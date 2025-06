Manny Machado carga contra Dave Roberts tras pelea entre Dodgers y Padres

Los Dodgers y Padres de San Diego terminaron la serie de cuatro juegos este jueves con una pelea, varios pelotazos y una rivalidad que tendrá que aguantar hasta agosto.

Las bancas se vaciaron luego de un pelotazo a Fernando Tatis Jr. en el noveno inning, situación que creó una disputa entre Dave Roberts y Mike Shildt, manager de ambos equipos.

Roberts detalló que el pelotazo a Tatis Jr. no fue intencional y que lamenta que haya pasado.

“Creo que cualquiera entendería que no hubo intención”, dijo Roberts. “E incluso por mi reacción, no me sentí bien con el golpe que recibió Tatis —un gran jugador, una buena persona—”.

A pesar de las palabras de Roberts, Manny Machado cargó contra Roberts y afirmó que solo quería llamar la atención de los fanáticos de su lado.

“Creo que Roberts quería algo de humo. Shildty dijo: “¿Qué tal? ¡Vamos! ¿Dónde estás?”. Supongo que Roberts se quedó al otro lado. Supongo que uno simplemente quiere ese humo con solo los aficionados mirando y con el equipo apoyándote, no solo. Así que, sí, bueno, seguimos esperando.

Además, el tercera base dominicano hizo una especie de amenaza tras las pruebas de rayos X a Tatis Jr. en su muñeca y una posible factura.

“Esperemos que su tomografía salga negativa. Tienen que rezar para que salga negativa mañana. ¿Sabes? Solo rezar. … Tienen que ponerle una vela a Tatis mañana y esperar que todo salga negativo. Ese no es un buen lugar para recibir un golpe. No me importa quién sea. No me importa quién esté en el montículo. Ya van cinco en un año. Eso es simplemente inaceptable.

Shohei Ohtani calmó al equipo con un gesto tras pelotazo

Shohei Ohtani recibió un pelotazo en el noveno inning en respuesta al pelotazo que impactó a Tatis Jr.

Los jugadores de los Dodgers iban a comenzar a salir de la banca cuando el japonés los mandó a quedarse con un gesto.

El japonés se acercó luego a conversar con Julio Iglesias en la banca de los Dodgers y terminó en una larga charla con Luis Arráez en la primera base e incluso se dieron la mano.

Ohtani recibió hasta dos pelotazos durante la serie ante los Padres al igual que el jardinero cubano Andy Pagés.

Estos dos equipos volverán a jugar el 15 de agosto en el Dodger Stadium al cierre de la temporada regular.

