kevin Mier

-Explicó los motivos por los que traen a Nicolás Larcamón como su nuevo DT#CruzAzul pic.twitter.com/nis3KY6MTq — Deportrece (@SomosDeportrece) June 17, 2025

“No comulgamos con todo lo que es el proceso de resolución de conflictos y de situaciones que viven cualquier organización que se diriman a la prensa o en un ámbito del entorno o un ámbito externo. Eso también dejarlo bien claro. Y quise atacar rápidamente este tema para dejar ya especulaciones y falsas informaciones que están circulando por ahí.“, finalizó.

