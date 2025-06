Edgar Berlanga promete arruinar los planes de Alalshikh con Sheeraz

Edgar Berlanga reaccionó al polémico comentario de Turki Alalshikh en redes sociales y prometió que el 12 de julio arruinará los planes que tiene con Hamzah Sheeraz cuando lo noquee en el Estadio Louis Armstrong de Queens, Nueva York.

En una entrevista con La Opinión, Berlanga indicó que no le importa para nada lo que el jeque árabe tenga pensado hacer con Sheeraz porque está seguro de que lo vencerá fácilmente.

“Sheeraz es un buen peleador, pero en verdad no tiene nada para mí. Y el 12 de julio yo voy a poner todo en ese ring. Porque en verdad, todo el mundo sabe que yo camino con Jesucristo. Y ahora mismo Turki posteó algo en Twitter (X), diciendo que él no quiere a Sheeraz noqueado. Y Stevenson también, porque él tiene su plan para él. No me importa eso, no me importa“, dijo.

Turki Alalshikh al parecer tiene favoritismo por Hamzah Sheeraz y Shakur Stevenson. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Él puede tener mucha plata, él tiene un equipo durísimo en boxeo y todo, pero no me importa eso porque en el momento, en el último día, el 12 de julio, Sheeraz necesita pelear conmigo. Turki no va a pelear con él. El jefe de Turki no puede pelear con él, ¿entiendes? Él necesita pelear conmigo. Entonces voy a arruinar todos sus planes. Sus planes no van conmigo”, agregó.

De acuerdo con el mismo Turki Alalshikh, Hamzah Sheeraz está siendo considerado como próximo oponente de Saúl ‘Canelo’ Álvarez para febrero de 2026. Por eso, Su Excelencia expresó que “le enojaría mucho” si el británico no sale con el brazo levantado ante el puertorriqueño.

“Me enojaría mucho si Berlanga y Zepeda noquean a Sheeraz y Shakur (Stevenson). Tenemos grandes planes para Sheeraz y Shakur, ¡y este resultado sería un completo desastre…!”, escribió en su cuenta oficial en X.

Estas declaraciones no fueron del agrado de Edgar Berlanga, pero esto no lo afectó para nada, ya que está enfocado y entrenando fuerte para demostrarle a todos que no es cualquier peleador.

Edgar Berlanga y Hamzah Sheeraz protagonizará una cartelera de The Ring en Nueva York. Crédito: Golden Boy Promotions | Cortesía

Edgar Berlanga, de 27 años, volvió a la senda del triunfo al noquear a Jonathan González-Ortiz en el primer asalto. El peleador puertorriqueño cuenta con registro de 23 triunfos, 18 de ellos por la vía del sueño y un revés.

Por su parte, Hamzah Sheeraz, de 26 años, ascendió al peso supermediano tras empatar con Carlos Adames en las 160 libras y perder la oportunidad de coronarse campeón. El británico tiene marca de 21 victorias, cero derrotas y un empate.

Sigue leyendo:

· Eddie Hearn dice que Berlanga debería pelear con Caleb Plant

· Edgar Berlanga noquea a González-Ortiz y quiere a Munguía o Charlo

· Turki Alalshikh presiona a Stevenson: “Quiero una gran actuación”