Reprimendas de Trump a su directora de Inteligencia crean dudas durante la crisis entre Irán e Israel

La fuerza y ​​la posición de la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dentro de la administración Trump están siendo cuestionadas después de que el presidente desestimara públicamente en dos ocasiones su testimonio de que Irán no está cerca de desarrollar un arma nuclear, y en medio de informes de tensiones entre ambos.

El presidente Trump nombró a Gabbard como su directora de inteligencia a pesar de las dudas de ambos partidos, y su postura antibélica encaja con la aversión del movimiento MAGA a involucrar a Estados Unidos en conflictos extranjeros.

Pero Trump y Gabbard no son aliados desde hace mucho tiempo, y ella parece cada vez más estar observando desde fuera mientras Trump elabora su política y toma decisiones para involucrar a Estados Unidos en la guerra entre Israel e Irán.

“Fue recompensada por apoyar a Trump durante las elecciones de 2024 y ser una férrea defensora de él, especialmente en lo que respecta a la intervención militar”, dijo un aliado de Trump sobre Gabbard, explicando por qué Trump la nominó para el puesto de inteligencia.

Un video que Gabbard publicó en redes sociales la semana pasada tras una visita a Hiroshima, la ciudad japonesa donde Estados Unidos lanzó una bomba atómica cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, ha despertado gran interés en el mundo Trump.

En el video de más de tres minutos, publicado en su cuenta personal de la plataforma social X, Gabbard detalla las devastadoras consecuencias de una guerra nuclear y acusa a la élite política y a los belicistas de fomentar descuidadamente el miedo y las tensiones entre las potencias nucleares.

Algunos consideraron que Gabbard se adelantó a los mensajes de la Casa Blanca sobre Irán e Israel en relación con el video.

Trump reprendió a Gabbard por el video, según dijeron dos personas informadas sobre la conversación a The New York Times. Dijo que su discusión sobre la aniquilación nuclear asustaría a la gente y que los funcionarios no deberían hablar de ello.

La semana pasada, Trump causó sorpresa con sus comentarios sobre Gabbard cuando le preguntaron sobre su testimonio de marzo, que indicaba que Irán no estaba tan cerca de desarrollar capacidades nucleares como afirmaba Israel.

“No me importa lo que haya dicho. Creo que estuvieron muy cerca de tener una”, declaró Trump a los periodistas en el Air Force One la madrugada del martes.

El viernes, Trump afirmó de forma más explícita que Gabbard estaba “equivocada” en su evaluación sobre las ambiciones nucleares de Irán.

La Casa Blanca ha rechazado cualquier sugerencia de que Trump haya perdido la confianza en algún miembro de su equipo de seguridad nacional.

