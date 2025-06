Adrián Marcelo se disculpa con Belinda por insultarla: “Utilicé un término incorrecto”

Tras un reciente impase, Adrián Marcelo se disculpó con Belinda luego de que desatara polémica por un comentario dirigido a la cantante y actriz.

La semana pasada, el creador de contenido compartió una publicación en sus redes sociales en la que se refería a Belinda como “una prostituta de altísima gama”.

“Belinda es mucho más inteligente que cualquier wey con el que ha salido. No tengan duda. No hay nadie más consciente de lo que tiene y ejerce sobre los hombres que ella y lo usa a su favor como nadie. Ojalá no se ofenda si lee esto, porque es con la intención de halagarla, pero Belinda es una ‘prostituta’ de altísima gama, de esas que pueden escoger cómo, con quién y por cuánto. Una mujer empoderada y capaz”, escribió Adrián Marcelo sobre Belinda.

Adrián Marcelo insulta a Belinda llamándola “prosti…. de alta gama” y luego le ofrece 1 millón para ir a su podcast. ¿Disculpa o jugada sucia? Si acepta, confirma el insulto; si no, queda como que se ofendió “sin razón”. Manipulación disfrazada de billete. pic.twitter.com/Nb26x2K3wk — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) June 23, 2025

El comentario de Adrián Marcelo sobre la cantante generó indignación y desató una ola de críticas por parte de los fans de la cantante de “Bella traición”.

Ante la ola de críticas, el influencer decidió ofrecer una disculpa pública a Belinda, reconociendo que usó un término incorrecto y que su intención era halagarla, no insultarla.

Como parte de su disculpa y para tratar de enmendar su error, Marcelo invitó a Belinda a su podcast #UnPorroCon para pedirle disculpas personalmente y conversar sobre su carrera.

“En verdad, la respeto y quería halagarla, pero reconozco que utilicé un término incorrecto“, indicó Marcelo.

La invitación ha generado opiniones divididas: algunos ven el gesto como un intento genuino de corregir su error, mientras que otros lo interpretan como una estrategia para seguir generando polémica.

Hasta el momento, Belinda no ha se ha referido a los comentarios de Adrián Marcelo ni ha confirmado si aceptará la invitación para la entrevista.

