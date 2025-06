Zuleyka Rivera queda fuera de ‘Miss Universe Latina, el reality’ tras encontronazo con los jueces

El lunes pasado fue de muchísima tensión en ‘Miss Universe Latina, el reality’, luego de que en una discusión con los jueces, Zuleyka Rivera se levantara de su asiento y abandonara el set en plena emisión.

A pesar de que se esperaba que la boricua estuviera de vuelta este martes en el reality, esto no fue así, lo que tomó por sorpresa a muchos, pero la decisión ya estaba tomada.

El martes Jacky Bracamontes, la conductora del programa, le dio a conocer a los televidentes que la ex Miss Universo ya no formará parte de la producción.

“Como pueden ver, hay un lugar vacío en la mesa de las capitanas. Durante el programa de anoche (lunes) Zuleyka no estuvo de acuerdo con los comentarios de los jueces y decidió no estar en el resto del episodio. Tengo que comunicarles a ustedes, nuestra audiencia, y principalmente a las integrantes del equipo ‘Rubí’ que Zuleyka no continuará en su puesto como capitana de ‘Miss Universe Latina, el reality’”, detalló la presentadora mexicana.

Tras ese anuncio, las jóvenes, que estaban bajo su tutela, no pudieron ocultar su tristeza y su sorpresa, mientras Jacky continuaba con su anuncio.

La presentadora les detalló que no se quedarán solas y que muy pronto tendrán a su nueva capitana, por lo que les pidió tener calma.

“Desde aquí le deseamos, por supuesto, siempre lo mejor y a las candidatas del equipo ‘Rubí’ les pedimos que tomen esto como uno más de los desafíos que van a encontrar en el camino hacia la corona. Ustedes tendrán una nueva capitana que será anunciada muy pronto”, dijo Jacky Bracamontes.

La salida de Zuleyka Rivera, como era de esperarse, desató el debate en las redes sociales, pues algunos se pusieron de su lado, mientras que otros tantos criticaron la postura que adoptó el lunes.

“¡Excelente por Zuleyka! La dignidad no es negociable”, “Ella busca una Miss Universo no una Nuestra Belleza Latina”, “Zuleyka es una verdadera capitana defendió a su equipo de la injusticia de los jueces 🔥🔥 “, “Se tenía que ir el jurado”, “La Zuleyka fue grosera y dejo a su equipo solo”, “Me parece poco inmadurez por parte de Zuleyka”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que se suscitaron tras la salida de Zuleyka Rivera.

Hasta el momento la bella boricua no ha roto el silencio sobre su salida de la emisión, pero no sería de extrañar que en cualquier momento lo haga.

