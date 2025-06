¿Tu Mac se está quedando sin almacenamiento? Estos 3 trucos podrían salvar tu disco antes de que sea tarde

Quedarse sin espacio en tu Mac es más habitual de lo que piensas. Fotos, vídeos, documentos, apps, cada cosa por sí sola no parece tan grande, pero juntas se convierten en un monstruo que te impide instalar actualizaciones, guardar cosas nuevas o incluso arrancar el sistema. macOS, por ejemplo, necesita un buen colchón de espacio libre para funcionar rápido y bien. Cuando no lo tiene, el sistema puede volverse lento, inestable o directamente no dejarte hacer cosas básicas como descargar un nuevo archivo.

Por suerte, existen formas simples de liberar espacio sin tener que recurrir a comprar discos adicionales o borrar datos a lo loco. Aquí te cuento tres maneras fáciles y efectivas para recuperar gigas en tu Mac usando herramientas y estrategias al alcance de casi todos.

1. Usa las herramientas de almacenamiento de macOS y borra los archivos innecesarios

macOS tiene incorporada una herramienta útil para mostrarte qué está ocupando espacio en tu disco. Ve a Menú Apple → Acerca de este Mac → Almacenamiento → Gestionar. Ahí verás categorías como Aplicaciones, Documentos, Papelera, iCloud, etc.

Una recomendación clave es:

Eliminar archivos grandes que ya no uses, como discos de instalación, vídeos que ya viste o archivos de proyectos antiguos.



Vaciar la Papelera: parece evidente, pero muchos eliminan archivos sin vaciar la papelera, así que no se libera nada realmente hasta que haces clic en "Vaciar Papelera".



Y si quieres ir un paso más allá, puedes recurrir a herramientas externas como DaisyDisk, que te muestran un mapa visual de lo que está ocupando más espacio para que identifiques y borres rápidamente carpetas pesadas.

2. Borra cachés, temporales y el famosísimo “Other” del sistema

Seguro te suena eso de “Other” (o “Otros” o “Otros volúmenes en contenedor”) cuando miras tu Mac —esa categoría misteriosa que ocupa un montón y no sabes por qué. Pues bien, ahí suele haber:

Archivos temporales.



Caché de apps.



Extensiones o plugins que ya no usas.



Documentos que no entran en las categorías típicas.



Para liberarlos, ve a Finder y presiona Shift + Command + G y escribe ~/Library/Caches. Esto te lleva a las cachés. Arrástralas a la papelera y vacíala. Eso limpiará mucho “peso muerto” sin afectar tus documentos.

¿Quieres llegar más lejos? Haz en Finder una búsqueda personalizada: selecciona “Este Mac”, elige “Otro” y activa filtros como Tamaño de archivo o Extensión de archivo (por ejemplo .dmg, .zip, .pdf). Así puedes localizar archivos pesados y eliminarlos o respaldarlos en otro lugar.

Además, revisa extensiones de navegador o plugins que no uses. Aunque parezcan insignificantes, algunas ocupan decenas o cientos de megas sin darnos cuenta.

3. Desplaza archivos a almacenamiento externo o a la nube

Hay muchas cosas valiosas que no quieres borrar —fotos, vídeos, proyectos, copias antiguas— pero que tampoco necesitas siempre en el disco local. Aquí entra en juego una de las estrategias más sobrias:

Mover archivos a un disco duro o SSD externo: solo los conectas cuando los requieras.



Subir documentos importantes a la nube, como iCloud, Google Drive o Dropbox, y si tu sistema lo permite, activar la opción para que estén "solo en la nube" hasta que los abras de nuevo.



Estas herramientas ayudan a mantener el disco libre mientras el acceso sigue garantizado. Evitas llenar todo por tener cosas que se usan muy poco.

Con estos tres enfoques combinados —revisar y borrar lo visible, limpiar lo invisible, y movilizar lo que no usas constantemente— podrás mantener tu Mac con espacio libre suficiente sin complicarte la vida. Además, tu equipo funcionará más fluido y sin bloqueos innecesarios.

