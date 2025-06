El universo de ‘Squid Game’ podría expandirse: su creador adelanta un posible spin-off

El fenómeno surcoreano ‘Squid Game’ (El Juego del Calamar en español), serie de Netflix, está lejos de extinguirse. Aunque su tercera temporada será la última de la serie original, su universo podría continuar expandiéndose. Así lo dejó entrever el creador y director Hwang Dong-hyuk, quien reveló en una entrevista exclusiva con PEOPLE que hay una “posibilidad” real de desarrollar un spin-off.

“No puedo predecir ahora mismo cuándo ni cómo sucederá”, confesó Hwang durante el estreno de la temporada 3 el pasado 18 de junio en el Plaza Hotel de Nueva York. “Pero existe una posibilidad”.

La esperada tercera temporada

La declaración se produce justo cuando los fanáticos se preparan para el esperado regreso de la serie, cuya tercera y última entrega se estrenará en Netflix el próximo 27 de junio.

Esta nueva temporada promete retomar la historia justo donde terminó la segunda: con Seong Gi-hun (interpretado por Lee Jung-jae), también conocido como el Jugador 456, lidiando con las consecuencias de un intento fallido de rebelión contra los organizadores del sádico juego.

Al final de la segunda temporada, los espectadores vieron cómo la rebelión colapsaba, cómo el siniestro Hwang In-ho (Lee Byung-hun) se revelaba como el Líder y cómo el jugador Park Jung-bae (Lee Seo-hwan) era asesinado brutalmente frente a Gi-hun. Estos eventos marcarán el tono oscuro y desesperado con el que arranca la nueva temporada.

La sinopsis oficial de Netflix describe esta entrega como una confrontación definitiva entre Gi-hun y el Líder: “La tercera y última temporada de El Juego del Calamar sigue a Gi-hun después de perder a su mejor amigo en el juego y ser llevado a la desesperación total por The Front Man, quien estaba ocultando su verdadera identidad para infiltrarse en el juego”.

Gi-hun se mantendrá firme en su propósito de destruir la competencia, mientras el Líder lanza su próximo movimiento, y las decisiones de los jugadores sobrevivientes se tornan cada vez más letales.

El tráiler oficial, presentado durante el evento Tudum 2025 de Netflix, anticipa escenas cargadas de tensión y violencia, incluida una escalofriante ronda de salto de cuerda mortal.

En uno de los momentos más intensos del adelanto, Gi-hun grita desesperadamente: “¿Por qué no me mataste? ¿Por qué me dejaste con vida?”, mientras es retenido por los guardias. Al final del video, se le ve cara a cara con el Líder, quien le lanza una pregunta inquietante: “Jugador 456, ¿aún tienes fe en la gente?”

El posible spin-off, del que aún no se conocen detalles ni confirmación oficial, deja la puerta abierta a nuevas historias dentro del retorcido universo creado por Hwang, que ha logrado combinar crítica social con thriller psicológico en una fórmula que capturó al mundo entero desde su estreno en 2021.

Por ahora, los fans se preparan para despedirse de la historia principal, pero no necesariamente del mundo de El Juego del Calamar. La temporada 3 se estrena el 27 de junio por Netflix.

