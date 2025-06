Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 26 de junio al 2 de julio

Iván Cornejo en el Kia Forum

El cantante mexicoamericano Iván Cornejo, quien a sus 20 años de edad ha revolucionado el género regional mexicano, ofrecerá dos shows en el Kia Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood). Sábado 28 de junio y domingo 29 de junio a las 8 pm. Boletos desde $82. Informes ticketmaster.com.

‘El lago de los cisnes’ en el Dorothy Chandler

El ballet Swan Lake (El lago de los cisnes), una historia de romance, hechicería y engaño entre la reina cisne, Odette, y el príncipe Siegfried, será interpretado por el Boston Ballet en el Dorothy Chandler Pavilion del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles). De hoy jueves 26 al domingo 29 de junio en varios horarios. Boletos desde $44. Informes musiccenter.org.

Cine en el Skirball Museum

La serie Movies at the Skirball en el Skirbal Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) presenta la cinta “Captain America: The first Avenger”, de 2011. Viernes 27 de junio a las 8:30 pm. Boletos desde $15. Informes skirball.org.

Grease en el Hollywood Bowl

La película Grease (Vaselina) será la protagonista del concierto Sing-A-Long (canta conmigo) del Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles) este fin de semana. Viernes 27 de junio a las 8 pm. Boletos desde $15. Informes hollywoodbowl.com.

Travis Holcombe en Amoeba

Para celebrar la temporada 2025 del Hollywood Bowl, la tienda de discos Amoeba (6200 Hollywood Blvd., Los Angeles) presentará al DJ de KCRW, Travis Holcombe, quien repartirá boletos para rifar dos entradas a uno de los festivales de música de esta estación en el Hollywood Bowl. Domingo de 1 a 3 pm. Entrada gratis. Informes amoeba.com.

Verano en Knott’s Berry Farm

Un menú nuevo, música en vivo, personajes de los Peanuts listos para tomarse fotos y más es lo que ofrecen las Knott’s Summer Nights y el Ghost Town Alive! de Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) en su celebración de verano. Termina el 7 de septiembre. Boletos desde $69. Informes knotts.com.

Experiencia interactiva en la Jerry Moss Plaza

‘Walk With Me CTG: An Interactive Audio Experience’ es una experiencia en la Jerry Moss Plaza (135 N. Grand Ave., Los Angeles) en la que los visitantes pueden admirar la belleza del Mark Taper Forum y el Ahmanson Theatre. Es un recorrido guiado con audio que describe y explora esta parte del centro de Los Angeles. Termina el 12 de julio. Gratis. Informes ctgla.org.

Dengue Fever en el Levitt Pavilion

La banda de música indie, Dengue Fever, será la protagonista del concierto de esta semana de la serie del Levitt Pavilion, que se realiza en el MacArthur Park (2230 W. 6th St., Los Angeles). También participan Spaghetti Cumbia, Hollywood Hotsteppers y Al Lover’s World Party. Sábado 28 de junio desde las 6 pm. Evento gratuito. Informes levittlosangeles.org.

Conciertos en SeaWorld

La serie de conciertos de verano en SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego) Summer Spectacular, presenta este fin de semana a los Ying Yang Twins. Antes y después del show hay presentación de animales, un desfile, shows con trucos, fuegos artificiales y más. A partir de las 6 pm. Boletos desde $60. Informes seaworld.com.

Conversación con el curador en el Getty Museum

En el evento ‘Curator’s Tour: Queer Lens: A History of Photography’, en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles), los asistentes pueden aprender de esta exhibición de fotografía de la comunidad LGBTQ+ directamente de su curador, Paul Martineau. Viernes 27 de junio a las 2 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.