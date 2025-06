Zuleyka Rivera abandona set de ‘Miss Universe Latina, el reality’ tras discusión con los jueces

La boricua Zuleyka Rivera, quien forma parte de ‘Miss Universe Latina, el reality’, protagonizó el lunes 16 de junio una peculiar escena al aire, luego de que abandonara el foro en plena emisión.

La deidad, quien es una de las capitanas con las que cuenta el show, tuvo un encontronazo con los jueces del reality show, en especial con David Salomón, luego de que no le pareciera las críticas que le hicieron a las participantes durante una de sus pruebas diarias.

“Las reglas ustedes ya se las saben. Ojo con los consejos que siguen. Lo digo sin ningún problema. Hay que saber escuchar instrucciones. Si ustedes ya tienen las instrucciones, ojo con lo que escuchan, así se lo digan sus capitanas, Zuleyka Rivera o Alicia Machado, porque eso puede valerles una descalificación porque no están siguiendo instrucciones, aún cuando Jacky les está gritando. Fue muy divertido, pero la verdad es que esta foto no cuenta porque no siguieron las instrucciones”, le reclamó Salomón a algunas de las participantes del reality show.

Los dichos de David Salomón fueron reforzados por Fabián Ríos, otro de los jueces, lo que provocó que la ex Miss Universo tomara la palabra y se levantara de su asiento, al considerar que nadie estaba respetando su rol dentro del show.

“Ya yo no tengo trabajo aquí, buenas noches”, dijo Zuleyka Rivera tras levantarse de su asiento y enviar un beso a la cámara.

La molestia de Zuleyka se debió a que solo ella, Jacky Bracamontes y Alicia Machado saben lo que es estar en un Miss Universo, por lo le molestó no ser tomada en consideración.

“¿Tu has estado alguna vez en una competencia de Miss Universo? Nunca lo has estado, por favor”, le reclamó Zuleyka a David Salomón al inicio de sus diferencias.

La reacción de Zuleyka fue apoyada por los seguidores del show, quienes piden a gritos un cambio en las personas que forman parte del jurado.

“Apoyamos a Zuleyka , el jurado no sirve”, “Esos jueces no saben nada”, “Fallaron con ese jurado. NO ES Zuleyka, es el jurado”, “Este señor le faltó el respeto a Zuleyka”, “Pongan jurados que sean conocedores de concursos de belleza”, se lee en tan solo algunos de los comentarios de apoyo que ha recibido la caribeña.

Sigue leyendo: