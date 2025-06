Rashel Díaz reaparece en ‘Hoy Día’ a cinco años de su despido de Telemundo

La cubana Rashel Díaz, quien tiene 51 años y en el 2020 dejó las filas de Telemundo en medio de la crisis sanitaria causada por el Covid-19, volvió este jueves a la cadena y lo hizo de la mano de ‘Hoy Día’, una emisión de la que guarda muy gratos recuerdos, pues del 2008 al 2020 formó parte de ‘Un Nuevo Día’.

Rashel fue recibida en la sala de la emisión por Carlos Calderón y por Penelope Menchaca, quienes en todo momento reconocieron el legado que dejó durante el tiempo que estuvo al frente de las mañanas de Telemundo.

“Literalmente esta es su casa, esta era su casita, en donde nosotros realmente estamos entrando”, fue como Penelope Menchaca le dio la bienvenida a su invitada.

Durante su regreso a la cadena, así como al foro que tantas alegrías le dio, la también escritora no pudo evitar sentir nostalgia, pues ahí vivió algunos de sus mejores momentos como presentadora de televisión y así se lo hizo sabe a los conductores actuales.

“De verdad yo me siento en casa, yo buscando los rinconcitos, aquí, aquí nos reuníamos Me encanta, me encanta, siempre es gusto“, compartió Rashel, quien no volvió a la emisión para quedarse, sino como parte de la promoción que está haciendo de ‘De Menos a Más’, su primer libro.

A pesar de ser una de las presentadoras más queridas de la emisión, la talentosa caribeña no tuvo oportunidad de la audiencia que por más de una década madrugó con ella, por lo que aprovechó su vuelta para cerrar un ciclo y despedirse de los suyos.

“Regresando a acá,pude decirle a todos gracias porque no pude despedirme en esa ocasión”, compartió Rashel.

Aunque la vuelta de Rashel ha causado mucha ilusión entre quienes la siguen, pues se ha dejado ver en diversos espacios de Telemundo y de Univision, la también conferencista no tiene contemplado volver en el futuro próximo a la televisión, pues en estos momentos tiene otras prioridades.

