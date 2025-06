Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de junio de 2025

LEO

Se vienen cambios bravos y oportunidades que no se ven todos los días, entre ellas nuevas ofertas de chamba o ajustes en tu puesto y horarios. No te me confíes, porque también se ven infecciones y malestares rondando tu salud, así que no te expongas tanto a los cambios de clima ni te andes comiendo cualquier cosa en la calle, no todo lo que huele rico cae bien. El amor por redes va a andar coqueteándote, pero no te me ilusiones hasta ver carne y hueso, porque más de uno parece galán y resulta puro filtro. Un familiar se enferma, pero tranqui, no es nada grave. Noticias laborales inesperadas te van a caer como anillo al dedo. Cuida tu billete, porque podrías andar gastando como si no hubiera mañana y luego ni pa’ los chicles. Cuidado con una traición por parte de alguien en quien confiabas un chorro, esa puñalada va a doler justo donde no se ve. En el trabajo se abren puertas, aunque también podría haber roces con algún colega, pero no te enganches, que eso se soluciona más pronto que tarde.

VIRGO

Ponte más trucha con tu familia, porque te van a necesitar más que el gas en la mañana. Eres el pilar, la luz, el que da dirección, así que no te me caigas. La vida nomás es una, y no viniste a quedarte con las ganas; si algo te llama, hazlo, porque a veces es mejor arrepentirse que vivir con la espinita. Una amistad se alejará por chismes baratos que alguien le llevó, ni modo, que se vaya quien no confía. Viene una enfermedad leve para un familiar, nada grave, pero sí será un sacudidón emocional. También se asoman chismes que podrían sacudir la paz en tu casa, mantente firme. Un viajecito podría aparecer en tus planes o al menos lo estarás considerando. Deja de ser tan confiado o confiada con quien ya te falló antes, no te hagas el ciego por amor o por costumbre, que al final quien más se lleva la fregadera eres tú. Aprende a ver a las personas como son, no como tú quisieras que fueran.

LIBRA

Ya bájale a tu martirio personal, que no estás pa’ andar cargando culpas que ni al caso. Tienes todo para ser feliz, pero te encanta darle vueltas a lo que no fue. Estos días vas a andar medio apachurrado, porque muchas cosas no salieron como planeabas, pero recuerda: tu actitud es la clave pa’ que el universo te haga caso. A veces das mucho qué hablar porque cambias de opinión como de ropa interior, y eso confunde a quien te quiere. Aprende a poner los pies bien firmes antes de abrir el hocico. Deja de juzgar sin conocer, y atrévete a ir más allá del envoltorio, que a veces lo feíto por fuera trae lo mejor por dentro. Vienen revelaciones fuertes, se te cae la venda y vas a ver la verdadera cara de más de uno. Te va a doler, pero te va a servir pa’ que ya no te dejes ver la cara. Aprende a confiar solo en quien te demuestra que vale la pena, no en quien nomás sabe hablar bonito.

ESCORPIÓN

Prepárate porque vienen cambios que te van a mover el tapete: papeleos que por fin se resuelven, trámites que salen y te alivian el camino. Pero ojo, que en lo económico habrá momentos apretaditos, así que no te emociones de más con las compras. Te vas a enterar de una ruptura amorosa y una amistad va a necesitar de tu hombro, pero no te claves con broncas ajenas si tú andas arrastrando las tuyas. Se cancela una salida en esta semana y te quedarás con las ganas de la pachanga. También se ve embarazo cerca de ti, así que prepárate para los chismes. Puede que te eches un viajecito a una ciudad cercana o te animes a renovar tu guardarropa. Se vienen aventuras de una noche, y aunque se va a poner bueno, no te me claves, tú nomás disfruta y al rato si te vi, ni me acuerdo. Si estás soltero o soltera, la soledad te va a calar más de lo normal, y podrías andar extrañando lo que no fue, pero recuerda: más vale estar solo que mal acompañado.

SAGITARIO

No seas malagradecido con quien ha estado cuando más lo necesitabas. Esos que te tendieron la mano sin esperar nada a cambio valen más que mil “amigos” de peda. Traes molestias en estos días porque alguien no se decide y te tiene como peón en su juego emocional… y tú dejándote. Ponle un alto o te vas a seguir sintiendo como el plato de segunda mesa. En tu trabajo las envidias están pesadas, hay quien no soporta tu brillo y te quiere bajar el ánimo con comentarios disfrazados de “buenas intenciones”. No te contamines con su cizaña. Prende una veladora verde, límpiate de malas vibras y échale ganas que tu energía vale oro. También aguas con una persona de piel clara que se te va a acercar con buena carita, pero malas intenciones. No confíes nomás porque sonríe bonito, que esa persona podría meter cizaña y dejarte un merequetengue en tus amistades. No está mal ser bueno, pero no seas burro cargando a quien solo sube a darte látigo.

CAPRICORNIO

Ya deja de idealizar a esa persona, porque estás viendo puro espejismo. Si no te da lo que necesitas, deja de andar rogando y empieza a valorar tu tiempo. Amor no es estar esperando a que decida si sí o si no, eso no es amor, es castigo. Inicia un nuevo ciclo y mándale a volar a todo aquel que no sume. Hay gente que nomás estorba y no te deja avanzar. La vida ha sido medio injusta contigo, eso ya lo sabemos, pero si te sigues clavando en lo que no fue, no vas a ver lo bueno que ya se te está apareciendo en el camino. Tienes oportunidades nuevas frente a ti, pero si sigues mirando pa’ atrás, se te van a ir volando. Ya suelta ese pasado que te pesa más que la cruda en lunes. Valora lo que sí tienes hoy, que si lo dejas pasar, luego ni llorando en misa. La vida no espera, y las segundas oportunidades no siempre llegan. Ábrete a lo nuevo, que mereces algo chido… y sí, tú lo sabes.

ACUARIO

Ya suelta el costal del pasado, que cargar lo que ya se fue nomás te está jalando pa’ atrás. Vienen días buenos, pero necesitas ponerte las pilas porque tus sueños no se van a cumplir solitos. Hay chance de fiesta, borrachera y… pues sí, de que termines encamado con alguien que apenas estás conociendo —tú bien sabes cómo eres cuando se te sube el ánimo. Una amistad que pensabas firme te va a fallar justo cuando más la necesitas, pero no te claves, mándala por donde vino, que gente así ni en pintura. El amor anda en modo zombie contigo: no sabes si revivirlo o dejarlo muerto. Has sido tan herido que ya te da miedo creer, y por eso cada que alguien se te acerca, ya estás esperando el golpe. También cuida esa lengua filosa, porque podrías soltar algo sin querer y provocar un zafarrancho con familia o amistades. Hay momentos donde el silencio vale más que una buena indirecta. Y sí, lo sabes.

PISCIS

Aguas con pasar osos esta semana, porque podrías meter la pata en frente de alguien importante y luego ni cómo componerla. Se viene una conexión con alguien cercano, podría empezar como amistad y prender la llama, pero problemas familiares o viejos fantasmas podrían meter su cuchara y alejarlos. No te dejes pisotear por nadie, que tú vales un chingo, aunque a veces se te olvide. Si te atontas podrías quedarte como el perro de las dos tortas: ni una ni otra. Cuida tu imagen, no porque debas agradar a todos, pero hay gente que sí vale la pena conservar cerca y no querrás quedar mal con ellos. Y si últimamente te sientes medio perr@ con algunas personas… pues ni modo, cada quien recibe lo que da, y si así te conocieron, que no esperen versión Disney. Se vienen oportunidades chidas, pero si sigues dudando de ti, se te van a ir volando. Así que afírmate y haz lo tuyo, sin miedo.

ARIES

Ya deja de creer todo lo que escuchas, si no lo viste tú con tus propios ojos, no andes armando novela. En las noches te da por pensar de más, y eso te está robando la paz, mejor enfócate en vivir el día como si fuera el último. Cuidado con lo que dices y a quién se lo dices, porque podrías herir a alguien que de verdad te quiere. Si tienes pareja, los celos o la distancia van a provocar un bajón, así que no te hagas el mártir y mejor habla claro. También hay alguien de tu familia que anda de lengua suelta hablando mal de ti, ni te desgastes, quien te conoce sabe quién eres. Se vienen cambios en lo laboral y nuevas oportunidades, pero si te deprimes antes de tiempo por lo que ni ha pasado, vas a bloquear lo bueno. Cuida tus cosas, porque podrías ser víctima de un robo o se te podría descomponer algún aparato. También cuida tu estómago y garganta, porque andas muy expuesto. Eso sí: las deudas comienzan a bajarse, y eso ya es ganancia.

TAURO

Estás viviendo una etapa de altibajos que te tiene con el corazón hecho bola. Unos días sientes que puedes con todo y otros ya ni el café te levanta. Pero tranqui, que esto es parte del proceso. Necesitas ponerle más coco y no dejarte vencer por los envidiosos que te quieren ver caer. Hay gente que no soporta verte brillar y se la pasa tirando indirectas, pero tú sigue en lo tuyo, que al final el éxito se nota y el veneno se revierte. En el amor podrías suavizarte, viene alguien que te va a mover el tapete y te hará querer mejorar. Un proyecto importante que traes en mente se empieza a acomodar, pero solo si dejas de frenarte por los demás. Cuidado con accidentes y molestias en la espalda baja o los riñones, el cuerpo te está pidiendo agua y descanso. Vienen días buenos para tu economía y podrías animarte a emprender algo por tu cuenta. Las ventas se te ven con buena vibra, así que no te me rajes.

GÉMINIS

Tú no tienes pelos en la lengua y eso es bendición… y cruz. Hablas sin filtro y a veces tus palabras son más filosas que navaja, así que cuidado, no todos aguantan tu verdad. Eso sí, tu capacidad para defender lo tuyo es envidiable. Se ve entrada de dinerito, tal vez no millones, pero sí un respiro pa’ tus gastos. Si tienes pareja, podrían haber broncas por un mensaje, llamada o chisme malintencionado que se cruce en el camino. También hay alguien rondándote con ganas de algo más, pero no sabe cómo acercarse… y tú ni en cuenta. En los próximos días te podrías enterar de que una amistad termina su relación, y eso te va a sacudir más de lo que esperas. En el amor las cosas andan complicadas, pero alguien del pasado no ha dejado de pensarte y podría volver a tocar la puerta. Tú decide si le das chance… o le avientas la puerta en la cara. La intuición no te falla, úsala.

CÁNCER

Se te van a acomodar unos documentos o trámites que tenías pendientes, y no solo eso, sino que podrías descubrir algo fuerte de alguien muy cercano. Te va a costar creerlo, pero los hechos hablarán solitos. No te sientas menos en cuestiones del amor; sí, has tropezado feo y varias veces, pero eso no define lo que viene. Ya está escrita tu felicidad, nomás necesitas abrir bien los ojos y dejar de buscar en donde no es. Ponte firme y no permitas que nadie te haga menos, que hay gente bien culei que solo quiere bajarte el ánimo. Tú sabes cuánto has luchado por estar donde estás, así que no dejes que nadie venga a ensuciar lo que te ha costado lágrimas y sudor. Apréndete tu valor y si alguien no lo ve, que siga de largo. Vienen días de claridad, donde verás qué personas valen y quiénes nomás estaban de paso. No te duele lo que descubras, al contrario… te libera.