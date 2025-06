A quiénes el Seguro Social les retendrá el 50% de sus pagos en julio

Si recibes beneficios del Seguro Social y recientemente te notificaron de un sobrepago, podrías ver una reducción del 50% en tu cheque mensual a partir de julio. Esta medida afectará a quienes no hayan respondido a la advertencia de la Administración del Seguro Social (SSA) dentro del plazo establecido.

La SSA comenzó a implementar esta política tras anunciar en abril que tomaría acciones para recuperar pagos realizados en exceso. Estos errores suelen deberse a información incorrecta declarada por los beneficiarios o a fallos internos del sistema. Aunque inicialmente se planeaba retener el 100% del beneficio mensual, la agencia ajustó la política al 50% tras recibir fuertes críticas del público.

Quienes fueron notificados del sobrepago recibieron una carta impresa y una notificación en su cuenta en línea de la SSA. Desde ese momento, se otorgaron 90 días para tomar alguna acción. Entre las opciones disponibles estaba solicitar un plan de pago reducido, pedir una exención o presentar una apelación. Para muchas personas, ese período se agota en julio.

Si no respondiste a tiempo, la SSA comenzará a descontar automáticamente la mitad de tus pagos mensuales hasta que se recupere el monto total del sobrepago. Esta situación es especialmente delicada para quienes viven con ingresos fijos, como jubilados o personas con discapacidad. Una reducción repentina puede afectar su capacidad para cubrir necesidades básicas.

Entre 2015 y 2022, el Seguro Social entregó aproximadamente $72 mil millones de dólares en pagos indebidos, la mayoría por sobrepagos. Muchos beneficiarios no se enteran hasta que reciben una carta de cobro meses o incluso años después del error.

Si ya presentaste una solicitud dentro del plazo de 90 días, tu caso está en revisión. Mientras tanto, la recolección podría suspenderse, dependiendo de la evaluación. Pero si no actuaste a tiempo, los descuentos comenzarán de inmediato y serán difíciles de revertir una vez que inicien.

Para saber si estás en riesgo, inicia sesión en tu cuenta en línea de la SSA y revisa cualquier notificación. Si no estás seguro de haber recibido una carta, revisa tu correo físico y electrónico cuanto antes. El aviso puede haber pasado desapercibido.

Si crees que no puedes pagar el monto completo, existen formularios como el SSA-632 o el SSA-634, los cuales te permiten solicitar una reducción o eliminación del cobro. Estamos a días de comenzar julio. Es muy posible que si tienes sobre pagos y solicitas una reducción, por lo menos, pauses la retención de tus beneficios hasta que la SSA te responda. El reloj no se detiene, así que no lo postergues más.

