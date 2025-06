Christian Giménez le da un espaldarazo a Vicente Sánchez

Vicente Sánchez llegó a Cruz Azul en tiempos de emergencia. Tras la salida de Martín Anselmi del banquillo, el estratega uruguayo asumió la responsabilidad de terminar la temporada con “La Máquina”. Christian Giménez cree que Sánchez se ganó el derecho de permanecer en el equipo.

Desde finales de enero, Vicente Sánchez tuvo que asumir el banquillo de Cruz Azul de forma interina. A pesar de lo abrupta de su designación, el entrenador “Charrúa” dejó buenos registros en el banquillo de La Máquina. El “Chaco” Giménez considera que no deberían cortar su proceso.

“Me da la sensación de que ha dado mucho en poco tiempo, estamos agradecidos con él (…) Yo estoy muy feliz. Yo ya veo que Cruz Azul viene haciendo las cosas bien; quizás no se había dado el tema del título, pero yo estoy muy feliz y creo que no tienen que cambiar, tienen que seguir por la misma línea”, dijo el argentino para Récord.

A pesar del buen trabajo de Vicente Sánchez, el puesto del sudamericano no está asegurado en el banquillo del conjunto Cementero. De hecho, han sonado varios nombres como su posible reemplazo, entre ellos Guillermo Almada y Nicolás Larcamón.

“No soy el que toma las decisiones en el club, pero si me preguntas, por el evalúo que tengo que hacer, me parece que se ha ganado el derecho de continuar“, agregó Giménez.

Los números de Vicente Sánchez

El entrenador uruguayo de 45 años dirigió 27 partidos desde su “llegada de emergencia” al banquillo de Cruz Azul. Vicente Sánchez dejó un balance de 17 victorias, 8 empates y sólo 2 derrotas. Entre las victorias está la goleada 5-0 en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf a Vancouver Whitecaps.

“No sé lo que se habló al principio, la verdad agradecido con Vicente por lo que ha logrado. Lo que pase no es decisión mía, pero se ha ganado el derecho de poder continuar”, concluyó.

