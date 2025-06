Trump avanza en control migratorio y persecución de indocumentados

El presidente Donald Trump mantiene paso firme en sus planes sobre el control migratorio y la persecución de inmigrantes indocumentados, cumpliendo prácticamente con todas sus promesas de campaña, incluido el uso de la Guardia Nacional.

“Es una agenda maximalista, diría yo, se está yendo por toda la enchilada en tratar de mover [sacar del país] a la gente migrante con estatus provisional, gente de color”, consideró Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos y del Laboratorio de Inmigración de la American University en Washington, D.C.

El experto destacó la postura de la Administración Trump de llamar “enemigos extranjeros” a inmigrantes indocumentados, lo que ha derivado en la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en algunos casos, particularmente con inmigrantes venezolanos. Dicha ley fue bloqueada por un juez, pero continúa procesos en tribunales.

Según el Migration Policy Institute, en sus primeros 100 días, el presidente Trump había concretado más de 180 medidas ejecutivas específicas para la inmigración. La cifra ahora es mayor, dadas nuevas acciones del mandatario.

En términos generales, las decisiones de Trump superan las 94 medidas de los primeros 100 días de la administración del presidente Joe Biden y representa un aumento de seis veces con respecto a las menos de 30 medidas durante el mismo periodo del primer gobierno de Trump.

Castañeda hizo énfasis en que Trump prometió, entre otros aspectos: limitar peticiones de asilo y refugio; militarizar la frontera; aplicar una emergencia nacional sobre inmigración; prohibición de viajes a extranjeros de algunos países; aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros; hacer deportaciones masivas, entre otras.

“Tenemos básicamente cero refugiados nuevos; […] ya la gente no puede llegar a la frontera y pedir asilo. […] Declaró una emergencia nacional en la frontera”, recordó.

Señaló es tal el número de decisiones migratorias del presidente Trump que la sociedad ha tenido poco tiempo de actuar o quejarse, como en el caso de la prohibición de viaje desde 12 países.

“La prohibición de algunos países de viajar [y] el público ha estado tan distraído en tantas cosas que no le ha dado tiempo de quejarse y no hemos visto en los aeropuertos lo que vimos durante la primera administración de Trump”, expuso. “[Trump] está usando este esta idea de la emergencia nacional […] y está deportando gente sin seguir el debido proceso. Ligándolos a a decir que son enemigos extranjeros en territorio estadounidense”.

En espera de más recursos

Parte de la agenda migratoria y de seguridad fronteriza de Trump depende de los fondos que el Congreso debe aprobar, como confirmó este lunes la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Ese proyecto de ley no solo incluye fondos para construir un muro, que lo hará. Incluirá más de $46,000 millones de dólares, no solo para continuar construyendo el muro de infraestructura, sino también para brindarnos la vigilancia y la tecnología necesarias para asegurar verdaderamente la frontera y todas las fronteras, no solo la sur, sino también la norte y las marítimas”, dijo.

Hay recursos adicionales para aumentar la operación de agencias migratorias, como Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“También proporcionará $4,100 millones para contratar a 5,000 nuevos oficiales de la CBP, así como a 3,000 nuevos agentes fronterizos. También nos otorga $2,700 millones de dólares para que la CBP cuente con las tecnologías de vigilancia necesarias, y otros mil millones de dólares para nuestra flota de vehículos”, dijo. “Permite al ICE contratar a 10,000 nuevos oficiales, con quienes cooperamos diariamente para proteger nuestro país. También nos permitirá duplicar nuestra capacidad de detención, que podría ser necesaria para realizar nuestro trabajo”.

ICE también espera fondos para aplicar la Ley Laken Riley, la cual daría mayo campo de acción a los oficiales al perseguir a inmigrantes sin que enfrenten el debido proceso, por señalamientos de presuntos delitos sin que haya una acusación formal.

