Ronda Política: Qué hay detrás de la Guerra de Trump contra California

La mano dura del presidente Trump al enviar a la Guardia Nacional y a los Marines para contener a los manifestantes contra las redadas migratorias de principios de mes, incluso su amenaza de tomar el gobierno de Los Ángeles y de California, va más allá de querer castigar a una ciudad y a un estado demócrata, y de sentar un precedente histórico nacional,

Es obvio que el presidente Trump está molesto porque el estado más rico del país no se le rinde a sus pies, y se obstina en sus políticas Santuario de no colaborar con el ICE, que ya no dimos cuenta que eso es cierto a medias, con un Departamento de Policía de Los Ángeles y un Sheriff que a gustito van y se les unen.

No olvidemos que el año que entra tenemos dos elecciones muy importantes, la de gobernador y la de la alcaldía de Los Ángeles. California y Los Ángeles son la joya de la corona más preciada del presidente Trump, qué felicidad más grande la suya sería, poder tumbar a los demócratas.

Trump ya lo ha dicho, si Kamala Harris es la candidata a gobernador, irá con todo para evitarlo, pero quien quiera que sea, él invertirá lo que se ocupe para golpear al nominado demócrata.

Así que la efervescencia a partir de las redadas de inmigración le cayeron como anillo al dedo al presidente Trump para montar un espectáculo y hacer ver que los demócratas no son capaces de controlar los disturbios, y por tanto la federación tiene que intervenir para establecer la paz.

La posibilidad de que un candidato republicano suceda a Gavin Newsom, o un alcalde republicano es más que remota. Aún con todos los graves problemas que padecemos como el ejército de personas sin hogar, la carestía de la vida, la falta de vivienda accesible y muchos más, California es un estado demócrata, y tendría que ocurrir un maremoto político, para que en el 2027, los dados se inclinaran al lado republicano.

Ninguno de los dos aspirantes republicanos más conocidos a gobernar California, el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco y el exconductor de Fox, Steve Hilton, aún con su atractivo acento inglés, no tienen el carisma de Schwarzenegger ni existen las condiciones políticas de 2006.

El envío de tropas federales a Los Ángeles es solo el comienzo de la estrategia de Trump para doblar a California y a nuestra ciudad angelina. Empoderado por las últimas encuestas que crean o no, le dan una aprobación del más del 50% por su manejo de las deportaciones, el presidente no le dará tregua al estado y a la ciudad. La guerra está declarada, pero las cosas no le pueden salir como planea

Una latina al Senado

Una buena noticia: La senadora demócrata de Santa Bárbara, Monique Limón, asumirá la presidencia del Senado de California a principios de 2026.

La exasambleísta, originaria de la Costa Central, actualmente preside el Caucus Demócrata y el comité bancario del Senado.

A sus 45 años, Limón se convertirá en la primera mujer de color en ser presidenta del Senado.