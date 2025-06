Cómo aprovechar al máximo las sobras de comida

Reduce el desperdicio de comida congelando frutos secos, preparando tablas de embutidos semanales, envasando carnes al vacío y siguiendo estos consejos.

Las tablas de embutidos ayudan a aprovechar al máximo los ingredientes que, de otro modo, se desperdiciarían. Descubre qué alimentos puedes congelar sin problemas y qué hacer con las hierbas antes de que se marchiten, y aprende más consejos útiles para aprovechar al máximo los productos frescos y las sobras.

By Lisa Fogarty

Nunca falla: Dos o tres días después de comprar frutas y verduras y hierbas en Trader Joe’s, mis espinacas se marchitan y los ejotes se ponen tristes y blandos. Planifico las comidas y compro una vez por semana, esperando que lo que compre el domingo llegue a los espaguetis con alcachofas y tomates del jueves por la noche. Cuando no sucede, mi plan B para la cena tiene que entrar en acción (¿y quién tiene tiempo para eso?), pero lo más importante es que siento que estoy viendo cómo estoy tirando mi dinero.

Según el segundo estudio anual Wells Fargo Money Study de 2025, el 76% de los estadounidenses está reduciendo sus gastos, frente al 67% de 2024. Los costos de comer fuera y de recibir comida a domicilio son, según se informa, “más altos de lo esperado”: el 90% afirma sentirse impactado por el precio de comer fuera; los costos reales, en promedio, son un 74% más altos de lo esperado. No es de extrañar que la gente se centre en encontrar maneras de ahorrar dinero en el supermercado y en casa. Estamos aquí para ayudarte a reducir el desperdicio de alimentos con estos consejos para aprovechar al máximo las frutas y verduras, las hierbas, las sobras y otros alimentos.

1. Planifica tus comidas y reutiliza ingredientes

Planificar las comidas de la semana con anticipación te ayuda a comer sano con un presupuesto ajustado y a ahorrar dinero. También te permite visualizar maneras de reutilizar alimentos perecederos para más de una comida y asegurarte de que no se echen a perder antes de cocinarlos.

Por ejemplo, puedes hornear patatas o calabaza como guarnición el lunes y añadirlas a frittatas el martes. Las espinacas y la col rizada son versátiles y se pueden añadir a sopas, guisos y batidos. Y muchas de las mismas verduras que añadirías a las ensaladas, como el brócoli y los tomates cherry, también se pueden añadir a la pasta o al risotto.

Puede ser difícil reutilizar algunos ingredientes especiales que se compran en paquete, como el apio, pero pensar con originalidad ayuda. El apio (que se puede congelar en pequeñas cantidades) se puede usar en ensalada de atún, como base de mirepoix para sopas, guisos y caldos (junto con zanahorias y cebolla), salteados, recetas criollas y cajún, y mucho más.

2. No deseches los huesos

Hay maneras creativas de reutilizar casi todas las partes de un pollo o pavo entero para ahorrar dinero. “Guardo los huesos del pollo asado o cocido, los congelo y luego los uso para hacer caldo de huesos casero”, dice Joanne Mosconi, chef profesional y autora de “The Chef of Greenwich Village”, a CR. “Es una excelente manera de preparar otra comida nutritiva con lo que de otro modo se desecharía”. La sencilla receta de caldo de huesos de Mosconi se puede encontrar aquí. También puedes congelar el caldo de huesos en porciones pequeñas y sacarlo uno a la vez para usarlo cuando lo necesites.

3. Cultiva tus propias hierbas

Aunque no tengas mucha mano para la jardinería, un huerto de hierbas de interior en la encimera es relativamente fácil de mantener y te permite recoger las hierbas que necesitas cuando las necesitas. Esto ayuda a eliminar el inevitable desperdicio que se produce al comprar una gran cantidad de cilantro y usarlo solo para completar la cena de una noche.

4. Conserva las hierbas de forma creativa

Si no las vas a usar de inmediato, algunas ideas para conservar las hierbas frescas antes de que se marchiten incluyen deshidratarlas para convertirlas en polvo. Las especias molidas pueden conservar su sabor de uno a tres años, y las enteras pueden durar de tres a cuatro años. También puedes infusionar las hierbas en aceite de oliva o mantequilla, congelarlas en recipientes herméticos (más información sobre almacenamiento seguro en un minuto) y meterlas en la licuadora o procesador de alimentos para preparar deliciosas salsas.

“Cuando compro albahaca fresca, suelo preparar pesto inmediatamente y congelarlo en recipientes pequeños”, dice Mosconi. “Así, siempre tengo pesto casero y vibrante listo para pastas, sándwiches y más, ¡y no se desperdicia nada!”.

5. Agrega las sobras de la noche anterior al almuerzo de hoy

Prepara una frittata con las verduras que te sobraron, mezcla el pollo asado sobrante con la ensalada de pollo de hoy, añade el bistec sobrante a tacos y pizzas, y mezcla arroz, verduras y huevos en un wok para hacer arroz frito con la comida de anoche. Ten cuidado con el arroz sobrante, ya que debe guardarse en un recipiente hermético solo de tres a cuatro días en el refrigerador y luego recalentarse a una temperatura de al menos 165°F para eliminar el Bacillus cereus y otras bacterias.

6. Aprovecha las sobras a tiempo

Según James E. Rogers, PhD, y director de investigación y pruebas de seguridad alimentaria y de productos de Consumer Reports, las sobras deben refrigerarse en un plazo de 2 horas o lo antes posible para reducir la proliferación bacteriana, y es importante asegurarse de que el refrigerador esté a la temperatura adecuada. Las sobras cocinadas se conservan en buen estado durante unos tres o cuatro días en el refrigerador, dice Rogers. Después, su seguridad y sabor pueden verse afectados, así que planifica reutilizarlas cuanto antes.

7. Prepara una tabla de embutidos con los ingredientes que te sobraron

Vacía la nevera antes de ir a la compra y haz un inventario de todo lo que tendrás que tirar pronto. Úsalo para hacer una divertida tabla de embutidos con zanahorias, apio, pimientos, frutas que no has probado, quesos, embutidos, hummus, galletas y aceitunas. Coloca todo en una tabla de cortar y sírvelo al estilo familiar. No solo será una cena inesperada y divertida (mis hijos se ríen de la comida cuando se enteran de que es noche de embutidos), sino que además no tendrás que lavar ollas ni sartenes.

8. Envasa productos frescos en recipientes al vacío

Los recipientes al vacío utilizan un sellado que elimina el oxígeno de los alimentos, lo que ayuda a conservarlos frescos por más tiempo. CR probó tres recipientes al vacío populares y descubrió que uno conservaba fresas, tomates cherry y espinacas durante 10 días. Esta es una razón más para sacar los productos de su envase original y transferirlos a estos recipientes.

9. Envasa al vacío los alimentos que es probable que se echan a perder

No te limites a congelar filetes y otras carnes caras; usa una envasadora al vacío para extraer el aire de las bolsas y crear un sello hermético alrededor de los alimentos. El pan y las verduras frescas también se pueden envasar al vacío para evitar quemaduras por congelación y que así sea más probable que los uses en el futuro y no los tires.

10. Cambia el arroz por patatas

Según un artículo de Consumer Reports sobre cómo desperdiciar menos en la cocina, cambiar el arroz por patatas como guarnición o parte del plato principal puede ahorrarle a una familia de cuatro $197.81 al final del año. Una olla arrocera confiable puede ayudar a agilizar el proceso de preparar la cena.

11. Congela alimentos que nunca considerarías congelar

Mi madre me contó hace poco que se come medio aguacate todos los días para el almuerzo y congela la otra mitad. “Se descongela de maravilla”, dijo. Si se le aplicas un pincel con jugo de limón o lima, lo envuelves bien y lo congelas, se minimiza el oscurecimiento, aunque la textura se suaviza. Su consejo me hizo pensar en otros alimentos que deberíamos congelar para ahorrar dinero. Amy Keating, dietista titulada de CR, recomienda congelar los siguientes alimentos.

• Queso: “Si tienes muchos quesos extraduros, como cheddar o parmesano, puedes rallarlos, congelarlos y usarlos para cocinar o para cubrir platos (sácalos cuando los necesites y se descongelarán rápidamente en un plato)”, dice Keating. “He descubierto que debido a que la estructura puede cambiar un poco, es mejor congelar el queso duro para usarlo más adelante cuando cocino, donde lo derretiré (para macarrones con queso o para un chili)”. Keating dice que puedes congelar un bloque de queso duro, pero podría no verse tan bien ni tener la misma textura que el queso fresco para algo como una tabla de quesos. Según FoodKeeper, del Departamento de Agricultura (USDA), el queso duro congelado desde la fecha de compra puede durar seis meses.

• Arroz y granos cocidos: Según Keating, se puede congelar rápidamente el arroz y otros granos cocidos en una sola capa sobre un plato o bandeja antes de colocarlos en una bolsa con cierre hermético, lo que facilita su división en porciones. El USDA recomienda conservar el arroz y los granos cocidos en el congelador de tres a cuatro meses para una mejor calidad.

• Pizza del día anterior: “Una sola porción se calienta muy bien y queda agradable y crujiente si se calienta en una sartén a fuego medio-bajo con una tapa encima”, dice Keating.

• Frutos secos y semillas: Si tardas en consumir un paquete entero de frutos secos o semillas, Keating dice que pueden empezar a tener un sabor a rancio por la exposición al oxígeno. Congelarlos (hasta seis meses, aunque el USDA FoodKeeper no lo especifica) ayuda a conservar su sabor fresco.

• Ajo: Como nunca está de más el ajo picado, otro buen consejo es comprar dientes de ajo enteros, pelarlos, triturarlos en un procesador de alimentos y meterlos en bolsas de congelación con cierre hermético. Enrolla las bolsas y, si es necesario, usa un rodillo para aplanarlas. Luego congela las bolsas planas.

12. Conoce qué alimentos congelados vale la pena comprar

Dedicar un poco más de tiempo a explorar la sección de congelados del supermercado puede ayudarte a ahorrar dinero. Sin embargo, los expertos indicaron a CR que los alimentos congelados de un solo ingrediente son más saludables que los platos principales congelados precocinados, las comidas con salsas, los sándwiches de desayuno y la pizza congelada. Entre las buenas opciones de alimentos congelados se incluyen frutas sin azúcares añadidos, verduras (sin salsas añadidas) y cereales integrales y legumbres que contienen menos de 350 mg de sodio por porción de 1 taza.

13. Organiza tu refrigerador

Según el USDA, una familia de cuatro personas pierde $1,500 al año por comida no consumida. No se puede aprovechar lo que no se ve; si tu refrigerador no está organizado, podrías estar perdiendo productos frescos o reabasteciendo tus estantes con condimentos que ya tienes. CR recomienda organizar tu refrigerador colocando los productos que se marchitan en el cajón de alta humedad y los que se pueden pudrir en el cajón de baja humedad. Guarda las frutas que producen etileno, como manzanas, aguacates y peras, por separado porque al madurar, emiten gas etileno que puede acelerar la maduración de los productos cercanos.

Etiqueta las sobras con fechas y apílalas para usarlas en el orden correcto antes de que se echen a perder. Guarda las carnes, las aves y el pescado en la rejilla inferior del refrigerador (la más fría) y no guardes los lácteos en el compartimento interior de la puerta, que es el lugar más cálido. Lo mismo ocurre con los huevos, que se conservan bien de tres a cinco semanas en el refrigerador, pero deben guardarse en su envase original en la parte más fría del refrigerador (a 40 °F o menos) y nunca en la puerta.

