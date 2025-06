Trump dice que Estados Unidos se reunirá con Irán la próxima semana

Una vez que Donald Trump anunció el alto al fuego en Medio Oriente, ahora trascendió que Estados Unidos se reunirá con Irán la próxima semana, mientras que por ahora se mantiene un tenue alto el fuego entre Israel e Irán.

Durante una conferencia de prensa el miércoles para clausurar la cumbre de la OTAN en La Haya, Países Bajos, el presidente dijo que podría haber un acuerdo formal en algún momento con Irán, pero que no cree que sea necesario porque sus instalaciones nucleares fueron “explotadas hasta el último rincón del mundo”.

“Vamos a hablar la semana próxima con Irán. Puede que firmemos un acuerdo. No lo sé”, reveló Trump durante su rueda de prensa al cierre de la cumbre de la OTAN que se ha celebrado este martes y miércoles en La Haya. El presidente no ha precisado en dónde tendrían lugar esas conversaciones. Las rondas anteriores se habían desarrollado en Omán sin lograr avances significativos: Washington exigía el fin absoluto del enriquecimiento de uranio iraní; Teherán, que sostiene que sus actividades en ese terreno no buscan producir armamento, se negaba a ello.

“No me importa si tengo un acuerdo o no”, dijo. “Lo único que pediríamos es lo que pedíamos antes: ‘no queremos armas nucleares’. Pero destruimos la nuclear. En otras palabras, está destruida. Dije: ‘Irán no tendrá armas nucleares’. Bueno, la hicimos estallar. Está hecha pedazos. Así que no me siento muy seguro. Si tuviéramos un documento, no estaría mal”.

El presidente se reunió con otros líderes mundiales al margen de la cumbre, en medio de un cauto optimismo sobre el alto el fuego negociado por la administración Trump. El conflicto de 12 días dejó 28 muertos en Israel y cientos en Irán.

“Fue una guerra de 12 días. Y creemos que ha terminado”, dijo Trump durante la conferencia de prensa. “No creo que vayan a volver a atacarse, no lo creo”.

“Porque lidié con ambos, y ambos están cansados, exhaustos”, dijo Trump. “Lucharon con mucha, mucha fuerza, con mucha saña, con mucha violencia, y ambos estaban satisfechos de volver a casa y salir. ¿Y puede volver a empezar? Supongo que algún día sí, quizá pronto”.

En la cumbre, Trump afirmó que los esfuerzos de enriquecimiento de uranio de Irán sufrieron un retraso de “prácticamente décadas”. Los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes fueron “muy exitosos”.

