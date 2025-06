Gobierno de Trump planea deportar de nuevo a Kilmar Ábrego García

Kilmar Ábrego García, el inmigrante salvadoreño que finalmente fue regresado a Estados Unidos tras ser deportado por error a una prisión de El Salvador por la administración de Donald Trump, está a punto de ser liberado mientras espera un juicio penal en Tennessee.

Pero ahora el ICE planea deportarlo una vez más.

Solo que esta vez, funcionarios federales de inmigración se preparan para enviarlo a un “tercer país” no identificado, parte del esfuerzo continuo de la administración Trump para deportar a inmigrantes indocumentados a terceros países, como Libia, Sudán del Sur y otros donde no tienen vínculos personales.

“Nuestro plan es que sea puesto bajo custodia del ICE y se inicien los procedimientos de deportación”, declaró el jueves ante el tribunal Jonathan Guynn, fiscal general adjunto de la división civil del Departamento de Justicia, según NOTUS.

“¿A El Salvador o a un tercer país?”, preguntó la jueza federal de distrito Paula Xinis. “A un tercer país, según tengo entendido”, respondió Guynn.

Pero cuando el abogado del Departamento de Justicia aclaró que “no hay un plazo para estos procedimientos específicos”, Xinis insistió.

“¿Entonces puede suceder en 30 segundos, 30 días o 30 meses?”, preguntó la jueza, explicando que el plazo podría afectar la rapidez con la que pretende intervenir.

Gwynn declaró que “no hay planes inminentes para expulsarlo a un tercer país”, pero tampoco lo negó cuando los abogados de Abrego García expresaron su preocupación de que el Servicio de Alguaciles de EE.UU. pudiera liberarlo de Tennessee el viernes y que ICE lo deportara rápidamente durante el fin de semana.

Guynn reconoció los planes del gobierno durante una conferencia telefónica organizada apresuradamente con los abogados de Abrego García y la jueza federal de distrito Paula Xinis en Greenbelt, Maryland.

Los abogados de Abrego García presentaron una solicitud de emergencia para que Xinis ordenara al gobierno que lo llevara a Maryland cuando fuera liberado en Tennessee, lo cual evitaría su deportación antes de su juicio.

El Departamento de Justicia anunció el jueves su intención de juzgar a Kilmar Ábrego García por cargos federales de contrabando en Tennessee, antes de proceder a su deportación a un país distinto a su natal El Salvador.

Esos cargos se derivan de una parada de tráfico en 2022 por exceso de velocidad en Tennessee, durante la cual Abrego García conducía un vehículo con nueve pasajeros sin equipaje.

“Este acusado ha sido imputado por delitos atroces, incluyendo tráfico de menores, y no volverá a quedar libre en nuestro país”, declaró el portavoz del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, a The Associated Press.

Gilmartin hizo esta declaración horas después de que un fiscal federal informara a una jueza federal en Maryland que el gobierno del presidente Donald Trump planea deportar a Ábrego García a un país distinto a su natal El Salvador tras su liberación de la cárcel en Tennessee.

Sin embargo, Xinis afirmó que no podía actuar con la rapidez que desearían los abogados de Ábrego García. Añadió que debía considerar las mociones pendientes de la administración Trump para desestimar el caso, antes de poder decidir sobre la solicitud de emergencia.

La jueza programó una audiencia judicial para el 7 de julio en Maryland para tratar la solicitud de emergencia y otros asuntos.

