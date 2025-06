El eclipse solar más largo en 10,000 años ya tiene fecha: en más de 150 años

Aunque faltan aún muchas décadas, la NASA ya tiene registrada la fecha del que será el eclipse solar total más largo en la historia conocida.

De acuerdo con los cálculos del Five Millennium Canon of Solar Eclipses, el catálogo astronómico más preciso elaborado por la agencia espacial estadounidense, este fenómeno ocurrirá el 16 de julio del año 2186 y alcanzará una duración asombrosa de 7 minutos y 29 segundos, algo que no se repetirá en más de 10,000 años.

Este eclipse superará por varios segundos al récord anterior y se acercará al límite teórico de duración para un eclipse total, estimado en 7 minutos y 32 segundos. La NASA explicó que este evento será posible gracias a una alineación excepcional de condiciones orbitales entre la Tierra, la Luna y el Sol. Será visible principalmente sobre el océano Atlántico y zonas cercanas a América del Sur y África Occidental.

El eclipse solar anular deja visible un delgado aro de luz. Crédito: Getty Images

Un fenómeno astronómico único en su tipo

La duración de un eclipse solar depende de factores como la distancia entre la Tierra y la Luna, la posición de la órbita terrestre y el ángulo de sombra proyectado sobre el planeta. En el caso del eclipse de 2186, estos elementos se combinarán de forma casi perfecta, permitiendo que la totalidad, el momento en que el Sol queda completamente oculto, se extienda mucho más de lo habitual.

Por lo general, los eclipses solares totales duran entre dos y cuatro minutos. Incluso eventos muy mediáticos como el eclipse total de 2017 en Estados Unidos o el de abril de 2024 apenas superaron los 4 minutos.

Por ello, el fenómeno previsto para 2186 no solo será inusualmente largo, sino también único en miles de años de registros astronómicos.

La exactitud de la NASA

La NASA ha recopilado todos los detalles de este evento en su base de datos pública de eclipses solares, usada por científicos, astrónomos y observadores de todo el mundo. Aunque es casi seguro que nadie quien viva en este año podrá verlo, su existencia ya está matemáticamente prevista y documentada con absoluta precisión.

Este tipo de fenómenos refuerzan la capacidad de la ciencia para anticipar con exactitud eventos cósmicos que ocurrirán años en el futuro, y también recuerda lo vasto e impresionante que es el universo.

Continúa leyendo:

Qué no hacer en un eclipse lunar, según la astrología

La NASA hace historia al lograr la mayor aproximación al Sol

Astrología de 2025: las fechas más importantes de cada mes del año