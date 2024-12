Dulce María reveló la fobia que casi le impidió estar en la gira de RBD

El año pasado la gira Soy Rebelde, del grupo RBD, fue todo un éxito, pero para Dulce María implicó un reto, pues además de reencontrarse con sus compañeros –Anahí, Christopher von Uckermann, Christian Chávez y Maite Perroni– se vio obligada a viajar en avión, una fobia por la que casi no participa en el tour.

Entrevistada para el programa “Ventaneando”, la cantante de 39 años habló sobre cómo pudo afrontar la aerofobia: “Es verdad, y no es nada fácil. Fue un reto, porque tuve que tomar aviones; no me había subido a uno en cinco años. Y ahí fue como atravesar muchas cosas personales, como miedos personales o retos personales, pero lo logramos”.

Dulce se siente satisfecha con los resultados de la gira, y sabe que es muy poco probable que RBD vuelva a presentarse en concierto, debido a los problemas que hubo con Guillermo Rosas, ahora ex manager del grupo. “Creo que (la gira) es algo (de lo) que tenemos que estar agradecidos, que pudimos vivir eso con toda esa generación y con miles de personas, para poder disfrutar la vida, estar tranquila y no estar todo el tiempo en un momento de estrés”.

La actriz y cantante también consideró que 2024 ha sido un año positivo para ella, pues regresó a su carrera como solista: “Fue un año de mucho trabajo personal, de mucha introspección, de estar con mi familia, de estar con mis amigos, de sanarme, de componer, reconstruirme, de muchas cosas”.

Dulce María informó a través de su cuenta de Instagram que renovó contrato con la empresa Sony Music Publishing, y hace una semana estrenó su sencillo “Ojalá”, a dueto con Beret. El videoclip de la canción tiene más de un millón de vistas en YouTube.

