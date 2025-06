Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 19 al 25 de junio

Fuerza Régida en el Hollywood Bowl

Fuerza Régida, una de las bandas de música regional mexicana más exitosas de la actualidad, debutará en el Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles) como parte de la serie de conciertos latinos que presenta este teatro cada año. La banda presentará “No te enamores”, su disco más reciente. Sábado 21 de junio a las 8 pm. Boletos desde $123. Informes hollywoodbowl.com.

Foto: Cortesía

Ramón Ayala en la arena Toyota

El rey de acordeón, Ramón Ayala, se encuentra en su gira de despedida titulada Historia de un final, que traerá a la arena Toyota (4000 E. Ontario Center Pwky., Ontario). Cantará los éxitos que lo han convertido en una leyenda viviente de la música norteña. Sábado 21 de junio a las 8 pm. Boletos desde $89. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Orgullo gay en Santa Monica

El evento Pride on the Promenade regresa al Downtown Santa Monica (Calle Tercera y Main, Santa Monica) con una celebración en la que puede participar toda la familia. Con entretenimiento en vivo, juegos interactivos, bandas de música, presencia de drag queens y más. Sábado 21 de junio de 2 a 7 pm. Evento gratuito. Informes smpride.com.

Nueva exhibición en Warner Bros. Studios

El Warner Bros. Studios Tour, en los Warner Studios (3400 Warner Blvd., Burbank), celebra la diversidad en este Mes del orgullo gay con Celebrating LGBTQ+ Icons, una exhibición que celebra a los actores que le dieron vida a personajes gay. Se muestran atuendos que se usaron en Friends, The Color Purple, The White Lotus, True Blod y otros. Por tiempo indefinido. Boletos desde $65. Informes wbstudiotour.com.

Foto: Cortesía

Festival de héroes y villanos en Magic Mountain

DC Heroes and Villains Fest, en Six Flags Magic Mountain (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia) trae el mundo de Gotham City a la vida de una forma teatral. Es una experiencia a gran escala con los súper héroes y los súper villanos de DC. Se podrá ver a personajes como Superman, Wonder Woman, Batman y Robin, Lex Luthor, The Joker, Harley Quinn y Catwoman. Viernes y sábados hasta el 26 de julio. Boletos desde $89. Informes sixflags.com.

Foto: Cortesía

Antarctica 3D en el CSC

La cinta Antarctica 3D, narrada por el actor Benedict Cumberbatch, muestra escenas nunca antes vistas del lugar más inhóspito, frío y ventoso de la Tierra, así como el lugar donde habitan criaturas maravillosas. Se podrá ver en la pantalla IMAX del California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles) a partir del sábado 21 de junio. Boletos desde $5. Informes californiasciencecenter.org.

Foto: Cortesía

Skypark Stampede! en Skypark Santa’s Village

Música country, toro mecánico, fiesta de patines sobre ruedas, música y baile es lo que pueden esperar los visitantes al Skypark Santa’s Village (28950 California 18, Skyforest) durante la tercera fiesta anual Skypark Stampede! Sábado 21 de junio de 10 am a 9 pm. Boletos desde $49. Informes skyparksantasvillage.com.

Danza en DTLA

La serie Dance DTLA, que tiene lugar en la Jerry Moss Plaza del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles), comienza este fin de semana con los ritmos de Bollywood y bailarines de Blue13. Las lecciones son impartidas por expertos y pueden participar personas de todos los niveles de experiencia. Viernes 20 de junio de 7 a 11 pm. Evento gratuito. Informes musiccenter.org.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Experiencias nuevas en Kidspace

Chill Lab en el Kidspace Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) ofrece una experiencia en la que la ciencia se mezcla con el sabor. Los visitantes podrán probar bocadillos fríos, como el helado negro y las palomitas aliento de dragón. También pueden experimentar Wired for Wonder, un laberinto con más de 25 exhibiciones interactivas donde el arte y la ciencia se unen. Ambas por tiempo limitado. Boletos desde $23. Informes kidspacemuseum.org.