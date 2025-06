Horóscopo de Mhoni Vidente del 23 al 29 de junio de 2025

Mhoni Vidente le dice a tu signo del zodiaco qué le depara la semana del 23 al 29 de junio de 2025.

Aries

En esta semana, la carta del Loco te dice que son tiempos de madurar y crecer profesionalmente.

No te detengas por nadie en tu camino al éxito; deberás rodearte de personas positivas para que te hagan crecer más.

Esta carta también es de dinero rápido y te dice que tendrás una sorpresa en la lotería con los números 15, 17 y 28 el día viernes, y su color es el amarillo y naranja.

Cuidado con tu punto débil: el estrés. Trata de vivir con calma y seguridad, y no olvides hacer ejercicio. Visualiza lo que deseas en tu vida, como una nueva casa y estabilidad económica.

En cuestión de pareja, seguirás conociendo a personas del signo de Géminis, Leo y Capricornio.

Deberás poner atención a los cambios de trabajo que se visualizan en estos días. Recuerda que lo mejor que tiene tu signo es la fuerza para salir adelante y terminar cualquier proyecto que tengas en mente.

Tu signo es muy impulsivo y controlador con su pareja y con las personas que lo rodean, y esto es algo natural en ti, pero debes empezar a controlar todo ese temperamento y aprender a ser feliz.

Terminas de hacer unas compras para tu casa y vivir más a gusto, haciendo un verdadero hogar.

Te llegan amigos de fuera para vacacionar en tu ciudad. Trata de pasar más tiempo con tu familia; recuerda que es la base de todo en tu vida. Preparas un viaje para los próximos meses con tu pareja.

Tauro

En la carta del tarot te salió el Diablo, que significa que la buena suerte te rodea en todo lo relacionado con el cierre de proyectos y juegos de lotería con los números 09, 27 y 66. Tu color es el rojo y amarillo.

Esta carta también te pone sobre aviso de que hay personas a tu alrededor con envidias y mal de ojo, así que no caigas en cuestiones de platicar de más sobre tu vida y protégete con perfume de sándalo y pon un limón verde en la bolsa como protección.

Recuerda que tu felicidad es la envidia de los demás. Tu mejor día es el lunes, tus signos compatibles son Tauro, Virgo y Capricornio.

Tu punto débil es el estómago e intestino; trata de seguir con una buena alimentación. Corta lazos negativos que te rodean y del pasado.

En días de cierre de mes y de exámenes en tu escuela, trata de estar un poco más atento y concentrado en todas tus labores para que no tengas ningún problema con tus actividades.

Organiza más tu tiempo; recuerda que el Tauro siempre quiere tiempo para ti y a veces no te alcanza para realizar todo en su momento.

Trámites de pagos de casa y tarjeta de crédito; realizas un negocio con un familiar que te va a salir de lo mejor. Ten cuidado con los fraudes y problemas bancarios; siempre ponte muy atento con lo que realizas.

Festejas el cumpleaños de un familiar y te busca una empresa internacional para invitarte a un proyecto de trabajo nuevo.

Ya no seas tan terco en algunas situaciones; recuerda que a veces las cosas se dan por sí solas y es mejor avanzar. Sigue con el ejercicio; recuerda que lo más importante es tu salud y bienestar.

Géminis

En la carta del tarot del Mundo se te dice que es el momento de arriesgarse y hacer los cambios que necesitas para ser feliz. No esperes más y lánzate a los nuevos caminos de un mejor vivir.

Esta carta del Mundo nos recomienda seguir con los estudios universitarios y hacer un diplomado en el extranjero para que puedas prepararte más.

Cuidado con personas del pasado, sobre todo ex parejas, que solo quieren hacerte daño. Toma decisiones con la razón, no con el corazón, que eso te va a ayudar a poner en orden tu vida.

Tus números mágicos son 03, 16 y 25; tu color es el azul y blanco; tus signos compatibles son Libra, Escorpión y Acuario. Tu punto débil es el riñón y la vejiga, trata de ir con tu médico.

Días de renovarse en cuestión de trabajo: busca nuevos empleos con mejor pago. Tu mejor día es el martes; días para realizar unas operaciones de compra o venta que te van a dejar un dinero extra.

Recuerda que tu signo es muy bueno para ese tipo de comercio. Ten cuidado con las envidias de tus compañeros de trabajo; trata de no decir cuánto es tu salario o bono de compensación.

Trata de estudiar más y no dejar materias; recuerda que a tu signo lo domina ser dos a la vez: uno muy aplicado y otro muy divertido, así que trata de encontrar una equidad en tu persona.

Saldrás de viaje por cuestiones de visitar a un familiar; celebrarás el cumpleaños de un hijo o tendrás una reunión en tu casa. Para los solteros, Géminis será una semana de amores sin compromiso, solo diversión.

Solo ten cuidado con los embarazos sorpresa. Ten cuidado con el alcohol o vicios; trata de que no te dominen ellos a ti, siempre con medida.

Cáncer

En la carta del tarot te salió el As de Oros, que sin duda la buena suerte te sonríe con tres golpes de suerte en juegos de azar con tus números 14, 20 y 23; tu mejor día de la semana es el jueves.

Esta carta del As de Oros, con tu cumpleaños, nos dice que es el momento de hacer una fiesta para festejarte y que te consientan mucho. Recuerda que tu signo siempre ve por los demás y ahora necesitas que vean por ti y te den un regalo que realmente te guste.

Son momentos de cambios en cuestión de pareja sentimental; sientes que es el momento de conocer personas más compatibles contigo, del signo de Acuario, Piscis y Aries.

Regálate un viaje de cumpleaños, que lo mejor de la vida es vivir tus momentos de felicidad. Tu punto débil es el cerebro o la migraña; trata de quitarte estrés en tu día a día con ejercicio y dormir a tus horas.

Tu color es el rojo y naranja; siempre protégete de las envidias y el mal de ojo, trata de no ser tan confiado.

Días de festejos en tu vida; recuerda que cada vez que cumples años, las energías se renuevan y te haces más fuerte. Trata de ya cumplir todas tus metas y organizar más tu tiempo.

Recuerda que no todo nos va a salir bien; también tenemos que aprender de nuestros errores, y más en cuestiones personales.

Tramita tu pasaporte o residencia extranjera. Recuerda que tu signo es agua y siempre busca una relación formal o casarse, así que estás en tu tiempo de lograrlo.

Trata de ponerte al corriente con tus pagos de tarjeta o deudas del pasado. Sigue estudiando; recuerda que el signo de Cáncer es muy inteligente y siempre tiene que tener su mente ocupada.

Te compras ropa y aprovechas tus ofertas; ya sabes que los amigos de Cáncer son muy administrados.

Leo

En la carta del tarot te salió el Juicio, que nos dice que no tengas miedo a realizarte un cambio de look. Recuerda que tu signo es muy vanidoso y eso lo hace siempre verse bien, así que anímate.

Esta carta del Juicio también te recomienda que arregles todos los asuntos legales que tengas pendientes; es el momento de dejar en orden tu papelería y seguir avanzando en tu mundo laboral.

Te invitan a salir de viaje y estar en contacto con la naturaleza, que eso te va a ayudar a renovar energías.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 01, 23 y 48, tu color es el rojo y blanco, y tus signos compatibles son Sagitario, Acuario y Aries. Tendrás propuestas de amor verdadero. Tu punto débil es el colesterol y la presión alta; trata de comer más saludable.

Eres el más encantador y sociable de los signos del zodiaco y, por eso, siempre te toca organizar las reuniones de tu familia; esta semana festejas a un familiar.

Si sientes que las energías negativas te rodean mucho, date baños de agua bendita y esencia de flores para alejar esas malas vibras de tu vida.

En el trabajo habrá revisión para dar aumentos y nuevos puestos, así que trata de estudiar más y aplicarte, que te vendrá más abundancia en tu trabajo.

Paga deudas de gobierno o ponerte al corriente. Trata de adoptar una mascota para que tengas más alegrías en tu vida; te invitan a una graduación.

Virgo

En la carta del tarot te salió el Carruaje, que significa un nuevo comienzo en cuestión amorosa. Recuerda que hay personas buenas y compatibles contigo, así que es el momento de enamorarse de alguien del signo de Capricornio, Tauro y Géminis.

La carta del Carruaje te recomienda que pongas un negocio propio que te dará más ingresos, así que trata de buscar un socio que sea familiar, que te va a funcionar.

Tu mejor día es el martes, tus números de lotería son 07, 28 y 39, tu color es el rojo y el verde, tu punto débil es el páncreas y el riñón. Trata de alimentarte sin tanta azúcar y refrescos, que eso te está haciendo daño.

Trata de pedirle al Arcángel Rafael para que te proteja de envidia y mal de ojo, recuerda que debes vivir protegido. Tendrás días con muchos compromisos familiares, como graduaciones y cumpleaños, y harás tus compras de regalos.

Recuerda que tu signo es muy detallista y siempre le gusta quedar bien con todos, por eso tu preocupación de regalarle a esta persona tan especial.

Preparas una información mensual para tus jefes, y recibirás un bono o te pagarán un dinero que te debían. Recuerda que tu signo tiende a ser muy sacrificado en el amor; ya es tiempo de que pongas más carácter en tu vida personal.

Sabrás de un nacimiento de un bebé familiar. Eres fuerte y tu temperamento domina en todos los sentidos, pero trata de no estar de enojón en estos días.

Trata de no tomar mucho alcohol y no comer de más, para que después no tengas sentimientos de culpa, porque son días de renovar tu look, especialmente en este mes de verano.

Libra

En el horóscopo del tarot, te salió la carta del Emperador, que significa que eres grande. Sigue adelante en tus proyectos de vida, ya que tendrás triunfos significativos.

Ten cuidado con problemas familiares; trata de no meterte en asuntos que no son tuyos y mantenido al margen. Recibes un reconocimiento económico por tu buen desempeño laboral; trata de invertirlo en ti mismo.

Te llega la invitación de irte a vivir fuera del país por un nuevo trabajo; diles que sí, que eso te va a ayudar a renovar energías.

No confíes demasiado en las personas que te rodean; no soportan verte feliz, así que trata de ser más discreto con tu vida.

Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 02, 13 y 37, tu color es el verde y amarillo, y tu punto débil es la tiroides y la garganta; trata de ir con tu médico.

Tus signos compatibles son Sagitario, Acuario y Géminis. Pagas el seguro de tu coche y te buscan de otra empresa para ofrecerte un trabajo mejor.

Recuerda que siempre debes analizar bien las oportunidades que se presenten y tomar la mejor opción.

Arreglas tu casa y decides comprarle algunos muebles. Eres muy sociable y eso te ayuda a estar siempre rodeado de muchas envidias; trata de protegerte siempre. Sigues con el ejercicio y te ves cada día más jovial.

Escorpio

En la carta del tarot de la Rueda de la Fortuna, te dice que es el momento de estar arriba, así que no dejes que los malos pensamientos invadan tu vida. Inyéctate de buenas energías, ya que te llegará un nuevo proyecto de trabajo mejor pagado.

Si estás pasando por una enfermedad o una operación médica, nos dice que esta carta te va a ayudar a sanar totalmente.

Esta carta de la Rueda de la Fortuna te dice que es el momento de invertir en una casa o departamento; no tengas dudas de que eso te hará sentir mejor.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 13, 21 y 74, tu color es el amarillo y naranja, y tus signos compatibles son Piscis, Aries y Cáncer.

Se te recomienda que debes tomarte un tiempo para ti y que no todo es trabajo en la vida. También te recomienda dejarte querer; recuerda que el amor no es complicado, lo complicado es uno.

Así que trata de dejar a un lado los prejuicios. La carta del tarot también nos indica madurar el alma y saber escoger una pareja para tu vida.

Gracias a esta carta, por fin tu vida se va a despegar del caos, es decir, encontrarás lo que realmente necesitas para ser feliz.

Será una semana de estar con muchas tareas atrasadas de tu trabajo y escuela, así que trata de hacer todo lo que tienes pendiente para que después no tengas dificultades con tus jefes.

Te piden prestado y va a ser un familiar. Sales de viaje para el cierre de un contrato o proyectos. Sigue con el ejercicio para que te veas y te sientas de lo mejor. A los escorpiones que están casados, les llegará un embarazo.

Sagitario

En la carta del tarot, te salió la Torre, que significa que la vida es simple. Que tu signo no caiga en complicaciones innecesarias, así que no te involucres en problemas que no son tuyos y deja ser a las personas como son; no trates de cambiar a nadie.

Esta carta de la Torre nos dice que tendrás la oportunidad de ganar un sorteo de trabajo o de lotería con los números mágicos 05, 19 y 26, y tu color es el azul y naranja. Trata de pagar deudas del pasado y estabilizar tus cuentas bancarias.

Tu punto débil es el estrés y la migraña; trata de salir a caminar y disfrutar del sol, que eso hace que tengas más energías positivas. Tus signos compatibles son Sagitario, Aries y Cáncer.

Tu mejor día es el lunes, habrá grandes cambios positivos en tu destino, que es tiempo de empezar a crecer más en lo económico y no dejar que las envidias y malas intenciones de los demás te hagan presa del desánimo.

Esta carta del tarot te dice que los apegos, los prejuicios, la vergüenza y la culpabilidad te hacen estar casi siempre viviendo el pasado y no te dejan ver tu presente ni aclarar tu futuro. Por eso, es muy importante dejar todo eso que te hace daño atrás y enterrarlo para que vivas en más plenitud. Recuerda el refrán: “no hay mal que por bien no venga”, así que no lo dudes, es tu mejor etapa de vida.

Semana de estar con algo de compromisos de trabajo que te hará presionarte demasiado, así que trata de estar en paz y resolver todo lo que se te presente.

Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Recuerda no decir mentiras; a veces, presumir lo que no tienes te hace caer en falsas amistades.

Capricornio

En la carta del tarot te salió el As de bastos, que significa poder, firmeza en decisiones y cambios positivos en tu ambiente laboral. Así que no lo dudes, estarás atravesando por una buena etapa; solo trata de no platicar tus éxitos y mantenerte discreto.

Días de conocer personas importantes en cuestión de trabajo, así que trata de ir a todas las reuniones. Tu punto débil es la piel e infección de riñón; trata de ir con tu médico para que cuides tu salud.

Te busca un amor del pasado solo para causarte problemas; trata de cerrar ese capítulo en tu vida y seguir avanzando. Tus números mágicos son 10, 22 y 30; tu color es el verde y rojo.

Tus signos compatibles son Aries, Tauro y Virgo; tu mejor día es el viernes. Sales de viaje por cuestiones de trabajo y el cierre de un contrato. Sigue estudiando que va a estar un poco pesado los exámenes finales.

Ya no trates de controlar a tu pareja, mejor empieza a darte tu espacio para hacer que esa relación funcione mejor. Te busca un hermano para pedirte prestado.

Decides ponerte a dieta y hacer ejercicio. Te ofrecen un trabajo nuevo en gobierno o una institución de comercio; acéptalo, te va a ir de lo mejor. Haces una compra de ropa y zapatos para cambiar de look.

Trata de arreglar toda tu papelería de pasaporte y visa del extranjero, que lo vas a utilizar.

Acuario

En la carta del tarot te salió el Sol, que te dice que deberás ser más consciente en tus gastos y tratar de empezar un sistema de ahorro; eso te ayudará a sentirte más seguro en tu futuro.

Esta carta te dice que es el momento de salir adelante de cualquier problema legal, que el triunfo será en tus manos. Tu mejor día es el martes; tendrás tres golpes de suerte con los números 06, 08 y 26. Tu color es el blanco y naranja; tus signos compatibles son Libra, Leo y Géminis.

Libérate del miedo, ahora que es el momento de llenarte de energías positivas y tener más riqueza en tu patrimonio.

Deja el pasado en el olvido y enfrenta tu presente de la mejor manera. Seguirás con todo el poder y mando que necesitas para llevar a cabo tus metas; solo ten en cuenta que esta carta también te puede ocasionar problemas de chismes a tu alrededor, así que trata de no meterte en problemas que no son tuyos en estos días.

Esta carta en tu signo te va a dar la fuerza para vencer cualquier obstáculo en tu vida y también te recomienda tomar un curso de ventas o administración para que te ayude en tu futuro.

En el amor, seguirás con tu pareja muy estable. Trata de ser más apegado a tus ideas y condiciones; no por darle gusto a los demás vas a cambiar tu forma de ser.

Recuerda que tu signo es el líder social y casi siempre te van a imitar en lo que hagas, así que trata de ser un ejemplo positivo en tu comunidad.

Te llega un amigo de fuera que te hará sonreír y pasarla de lo mejor. Te invitan a salir de viaje, pero va a ser muy rápido y provechoso.

Piscis

En la carta del tarot te salió el Mago, que significa que vendrán cambios favorables en tu ambiente laboral, así que levanta la mano y diles que tú eres la mejor opción para ese puesto.

Si no tienes trabajo en este momento, te buscarán para invitarte a trabajar en el gobierno o en una empresa del extranjero que será bien pagado. Trata de cuidarte de las energías oscuras de tus amigos que solo buscan envidiarte; así, protégete siempre.

Tu punto débil es la piel y la infección de garganta. Adoptas una mascota que te hará muy feliz. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 04, 11 y 40, y tu color es el rojo y amarillo.

Recuerda la ley de atracción: lo que piensas y deseas siempre vendrá a tu vida. Esta carta te dice que estarás de suerte en todo lo relacionado con juegos de azar.

Será una semana de mucho trabajo atrasado que te hará sentir un poco alterado y de mal humor; así, trata de controlarte y respirar hondo para que eso no te afecte.

Son tiempos de estar ya en paz con una pareja y decidirte a madurar. Te llega una sorpresa económica que no esperabas.

Sales de viaje o visitas a unos familiares, y te dan un crédito bancario para hacer la compra de una casa. Sabrás del nacimiento de un bebé que te dará mucha alegría.