Bad Bunny descarta llevar su gira a Estados Unidos: “Es innecesario”

Bad Bunny está por comenzar su residencia en Puerto Rico, No me quiero ir de aquí, y en los próximos meses se embarcara en una gira que lo llevará por países de Latinoamérica y Europa. Pero presentarse en Estados Unidos no está en sus planes.

En una reciente entrevista con Variety, el reguetonero puertorriqueño habló sobre su residencia en el Coliseo de Puerto Rico y sobre su gira Debía tirar más fotos world tour.

“Antes de la residencia, mi fantasía durante mucho tiempo fue hacer un concierto masivo y gratuito en Puerto Rico, solo para locales”, contó el reguetonero.

“Y si fuera por mí, todos los conciertos para los locales serían gratuitos, pero lo que tenemos planeado ahora es de otro nivel”, agregó.

Al ser consultado sobre si planea llevar sus Debía tirar más fotos world tour a Estados Unidos, respondió con un tajante: “Es innecesario”.

Lejos de tener algo que ver con las recientes redadas a inmigrantes que han generado protestas en varias ciudades, Bad Bunny aseguró que no se presentará en Estados Unidos porque sus fans allí ya no han visto muchas veces en los últimos años.

Con su gira anterior, Most Wanted Tour, el reguetonero puertorriqueño recorrió Estados Unidos durante el primer semestre de 2024.

¿Cuándo comienza la gira de Bad Bunny?

En mayo, Bad Bunny confirmó que saldrá de gira por Latinoamérica y Europa con su Debía tirar más fotos world tour tras semanas de rumores.

A través de sus historias de Instagram, Bad Bunny reveló las primeras fechas y ciudades de su gira mundial, que comenzará en noviembre de este año en Santo Domingo, República Dominicana.

Con su tour el cantante de “Baile inolvidable” también se presentará en Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

Además, Bad Bunny se presentará por primera vez en Australia y Japón.

Con esta gira el reguetonero se presentará en Europa tras años. Hasta el momento, visitará España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

Asimismo, el tour comenzará poco después de la residencia del reguetonero No me quiero ir de aquí en el Coliseo de Puerto Rico entre julio y septiembre.

Seguir leyendo:

· Bad Bunny logra un nuevo récord con “DtMF”

· Bad Bunny suma nuevos shows de su gira en México: ¿Cuándo se presentará?

· La música de Bad Bunny será objeto de estudio en un curso en la Universidad de Yale