Edgar Berlanga aconseja a Munguía tras positivo por dopaje: “Cógelo suave”

Edgar Berlanga le aconsejó a Jaime Munguía que siga entrenando y no preste mucha atención a los comentarios en contra de él después de confirmarse el positivo por dopaje tras la revancha con Bruno Surace.

En una entrevista con La Opinión, Berlanga -que sigue interesado en una pelea con el mexicano– no quiso hablar mal de Munguía y su equipo en este duro momento de su carrera.

“Sí, yo tengo mucho respeto a los mexicanos, ¿entiendes?, y a Munguía también, pero yo no sé, yo no quiero comentar, porque en verdad. Salió positivo y eso no es bueno para el deporte, ¿entiendes? Yo no sé. Yo creo que Jaime es un peleador y una persona muy humilde, tú sabes, dentro del ring y afuera del ring, y sí, yo no quiero hablar mal de él, de su equipo, ¿entiendes?, porque al final del día yo quiero una pelea con él”, dijo.

El positivo por dopaje de Jaime Munguía se confirmó en la muestra B. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

“Ahora está en una situación fuerte, y en verdad, tú sabes, yo tengo mucho respeto a los mexicanos, y para mí, un consejo para él: cógelo suave. No pongas mucha atención en la jade, sigue entrenando, y eso va a pasar, ¿entiendes? Que lo coja lo suave y tú sabes, no pongas tu mente en las redes y sigue entrenando porque yo quiero pelear con él. Eso va a ser una pelea grande”, concluyó.

Edgar Berlanga ha estado pidiendo una pelea con Jaime Munguía desde que perdió con Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el mexicano también había mostrado interés. Aunque el puertorriqueño quiere que el duelo suceda, habrá que esperar a ver cuáles serán los siguientes pasos y las posibles sanciones que recibirá el tijuanense.

De acuerdo con el equipo de Munguía, todavía desconocen los niveles específicos de testosterona encontrados en las pruebas, pero informaron que enviarán una lista con los suplementos y productos que utilizó el nativo de Tijuana para determinar su origen.

Tras conocerse el primer positivo, Bruno Surace pidió que la victoria del mexicano por decisión unánime en la revancha sea revertida de inmediato y lo más probable es que la British Boxing Board of Control (BBBofC) -organismo que reguló la revancha en mayo en Arabia Saudita- cambie el resultado pronto. Además, podría enfrentar una suspensión.

Jaime Munguía venció a Surace en la revancha, pero tras el positivo el resultado fue cambiado.

Los metabolitos de testosterona de origen exógeno no suelen ser producidos naturalmente por el organismo, ya que son un compuesto derivado de la testosterona. Esto quiere decir que Munguía pudo haberse inyectado o tomado esteroides anabólicos androgénicos (EAA), sustancia prohibida por la VADA porque mejora el rendimiento.

Jaime Munguía, de 27 años, se recuperó de su primera derrota por nocaut y pudo vengarse de Bruno Surace en la revancha. El peleador nacido en Tijuana cuenta con un récord de 44 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y dos reveses.

