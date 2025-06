Hristo Stoichkov otorga voto de confianza al Vasco Aguirre para el Mundial 2026

Hristo Stoichkov, el legendario goleador búlgaro del Barcelona, respaldó el proceso del técnico de la selección de México, Javier Aguirre y aseguró que el llamado “Vasco” está trabajando para no quedar mal a los más de 120 millones de aficionados del cuadro azteca en el próximo mundial 2026.

La postura del famoso artillero europeo ganador de la Bota de Oro en la temporada 1990-91 junto con el mexicano Hugo Sánchez, fue mencionada en el programa Tiempo Extra del periódico La Opinión, en donde el artillero resaltó su apoyo al proceso de Aguirre en los momentos que es muy cuestionado por el bajo rendimiento que está mostrando México en la Copa Oro.

“Creo que Javier Aguirre siempre será el Vasco Aguirre, un entrenador con personalidad, un gran amigo y que apoyo todas las decisiones que va a tomar. Es quien manda, tiene que mandar con la mano dura. Que venga él que venga y quien no quiera venir, que no venga, no hay otra”.

“Aquí estamos hablando de un país de 120 millones de habitantes que está esperando mucho de su selección y si alguien se baja del barco y el barco se va no hay vuelta atrás. Sin duda el Vasco es la persona correcta. Yo pregunto, cuántos entrenadores han pasado por México desde 1994 y por esa razón el Vasco está viendo más allá, lo más lejos posible, no una Nations League, no una Copa Oro”.

Un séptimo partido, no un quinto partido en un Mundial

Para dar más énfasis en su análisis del momento que vive Aguirre al frente de la selección de México, dijo que: “Creo que no hay que hablar del quinto partido, porque este no se compra en la farmacia, se juegan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete”

“Hablar antes de comenzar de un quinto partido, he estado escuchando eso desde 1994 y ¿cuántas veces han tenido oportunidad de este quinto partido? Entonces mejor, primer partido, luego el segundo, tercer, cuartos de final. Entonces es partido a partido, a mí no me gusta eso de quinto partido y si no hay quinto partido se acaba el mundo, no vamos a ver fútbol mexicano. Conscientes de que se tiene que mejorar, sí. Entonces los jugadores tienen que dar lo mejor de sí y el técnico debe tomar las decisiones”, dijo la exfigura de la selección de Bulgaria.

Un melón en lugar de un balón

Y añadió que: “Eso de lo que hablan los presidentes de los equipos no se entiende, porque si les das a escoger un balón o un melón, escogen el melón. Está muy claro, de que tendrán mucho dinero, pero si les dan a escoger un balón o un melón, escogen el melón”, dijo tajantemente Hristo, amplio conocedor del entorno del fútbol de México y de la selección mexicana.

Aguirre es el hombre indicado para México

En la charla Hristo Stoichokov dijo que el “Vasco” Aguirre es el hombre indicado para llevar a México a lo más lejos en el Mundial y que conociéndolo está preparando al equipo mexicano para responder a los millones de seguidores del Tricolor.

“El Vasco Aguirre va a encontrar a los jugadores y los jugadores le van a responder, eso es lo más importante de la pregunta, porque el Vasco Aguirre no es un entrenador, es un seleccionador, él escoge a los mejores en ese momento”.

“Por eso cuando el jugador va a la selección debe olvidarse de los problemas en la familia, los problemas fuera del campo y el equipo donde estés jugando. Para el Vasco, es sencillo, va a poner a este, al otro, al que esté mejor y creo que está pensando más allá de esta Copa Oro”

“Está pensando en el primer partido en el Azteca del Mundial y de que los mexicanos estén orgullosos de ver a un equipo competitivo y luego puedes ganar o perder, pero sobre todo que sean competitivos, que salgan al campo a morirse y si no puedes aguantar 15 o 20 minutos en la cancha, alzas el brazo y que venga otro, así de fácil.”, concluyó.

