Reporte del Pew confirma que 48% de votantes latinos apoyó a Trump

Un reciente reporte del Pew Research Center reveló que el presidente Donald Trump logró el 48% de los votos de latinos contra el 51% para la exvicepresidenta Kamala Harris.

Eso marcó un incremento de 12 puntos porcentuales de votantes latinos a favor de Trump, en comparación con la elección del 2020, cuando Trump logró el 36% de esos votos.

El análisis del Pew, la quinta edición, concluye que Trump ganó con una coalición de votantes más diversa racial y étnicamente que en 2020 o 2016.

“Trump obtuvo el 15% de los votantes negros, frente al 8% de 2020”, agrega el reporte. “Trump también obtuvo mejores resultados entre los votantes asiáticos en 2024. Mientras que la mayoría de los votantes asiáticos (57%) apoyaron a Harris, el 40% apoyó a Trump. Este fue un margen más estrecho que el de Biden en 2020 (70% frente a 30%). Estos cambios se debieron, en gran medida, a las diferencias en la participación electoral en las elecciones de 2020 y 2024”.

El reporte indica que el presidente Trump se benefició de dos grupos: de aquellos que votaron por él en 2020 y de quienes no votaron ese año en la elección presidencial. Es decir, Trump logró convencer a indecisos.

“Como en el pasado, una proporción relativamente pequeña de votantes cambió de candidato de partido”, señala el informe.

Más universitarios votaron por Trump

El Pew agrega que en cada una de sus campañas, “Trump ha mantenido una ventaja entre los votantes sin títulos universitarios de cuatro años”.

“Sin embargo, su ventaja de 14 puntos entre los votantes sin título universitario (56% frente a 42%) duplicó su margen en 2016”, se agrega. “Harris se impuso a los votantes con título universitario por un 57% frente a un 41%, pero esta diferencia fue menor que la de Biden entre este grupo en 2020”.

Se agrega que hubo una brecha más amplia entre zonas urbanas y rurales en cuanto a los votos.

“Trump se impuso a los votantes que viven en zonas rurales por 40 puntos (69% frente a 29%), una diferencia mayor que sus márgenes en 2020 o 2016”, expone el reporte. “La ventaja de Harris entre los votantes que viven en zonas urbanas fue casi igual de amplia (el 65% votó por Harris, el 33% por Trump)”.

Tras el atentado que enfrentó en julio de 2024, el presidente fue parte de mensajes conectados con la religión, además de que abiertamente su campaña tuvo conexión con grupos religiosos, que incluso coordinaron sesiones de rezos. Eso se refleja en sus votantes.

“Casi dos tercios de los votantes que asisten a servicios religiosos mensualmente o con mayor frecuencia (64%) votaron por Trump, mientras que solo un tercio (34%) apoyó a Harris”, se indica. “Harris mantuvo una ventaja más estrecha (56% frente a 43%) entre el grupo más amplio de votantes que asisten a servicios religiosos con menos frecuencia”.

Cómo se realiza el reporte

El reporte del Panel de Tendencias Estadounidenses del Pew compara los registros de votación públicos de tres registros de votantes comerciales nacionales para encontrar registros de votación en las elecciones de 2024, indica el informe.

“Los votantes validados son ciudadanos estadounidenses adultos que nos informaron en una encuesta postelectoral que votaron en las elecciones presidenciales de 2024 y que tienen un registro de votación en al menos uno de los tres registros de votantes comerciales”, se explica. “Los no votantes son ciudadanos estadounidenses adultos que no se encontró un registro de votación en ninguno de los registros de votantes o que nos informaron que no votaron”.