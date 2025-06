El líder supremo de Irán le responde a Trump que “nunca se rendirá ante los ataques de nadie”

El ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, asegura que nunca se rendirá ante los ataques de nadie, esto en respuesta a la exigencia del presidente estadounidense Donald Trump de que desista de participar en el conflicto bélico sostenido con Israel desde hace casi una semana.

Ayer, el republicano de 79 años emitió una especie de ultimátum exigiéndole a la nación islámica bajar las armas y no volverlas a tomar, pues en caso de no hacerlo las consecuencias serían desastrosas.

“Ahora nosotros controlamos totalmente el espacio aéreo iraní. Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo’. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora. Pero no queremos misiles disparados a civiles o soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando”, escribió en la plataforma Truth Social.

El ayatolá Ali Jamenei parece no temer a la advertencia lanzada por Estados Unidos de acabar con él.. (Crédito: Oficina del Líder Supremo iraní vía AP)

Sin embargo, Irán se mantiene firme en su posición y a través una publicación del ayatolá Ali Jamenei en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, advirtió que no se rendirá ante nadie.

“No es prudente pedirle a la nación iraní que se rinda. ¿Ante qué debería rendirse la nación iraní? Nunca nos rendiremos ante los ataques de nadie. Esta es la lógica de la nación iraní. Este es el espíritu de la nación iraní”, indicó.

Posteriormente, en un segundo mensaje, líder iraní arremetió en contra de la intromisión que Estados Unidos asumió bajo el papel de presunto mediador e incluso le advirtió a Donald Trump que la nación americana sufrirá.

“La participación de Estados Unidos en este asunto [de la guerra] es totalmente en detrimento propio. El daño que sufrirá será mucho mayor que cualquier daño que Irán pueda sufrir.

El presidente de Estados Unidos nos amenaza. Con su retórica absurda, exige que el pueblo iraní se rinda ante él. Deberían amenazar a quienes temen ser amenazados. La nación iraní no teme tales amenazas”, enfatizó.

Luego de seis días de ataques, el grupo Human Rights Activist, con sede en Washington, dio a conocer que en Irán ya han muerto más de 500 personas mientras en las calles hay miles de heridos.

