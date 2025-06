Los memes atacan a Martín Anselmi por su eliminación del Mundial de Clubes

El Porto rescató un atractivo empate 4-4 en su último partido por el Mundial de Clubes 2024. El conjunto de Martín Anselmi tuvo uno de los partidos más vistosos contra el Al Ahly, pero esto no le bastó para pasar de ronda. Martín Anselmi es el principal señalado.

El Grupo A estaba conformado por el Inter Miami, Palmeiras, Al Ahly y el Porto. A priori parecía un grupo complejo, pero de un nivel competitivo como para pensar trascender a la siguiente ronda. Ese era el objetivo de Anselmi.

“Evidentemente no vinimos aquí a no clasificar. Hay un montón de factores para analizar. No estamos contentos. Estamos decepcionados con el resultado final”, dijo Martín Anselmi tras el compromiso.

El Porto arrancó el Mundial de Clubes con un empate 0-0 contra el Palmeiras. El conjunto brasileño mereció ganar, pero por su falta de contundencia no pudo llevarse los tres puntos. En la segunda jornada, el Inter Miami de Lionel Messi logró una gran remontada para llevarse el partido por 2-1. A pesar de este resultado adverso, la clasificación del Porto seguía en sus propias manos.

“A partir de ahí, el golpe en la mesa que comenté debe ser planificado. Ese golpe se da mirando para adentro y cambiando todo lo que haya que modificar, satisfaciendo todas las necesidades que tenemos para la temporada que viene“, añadió el estratega sudamericano.

Esta eliminación se une con el mal cierre de campaña en la temporada anterior. En la Liga NOS de Portugal, los “Dragones” finalizaron terceros en la tabla a 11 puntos del primer lugar. En la Europa League quedaron fuera en los Playoffs con la Roma.

“Toda la temporada sirve como aprendizaje. Nunca tuvimos la oportunidad de parar y de hacer los cambios. Enumerarlo aquí no es el momento, pero ahora sí es momento de hacer cambios“, concluyó el argentino.

En enero de 2025, Martín Anselmi asumió el banquillo del Porto. Hasta ahora, el argentino ha dirigido 21 partidos con “Los Dragones”. Anselmi tiene un balance de 10 victorias, 6 empates y 5 derrotas.

Los memes por la eliminación del Porto de Anselmi

