Miguel Herrera cuestiona importancia del ranking FIFA

El duelo entre México y Costa Rica en la Copa Oro se aproxima, pero mientras tanto, Miguel Herrera, actual entrenador del conjunto tico, ofreció declaraciones que llaman la atención. Durante una conferencia de prensa, Herrera cuestionó la relevancia y objetividad del ranking FIFA, especialmente en relación con la posición que suele ocupar México en dicha tabla.

“Si nos vamos al ranking Mundial, es subjetivo. He visto aparecer a México entre los cuatro o cinco primeros y no es cierto, es subjetivo ese ranking. Ver a estos equipos arriba de los 100 o abajo de los 100, no es cierto, porque tienen jugadores que juegan en Europa, la Champions, no es que sean malos jugadores”, afirmó Herrera.

💥 "Yo he visto a México aparecer entre los 4-5 primeros (ranking FIFA) y no es cierto", Miguel Herrera. pic.twitter.com/evr6sGiYlO — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) June 17, 2025

Concacaf vs. Conmebol: Una distancia cada vez más corta

El ‘Piojo’ también se refirió al nivel competitivo entre las confederaciones de Concacaf y Conmebol, y dejó claro que la brecha ya no es tan amplia como se cree. Como ejemplo, recordó el desempeño de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, donde lograron avanzar a los cuartos de final tras superar un grupo complicado.

“Concacaf está por debajo de Conmebol, pero, al final de cuentas, veo más cercano, no hay tantas distancias, cuando los de Concacaf nos enfrentamos a los de Conmebol o UEFA no hay la misma distancia que antes. Costa Rica en el Mundial pasado hizo cosas buenas, en Brasil daban por muerto a Costa Rica e hizo historia. A veces está bien calificado y es irreal eso”, comentó el entrenador mexicano, según publicó MedioTiempo.

Herrera tendrá la misión de medirse ante México el domingo 22 de junio, un duelo que sin duda genera expectativa, especialmente por el contexto del torneo y la calidad de ambos equipos.

República Dominicana, el rival inesperado

Por ahora, en el Grupo A de la Copa Oro, República Dominicana lucha por su primer triunfo en esta competencia, en la que participa por primera vez. Tras una derrota ajustada de 3-2 ante México, el equipo dominicano quiere aprovechar el duelo contra Costa Rica para sumar sus primeros puntos.

El técnico argentino Marcelo Neveleff, responsable de la selección dominicana, destacó la importancia de este partido: “Nosotros necesitamos ganar el primer partido en un evento internacional y creo que este es un buen momento, sin faltar el respeto a nadie, ni a Costa Rica ni a Surinam, que son los rivales que vienen, pero es el desafío que tenemos”.

Por ahora, Costa Rica lidera el grupo con 3 puntos, seguida muy de cerca por México. Surinam y República Dominicana cierran la tabla sin puntos, en espera de un resultado que les permita mantenerse en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Este escenario pone a prueba la capacidad defensiva de Costa Rica, que deberá mejorar tras recibir tres goles en el debut frente a Surinam. Con figuras como Manfred Ugalde, quien anotó un doblete en la jornada inicial, y la experiencia de Keylor Navas en la portería, el conjunto tico busca asegurar su pase a la siguiente fase.



