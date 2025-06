Qué se sabe del arsenal nuclear de Israel y por qué sus líderes no reconocen ni desmienten su existencia

Es un secreto a voces: Israel posee armas nucleares propias, que se remontan a la década de 1960.

No es algo que Israel haya reconocido públicamente.

La semana pasada, argumentando que Irán estaba “cerca de obtener un arma nuclear”, Israel lanzó una ofensiva contra ese país.

Irán contraatacó con misiles balísticos y ambos países están inmersos en una escalada del conflicto.

“Israel es el único Estado en Medio Oriente con armas nucleares”, le dice a BBC Mundo Xavier Bohigas, doctor en Física e investigador del Centro Delàs d’Estudis per la Pau, una entidad independiente de análisis de paz, seguridad, defensa y armamentismo,

Irán tiene uranio enriquecido al 60% de pureza, según dijo en marzo el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), pero, como explica Bohigas, “para construir una bomba nuclear tiene que estar enriquecido por encima de un 90%”.

Además, Israel nunca firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), como sí lo hicieron otros países como el propio Irán, Estados Unidos o Rusia.

Esto implica que no se somete, como el resto de firmantes, a inspecciones periódicas de sus posibles instalaciones nucleares.

Sí es miembro en cambio del OIEA, pero en este caso no es obligatorio ningún tipo de inspección.

AFP/Getty Images: La política oficial de Israel sobre la posesión de armamento nuclear se conoce bajo el nombre de amimut.

Debido a esto, lo que se conoce del programa nuclear de Israel es por filtraciones, por informes de los departamentos de Defensa y de Energía de Estados Unidos y por estudios aproximados de las agencias internacionales que monitorean el tema nuclear.

También por una única fuente más directa: el ingeniero nuclear israelí Mordechai Vanunu, que trabajó en una planta nuclear israelí y que, tras ser despedido, habló con The Sunday Times en 1986.

Entonces le contó al mundo que Israel tenía un programa nuclear en marcha. Esto le valió años de cárcel.

Amimut

La política oficial de Israel sobre la posesión de armamento nuclear se conoce bajo el nombre de amimut, es decir, “ambigüedad deliberada”, ya que, como decimos, no ha confirmado ni desmentido la posesión de armas nucleares de ningún tipo.

“Podría decirse que esta conducta [la del amimut] es la contribución más distintiva de Israel a la era nuclear”, detalló Avner Cohen, profesor de Estudios sobre No Proliferación, experto en el tema nuclear israelí, en un informe para la Cámara de los Lores de Reino Unido.

Y no es es una política nueva.

Shimon Peres, quien fue primer ministro y presidente de Israel, habló en su autobiografía sobre esto.

“Aprendimos que la ambigüedad tiene un poder tremendo (…) La duda fue un poderoso factor disuasorio para quienes deseaban un segundo Holocausto”.

Satellite image (c) 2020 Maxar Technologies/Getty Images: El Centro de Investigación Nuclear del Néguev en una vista satelital.

Esta política de “opacidad nuclear es el mayor logro estratégico y diplomático del Estado”, señaló Cohen.

Con la aquiescencia del entorno internacional, le permite “lo mejor de los dos mundos”, detalla el experto.

“Israel es opaco por voluntad propia y ya. No hay más. Nunca ha formado parte del TNP y, por tanto, no está obligado a inspecciones periódicas”, le explica Bohigas a BBC Mundo.

Si bien en todas las cuestiones militares “no son transparentes ni Israel ni la mayoría de los países, Israel, en este caso, en el tema nuclear, lo es aún menos”, matiza Bohigas.

“De esta forma le parece que protege sus intereses, lo que pasa es que sabemos que tiene un programa nuclear y sabemos que tenía una serie de bombas y sabemos que las puede utilizar”, relata el doctor en Física.

“Por tanto, esta opacidad se ha roto simplemente por la información externa, no porque Israel haya querido declarar o no declarar sus intenciones”.

Cohen explicó en su informe que esta ambigüedad le permite a Israel “defenderse de amenazas existenciales, así como de la reputación política asociada a las armas nucleares” y, por otro lado, “no paga prácticamente ningún precio —político, diplomático o incluso moral— por la posesión nuclear”.

AHMAD GHARABLI/AFP/Getty Images: Además del de Dimona, Israel cuenta con un reactor de investigación en Nahal Soreq, cerca de Tel Aviv.

El diario Israel Hayom, el de mayor circulación en el país, gratuito y pro Netanyahu, dedicó un extenso artículo a por qué Israel es tan “reservado” sobre su capacidad nuclear.

Según este diario, “el objetivo principal de Israel es prevenir la proliferación nuclear a toda costa” y, así, los partidarios del amimut “argumentan que abandonar esta política podría provocar una escalada de la proliferación nuclear en Medio Oriente” y desencadenaría una carrera armamentística.

El Centro para el Control de Armas y la No Proliferación argumenta que esta falta de claridad es un “obstáculo clave para el establecimiento de una zona libre de armas de destrucción masiva en Medio Oriente”.

Y esto, asegura, representa un desafío constante.

Cómo se sabe que Israel tiene programa nuclear

Lo primero que se supo sobre la capacidad nuclear de Israel fue a través de un memorándum del Departamento de Estado de EE.UU. que data de 1962 y habla del acuerdo entre Francia e Israel que llevó a la construcción de una planta nuclear en Dimona, en el sur del país, en los años 50.

“La colaboración con Francia era para construir un reactor para la obtención de plutonio”, explica Bohigas.

Una búsqueda en Google Maps de la ciudad nos permite ver que a unos 10 kilómetros de ella se sitúa el Centro de Investigación Nuclear del Néguev, en pleno desierto.

En principio, se detalló que el complejo era una planta textil, un lugar para realizar investigaciones metalúrgicas y un complejo agrícola.

Más tarde, aunque también en la década de los 60, el entonces primer ministro israelí, David Ben Gurion, hizo la única referencia pública al programa nuclear de Israel.

Fue en un discurso ante la Knéset (el Parlamento) y dijo que el centro de investigaciones nucleares tenía “fines pacíficos”.

RONEN ZVULUN/POOL/AFP/Getty Images: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tampoco ha aclarado la posesión de armamento nuclear por parte de su país.

Como detalla Bohigas, son las investigaciones de los departamentos de Defensa y de Energía de Estados Unidos las que determinan que “está muy claro que Israel tiene un programa de armas nucleares”.

La desclasificación de documentos gubernamentales sensibles muestra que, al menos para 1975, el gobierno de Estados Unidos estaba convencido de que Israel tenía armas nucleares.

Pero hay un punto clave en la historia del país y tiene nombre propio: Mordechai Vanunu.

La denuncia al Sunday Times

Fue en los años 80 cuando se pudo conocer con algo más de detalle el programa nuclear israelí.

Vanunu era un extrabajador del reactor nuclear de Dimona que pasó 9 años trabajando en esas instalaciones hasta 1985.

Pero antes hizo dos carretes de fotografías de las instalaciones de modo clandestino.

En las fotos aparecía el equipamiento para extraer material radiactivo para la producción de armas y el laboratorio de modelos de aparatos termonucleares.

En 1986 entró en un grupo antinuclear en Sydney, Australia, y fue allí donde contactó con un periodista freelance colombiano, Oscar Guerrero. Este le convenció de publicar las fotos.

Así, se puso en contacto con el periodista Peter Hounam del periódico británico The Sunday Times.

Hounam le contó al programa Witness History de la BBC que Vanunu pensó que, exponiendo esos detalles, Israel recibiría presión internacional para frenar su programa nuclear.

Sin embargo, nada de eso pasó.

Dan Porges/Getty Images: Vanunu trabajó como técnico nuclear en Dimona y fue juzgado y preso tras contar detalles a la prensa de esta instalación nuclear.

Vanunu fue drogado, secuestrado y llevado a Israel, según se cuenta en Witness History. Y tras un juicio, Israel lo condenó a 18 años de prisión por traición y espionaje por revelar los secretos del arsenal nuclear del país.

En 2004 fue liberado. Entonces dijo que estaba “orgulloso y feliz de lo que había hecho”. Tras su liberación, fue nuevamente condenado y ahora no se le permite ni contactar con extranjeros ni salir de Israel.

Gracias a las revelaciones de Vanunu se reconoció abiertamente que Israel tenía un programa de armas nucleares.

Cúanto arsenal tiene Israel y cómo se calcula

Según la información de Vanunu, en ese momento los expertos estimaban que Israel tenía entre 100 y 200 cabezas nucleares, que también se conocen como ojivas.

En la actualidad, las instituciones encargadas de monitorear la actividad nuclear, como el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, calculan que Israel debe poseer alrededor de 90 ojivas.

Y se cree que el plutonio necesario para la fabricación de las armas se produjo en un reactor de investigación IRR-2 en el Centro de Investigación Nuclear del Néguev, cerca de Dimona.

AFP/Getty Images: Israel ha activado en los últimos días su sistema de defensa aérea para contrarrestar los misiles de Irán.

Según la información oficial suministrada por Israel, este es un reactor térmico de 26 megavatios, pero algunos consideran que es una subestimación de su capacidad.

Al igual que ocurre con todo el programa nuclear israelí, este reactor no está bajo las salvaguardas del OIEA; es decir, el conjunto de medidas técnicas que este organismo aplica para tratar de verificar de manera independiente que las instalaciones nucleares no se utilizan de manera indebida y que los materiales nucleares no se desvían de los usos pacíficos.

Pero ¿cómo hacen el cálculo de las cabezas nucleares que posee Israel si este país no proporciona información?

“Las organizaciones internacionales hacen un seguimiento y anualmente hacen una estimación de los arsenales”, indica Bohigas.

“En el caso de los países donde hay menos información, como Israel o Corea del Norte, se cuenta aproximadamente cuál ha sido la producción de uranio o plutonio -como ocurre con Israel- de los últimos años y de aquí se extrapola el dato”, explica.

Reuters: Irán contraatacó a Israel con misiles balísticos y ambos países están inmersos en una escalada del conflicto.

Así, nos cuenta el experto, se mira el tiempo que llevan trabajando las centrales nucleares en cuestión, cuál ha sido el rendimiento y se hace una estimación.

Este método no es nuevo ni se ha aplicado solo a Israel o Corea del Norte, país que, según este mismo cálculo, se estima que posee alrededor de 50 ojivas.

Bohigas dice que antes de la firma del Tratado New Start (2011), cuando no se hacían visitas periódicas de inspección obligatorias con su posterior informe, las organizaciones hacían asignaciones aproximadas de los arsenales que podían tener la entonces Unión Soviétca y EE.UU.

“Y coinciden bastante con lo que luego se pudo comprobar”, remarca.

“Por tanto, esto nos da como mínimo una idea de que estas estimaciones de Israel es posible que sean bastante reales, bastante cercanas a la realidad”, añade.

¿Una zona libre de armas nucleares?

En 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que pedía a Israel que abriera su programa nuclear para la inspección internacional.

El propio Israel, Estados Unidos y Canadá votaron en contra de la moción que pedía a Israel unirse al TNP.

Irán sí firmó y ratificó este acuerdo en 1970. Pero esta semana y tras el ataque de Israel al país, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, confirmó que el Parlamento prepara la documentación necesaria para abandonarlo.

Por otro lado, en la Asamblea General de la ONU se han presentado de modo regular peticiones de resoluciones para que se declare la zona de Medio Oriente libre de armas nucleares.

AFP/Getty Images: Netanyahu mostró en 2012 ante la ONU el presunto programa nuclear de Irán con el diagrama de una bomba.

“Israel se ha negado, incluso consideró que era un ataque a su integridad territorial”, expone Bohigas

La explicación que ha dado Israel, según se desprende de las declaraciones recogidas en los archivos de prensa del Instituto de Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme, es que esas resoluciones no abordan los verdaderos riesgos de la región.

Xavier Bohigas puntualiza que “es preocupante que cualquier Estado adquiera y tenga armas nucleares por el peligro que conlleva tenerlas”.

Y agrega: “Se hace extraordinariamente preocupante que Israel, que ha incumplido resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha despreciado el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, sí que tenga armas nucleares y que ningún otro país sea capaz de frenarlo, reducir esta situación y reconducirla”.

