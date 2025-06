Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de junio de 2025

Leo

No te agüites por lo que ya pasó y se lo llevó la tiznada; ni te preocupes por un futuro que anda en aire. Ríndete a la vida, déjala que te sorprenda. Vive el día, disfruta lo que tienes: no necesitas nada más para ser feliz que tu propia compañía. Quien de verdad te quiera, va a buscarte; quien no… next. No estás aquí para esperar ni aguantar a cualquier persona.

Este es el momento de no tirar la toalla, aunque andes hasta el copete de desesperación, tómate tu tiempo y ten paciencia: ese sueño que has acariciado a lo largo de la vida está a punto de aterrizar. Y ojo: estás por decidir algo bien perrón en tu existencia —así que recuerda, las cosas pasan por algo. Haz caso a la cabeza más que al corazón, porque si no, puedes meter la pata y luego vas a estar arrepintiéndote en dos por tres.

Ya no sigas regalando tu amor, tu tiempo ni tu energía a nadie chafa que nomás luce bonito por fuera, mira bien a quién le riegas esas lágrimas, porque las personas que no te valoran no merecen ni una gota. Se te da eso de extrañar a quien no lo merece… ¡pero ya basta! Prepárate: vienen mejoras en lo económico y en lo laboral empezarás a ver la luz, y de la buena.

Virgo

Se viene un viaje bien importante para ti, pero no todo es miel sobre hojuelas: cuídate, porque podrías andar de imán para accidentes o sustos innecesarios. Un reencuentro con alguien que tenías mucho sin ver va a remover emociones, y te va a llegar un mensaje o correo que te pondrá el corazón contento.

Si no está en tus planes salir con tu domingo siete, ponte listo o lista, porque estás en días fértiles, y luego no digas que no se te avisó. Los próximos días podrías empezar a sentir cosquillitas por alguien nuevo, incluso si ya tienes pareja. ¡Aguas! No juegues con fuego, no vayas a terminar quemando lo que sí vale la pena por andar queriendo probar lo que solo brilla pero no alumbra.

Hay nuevas oportunidades en el amor, pero no te me apendejes regalando todo de entrada, que luego uno se queda sin nada. Vienen chances de aventura de una noche, pero si no sabes medir la calentura, podrías meterte en un lío del tamaño del ego de tu ex. Piénsalo dos veces antes de confundir una noche loca con un “para siempre”.

Libra

Traes en mente un proyectito de compra o venta que podría sacarte de apuros y darte buena lana, pero ten ojo de águila con quién te juntas, porque no toda sonrisa es de confianza. Ve tras eso que sueñas, que estos meses del año traen movimiento choncho: podrías cambiar de trabajo o hasta mudarte de ciudad.

Cuida más tu salud, porque las gripas y problemas respiratorios podrían andar rondándote y si tienes pareja, bájale dos rayitas a los celos, que si no confías, ¿pa’ qué estás ahí? No se puede vivir con el Jesús en la boca, pensando que te están fallando a cada rato.

La dieta y el ejercicio se han estado yendo por la ventana y los kilitos ya te andan alcanzando. Si no te pones trucha, en unas semanas estarás llorando frente al espejo o renegando por ese pantalón que ya no cierra. Económicamente, vienen tiempos algo apretados: no gastes a lo tarugo, que podrías quedarle mal a alguien con deudas que no te tocaban si hubieras sido más cauteloso o cautelosa.

Escorpión

Muchos de tus enredos vienen de que dejas todo a medias y cuando por fin te animas a avanzar, te da la depre o te echas pa’ atrás. Te afecta demasiado lo que otros dicen, cuando en serio ya deberías mandarlos a la fregada y hacer tu vida sin tanto drama ajeno.

Deja de ser tan desconfiado o desconfiada; si esa persona ya te dio señales de que anda jugando doble, mándala al chorizo. No sigas invirtiendo tiempo en ilusiones baratas, porque por más que reces, hay gente que no cambia ni con exorcismo, en la salud, se viene mejora en el estado de ánimo, pero cuídate de infecciones y súbele a la vitamina C, que tus defensas andan medio dormidas.

Traes sueños chidos, pero sueles rendirte a la primera. No dejes las cosas a medias, ya basta de ponerte el pie tú solito. La clave para que eso que sueñas se cumpla es la insistencia, no la flojera. Cuidado con una persona de piel clara, no trae buenas intenciones, no te fíes solo por la carita linda.

Se asoma una amistad del pasado que podría ayudarte a ver las cosas desde otra perspectiva, estos días vienen llenos de reflexión, así que ponte las pilas, porque es momento de resolver lo que vienes arrastrando desde hace meses. No te quedes con ganas de nada… y si hay que mandar a volar a alguien, hazlo con estilo.

Sagitario

Andas en una montaña rusa emocional, subes, bajas, te enojas, te ríes… ¡ya cálmate! Aprende a llevarte la vida con más ligereza, porque tanto estrés no te está llevando a nada. Cuidado con una persona cercana que empieza a cambiar su actitud contigo: trae sospechas de que estás hablando a sus espaldas y aunque no sea verdad, más vale aclarar las cosas antes de que la bomba truene.

Amores del pasado andan merodeando, ya sabes, con el clásico “¿y si lo intentamos otra vez?”… ¡Ni madre! No caigas otra vez en trampas tontas, porque lo único que vas a ganar es otra ronda de decepción, ya cierra ese ciclo, ponle candado y bota la llave.

También vienen ganas de ir tras un sueño que dejaste guardado por falta de tiempo o miedo al fracaso, ya no pongas excusas, ahora es cuando. Se visualizan encuentros intensos, incluso con vecino o vecina, y sí… puede que termines encamándote, pero aguas con lo que eso pueda desatar.

La suerte andará rondándote, sobre todo en juegos de azar, así que si te late, juégale al número, pero no te emociones demasiado. Si tienes pareja, la rutina los está ahogando: rompe con eso antes de que lo que tienen se muera sin que nadie le prenda una veladora.

Capricornio

Vienen cambios fuertes en el trabajo y por fin se te empieza a componer la economía. Si habías estado en una racha de vacas flacas, ahora sí verás la luz al final del túnel… y no, no es el de la tragedia, es el de las oportunidades. No dejes de soñar ni te rindas justo cuando estás por llegar; cada caída que te diste sirvió para que hoy seas más perrón y más firme que nunca.

Ya basta de justificar los errores de esa persona que amas, sino te da paz ni estabilidad, mejor dile adiós sin tanto teatro. No estás para migajas emocionales, estás para lo completo, lo bonito, lo que sí suma, si algo no te late, dilo claro y sin miedo. Ya no más silencios que te tragas por evitar problemas; lo que callas, te consume.

Noticias familiares llegan pronto, una persona con la que tenías rato sin hablar se hace presente, y puede traerte desde un chisme sabroso hasta un cambio de perspectiva. También te enteras de una ruptura entre amistades cercanas… tú ni te metas, no es tu novela.

Y si hay quienes siguen ladrando de ti, ignóralos, el perro que ladra no muerde… pero sí estorba. Tú sigue tu camino sin tirar piedras, la mejor venganza es tu tranquilidad, recuerda que lo que te hace feliz, no se explica. Solo se disfruta.

Acuario

Prepárate porque se viene una cachetada de realidad que te va a hacer madurar sí o sí. Una situación medio intensa te va a abrir los ojos y te va a enseñar que no todo en la vida es likes ni coqueteos por Face. Estás en un punto donde ya no puedes seguir jugando a “ver qué pasa”, tienes que decidir qué quieres y a quién sí y a quién no.

Tira toda la basura emocional que cargas, esa que no te deja avanzar, hay personas que solo están cerca pa’ ver qué sacan de ti, y cuando ya no les sirves, te dan el cortón, mándalos derechito a la ching… digo, a la fila de los bloqueados, y deja espacio para cosas nuevas y mejores.

No cargues culpas que no son tuyas, si alguien la riega, que se haga responsable, no es tu chamba andar remendando corazones ajenos, aprende a soltar sin sentirte mala persona a veces dejar ir también es quererse.

Tu humor andará más cambiante que clima de primavera, así que no tomes decisiones importantes todavía, espera a que se te acomode el alma, que en una de esas, hasta te ahorras un drama.

Atención con ese proyectito que traes en mente, si lo aterrizas bien, puede ser la llave para darle un levantón a tu economía solo no te sabotees tú solito como acostumbras.

Piscis

Una amistad cercana andará en el drama por cuestiones del amor, y como buena esponja emocional que eres, te lo vas a querer echar al hombro… pero no te cargues más de lo necesario, escucha, apoya, pero no te revuelques en el drama ajeno. Te llegan noticias buenas con respecto al trabajo o algún ingreso extra, así que abre bien el ojo, porque podría surgir una propuesta que te saque de la monotonía. Una amistad te hablará de hacer negocio juntos, y si te pones vivo, esa idea puede dejarte más ganancia que tu trabajo actual, eso sí, deja la flojera, porque si no te mueves, se te va a ir como agua entre los dedos.

En el trabajo sentirás el ambiente medio pesado, vas a pensar seriamente en mandar todo al demonio, pero no tomes decisiones con la cabeza caliente. Antes de saltar del barco, revisa bien hacia dónde vas a nadar. Estás en tiempo de cambios, así que define qué quieres y qué ya no te hace bien. La familia será clave para impulsarte, recuérdalo cuando te sientas medio perdido y aguas con revolver emociones y pasión, porque si te la dejan caer (o tú la dejas caer) sin pensar, podrías salir más enamorado que el burro de Shrek y con cero reciprocidad.

Aries

No dejes que gente metiche y sin oficio te haga cometer errores por seguir sus consejos chafas. Aprende a tomar decisiones tú solito y deja de depender de la aprobación ajena, un amor del pasado regresará con su clásico “he cambiado”, pero tú ya no estás para reciclar basura emocional.

Aprende a cuidar tu corazón, que las decepciones del pasado no te vuelvan una piedra sin sentimientos, el karma anda filoso, y quien te lastimó, lo va a pagar, no te toca a ti hacer justicia, pero sí poner límites. Si extrañas a alguien que ya no está, piensa bien si vale la pena volver a pasar por lo mismo, recuerda que lo que no fue, no será… y menos si tú eras el único que daba. Estás por entrar en una etapa de transformación: ya no puedes confiar en cualquiera, y eso está bien a veces la vida te pone friegas solo para que aprendas a cerrar la puerta a tiempo.

Tu estado de ánimo irá mejorando, pero no bajes la guardia, no cometas los mismos errores del pasado, se más frío para decidir y más sabio para soltar, lo nuevo que viene podría ser justo lo que estabas esperando, pero primero hay que limpiar bien la casa emocional.

Tauro

Ponte trucha con tu dieta y tus hábitos, porque estos días podrías subir más rápido de peso que la espuma del chocolate. Y no es por vanidad, es por salud y por esas fotos que luego ves y dices: “¿a poco así me veía?”. Cuida lo que tragas, y si no haces ejercicio, al menos no cenes como si no hubiera mañana. En el amor, bájale al dramatismo, te enamoras rápido y luego terminas rogando por alguien que ni lo vale. Aprende a conocer bien a la persona antes de soltarle el “sí” o peor tantito, antes de aflojar, si no, te expones a salir llorando como María la del Barrio.

A veces te frustras porque no ves resultados inmediatos, pero recuerda que lo bueno tarda, échale ganas y ten fe en eso que estás construyendo, que los frutos llegan, aunque a veces con retraso y por cierto, deja de aferrarte a pensamientos negativos, porque luego terminas atrayendo justo lo que más miedo te da.

Cambios en lo emocional: te volverás más perr* de lo normal, y eso es bueno, ya no andas para aguantar traiciones ni jugar al “todo está bien” cuando claramente no lo está. Una expareja se hará presente o tú sabrás de ella, te vas a dar cuenta de que la vida ya se encargó de ajustar cuentas, en salud, cuida garganta, pies y músculos, no te desveles tanto, porque tu cuerpo te puede empezar a pasar la factura.

Géminis

Cuidado con el chisme familiar, porque lo vas a traer a flor de piel, parientes, primos, tías o el clásico familiar lejano sacarán el cobre y se vendrán las habladurías, no entres al ruedo si no es tu pelea, pero tampoco te dejes pisotear. En el amor, lo que antes te emocionaba, ahora te va a parecer un chiste mal contado, te vas a dar cuenta de que entre tantos, no se hace ni uno, mándalos todos al carajo y enfócate en ti. Te van a dar ganas de huir, de mandar todo a la fregada y empezar desde cero… y la neta, no es mala idea. A veces el cambio empieza cuando te atreves a soltar lo que ya no vibra contigo.

Haz una limpia emocional, física y hasta digital, borra, saca, suelta todo lo que no te deja avanzar, incluye exes, cosas que ya no usas y pensamientos que solo te estorban, tus pensamientos negativos pueden convertirse en tu peor enemigo, así que empieza por hablarte bonito. Vienen oportunidades en el amor y en lo económico, pero tienes que estar despierto, también hay chance de una noche de pasión que puede salir muy bien… o muy mal si no sabes manejarla. Y hay un viaje familiar en puerta que te caerá de lujo para cambiar de aires, no repitas errores del pasado, porque esta vez el aprendizaje ya te lo sabes, no te hagas.

Cáncer

Aléjate de lo prohibido, mi ciela, porque si esa persona ya tiene pareja, tú no tienes nada que andar haciendo ahí, jugar al amante o a la “otra” solo te va a traer escándalos, enredos y hasta pérdidas materiales. No te metas en donde no te invitan, que luego sales más raspado que rodilla de niño en recreo. Una amistad vendrá con el chisme fresco de una ex pareja o de alguien que anda hablando de ti, escucha, pero no te claves, porque si te enojas con cada lengua suelta, no vas a acabar nunca.

Vas a estar extrañando mucho a alguien que ya no está físicamente contigo, pero que desde el más allá sigue cuidándote y si sueñas con esa persona, pon atención, porque podría dejarte un mensajito en forma de señal. Abre bien el corazón, porque vienen momentos muy especiales con alguien que te quiere de verdad, y que poco a poco ha ido ganándose un lugar importante en tu vida.

Si tienes pareja, no seas tan celoso o celosa, ya bájale a tanto cuestionario a veces asfixias a quien amas sin querer, y luego no entiendes por qué se alejan, dale chance de vivir su vida también, de salir, convivir y tener su espacio.

Cuidado con la báscula: estás en modo “todo se me antoja” y eso no te ayuda, una horita de ejercicio al día no te mata, al contrario, te pone sabroso/a y con energía, aprende a ver a las personas con los ojos del corazón y no te dejes llevar solo por lo que dicen o aparentan, así evitarás equivocarte de nuevo y elegir a otro pioresnada que te deje llorando en el baño.