Dulce María revela detalles sobre su regreso a la música como solista

La cantante Dulce María se prepara para dar la bienvenida a una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de “Jaula de Oro”, sencillo con el que debutará como solista. A propósito de este logro, la famosa decidió sincerarse sobre el proceso creativo que la llevó a componer este tema y el significado que tiene en su vida. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En entrevista con la revista HOLA!, la ex integrante de RBD afirmó que una de las fortalezas de este sencillo es que cualquier persona puede identificarse con él: “Puede hablar de lo que tú quieras que hable, pero básicamente es cómo puedes ver por fuera que todo está muy bien, por ejemplo, una relación de pareja, una familia, un proyecto, una cosa laboral; incluso nuestra propia vida, nuestros propios hábitos; te digo, cómo la gente lo ve muy bien”, detalló al portal.

“Ahora en redes sociales es muy fácil pensar que todo está perfecto, vemos fotos de ‘la pareja perfecta’ o ‘la familia perfecta’. O a alguien que tiene ‘la vida perfecta’ y no se dan cuenta que todo eso justo puede ser una Jaula de oro”, añadió.

Además, destacó que la pieza musical es el resultado de la unión femenina. Y es que su composición corrió a cargo de ella y dos artistas más que plasmaron importantes reflexiones que resonarán en el público.

“La compuse con dos chicas más jóvenes que yo, que son Emilia Vega y Ana Sofi (…) Había alguien que estaba inspirada en un tema personal de pareja, otra con un tema familiar, este otros con un tema laboral; entonces al final no solamente es mía la canción, pues tiene todas estas partes en las cuales te puedes identificar“, detalló la artista.

Con este concepto en mente, Dulce María se dio a la tarea de crear un video musical que refleje que no se importa si se está encerrado en una jaula de oro, uno mismo tiene la llave para poder retomar las riendas de su vida.

“Tratamos de reflejar un poco con metáforas lo que dice la letra. En el clip estoy en una jaula, de donde no puedo salir, y al final se ve ahí como que ya tengo ahí un mundito en esa jaula, en donde aparentemente tienes todo (…) Pero hay algo en ti que no está en paz, que no está bien y te tienes que mover, y eso es difícil, incluso si encuentras la llave. Da miedo salirte“, explicó la cantautora.

