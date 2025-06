Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de junio de 2025

LEO

Se vienen amores nuevos por redes sociales o a través de amistades, pero ¡aguas! no todo lo que brilla es oro, podrías caer con alguien que parece una joya y termina siendo pura bisutería. En el trabajo el estrés se va a poner sabroso, pero ahí mismo vas a notar quién te aprecia de verdad y quién solo anda por conveniencia. Empieza a pensar en lo que viene, pero no olvides lo que ya viviste; eso de tropezarte con la misma piedra ya parece tu deporte favorito. Eres bueno, cambiante y medio intenso; te duele lo que le pasa a los demás y quisieras arreglarle la vida a medio mundo, pero la neta es momento de poner tu vida como prioridad. Si tú no te cuidas, ¿quién? Cuidado con una amistad que anda arrastrando la cobija: si no pones límites, podrías terminar igual o peor. No entres en pleitos ni te enganches con comentarios que solo buscan hacerte perder la calma. Tienes el poder de lograr lo que se te pegue la gana, pero nomás si le echas ganas y no te haces pato. De ti depende que las cosas se den, no del horóscopo.

VIRGO

Traes el corazón medio cascado por tantas caídas, pero no se te quita lo terco: te encariñas con quien no te merece y te quedas donde no te quieren ni con los buenos días. Tu desconfianza, aunque a veces te protege, podría meter en líos a quienes sí te han demostrado estar contigo en las buenas y en las malas. En lo económico hay buenas noticias: vienen cambios positivos que te van a permitir pagar deudas y hasta darte uno que otro gustito. Si necesitas un consejo, búscalo con esa amistad leal, no con cualquier lengua suelta, porque podrías meter la pata feo. Hay posibilidades de conocer nuevos amores, pero también de llevarte traiciones que te dejen viendo estrellas. No confíes tan rápido, no entregues todo en la primera cita, y mucho menos el corazón. Una persona de piel clara podría sacarte canas verdes por envidias o malos entendidos. Es momento de salir más, conocer gente nueva y dejar de pensar que el amor no es para ti. Aunque digas que la soledad ya no te pesa, a veces te pega de repente y se disfraza de tristeza. Cuida tu mente, tu corazón y tu paz, porque a veces el pasado todavía te jala del tobillo.

LIBRA

Ese negocio que traes en mente puede despegar con todo, pero necesitas ponerte en modo intenso y dejar de hacerle caso a los comentarios mal vibrosos que solo quieren verte caer. Si hay alguien que te gusta, no te hagas del rogar: esa persona también siente algo, pero necesita una señal. Dos amistades tuyas podrían estar hablando mal de tu familia, así que abre bien los ojos y los oídos. Es momento de que cambies tu actitud contigo mismo, ya deja de dudar de tu brillo, que tienes mucho qué dar. Cree en ti y en lo que puedes lograr, porque cuando te la crees, no hay quien te pare. Has estado tan enfocado en ayudar a los demás que se te ha olvidado vivir tu propia vida y no, no está mal ser bueno, pero tampoco te pases de tapete, inicia desde cero si es necesario, lánzate a vivir como tú quieres y no como los demás esperan, recuerda que esta vida es tuya y no tienes que darle explicaciones a nadie. Eso sí, cuida tu imagen porque últimamente algunas de tus actitudes han dado de qué hablar, y aunque te debería valer, no está de más mantener el enfoque. No te pierdas en lo que dicen los demás, recupérate a ti y sigue tu camino sin titubear.

ESCORPIÓN

En temas de lana se te viene una racha buena, así que ponte abusado para que no se te vaya la feria en tonterías. Aprende a estar bien contigo, ya sea solo o acompañado. Ya deja de andar rogando cariño a quien le vales un cacahuate: si te quieren, lo van a demostrar, y si no, que les vaya bonito. Date tu lugar y quiérete un chingo, porque si tú no te echas flores, nadie más lo va a hacer. Vienen cambios fuertes y una amistad va a necesitarte más que nunca porque anda con el corazón hecho pedazos. También tu familia requerirá tu apoyo, así que no la dejes colgada de la brocha. Cuidado con un familiar que podría meterte en líos por temas de dinero; mantén los ojos bien abiertos y no prestes sin papeles. Un amor a distancia se va a poner difícil, y vas a tener que decidir si vale la pena seguir aferrado. Días intensos se aproximan, en los que soltarás gente que te ha causado dolores de cabeza o que nomás estorba en tu crecimiento. Momento de dejar de cargar con lo que no es tuyo. Enfócate en lo que quieres y deja de perder el tiempo con tonterías. Vas a madurar de golpe, y aunque duela, esa nueva versión tuya va a ser más perra que nunca.

SAGITARIO

Cuida tu salud porque podrían surgir cambios repentinos que te saquen de balance, no estaría mal que te tomes unas vitaminas o le bajes a la desvelada. La vida te está pidiendo que cambies el enfoque y que dejes de andar en automático. Se te van a presentar oportunidades chidas, tanto en el amor como en lo laboral, pero solo si estás despierto y no dejando que todo te valga, estar encerrado o saturado te puede llevar a involucrarte con cualquier hijo de la tiznada que en vez de ayudarte, te revuelque más. Abre los ojos antes de meter el corazón. Deja que las cosas fluyan y suelta ese afán de tener todo bajo control. Vienen cambios pesados, de esos que te hacen replantearte qué quieres y qué necesitas para ser feliz de verdad, no sigas dándole chance a personas que nomás te chupan la energía, porque lo único que hacen es detenerte. Aprende a detectar quién suma y quién nomás estorba a veces pareces demasiado buena onda, y por eso te agarran de bote. Es momento de limpiar tu camino de parásitos emocionales, agarrar tu rumbo y poner orden en tus emociones.

CAPRICORNIO

Ya va siendo hora de endurecer ese corazón, pero no para volverte insensible, sino para dejar de andar regalando amor a lo menso. A veces confías demasiado pronto y terminas mordiendo el polvo. Dale tu cariño solo a quien lo valore y no a quien lo vea como limosna. Si estás en pareja, checa los celos y la sobreprotección: eso de querer controlar todo solo provoca que el otro se aleje. Vive el momento, no te claves con lo que ya fue ni te angusties por lo que aún no llega. Deja que hablen y que critiquen, tú viniste a este mundo a ser feliz, no a complacer a nadie. Hay alguien que te está tratando muy bien y podrías empezar a confundirte, pero aguas: no todo cariño es amor, y a veces solo es necesidad emocional. Vienen cambios interesantes en el trabajo, pero para que se den como quieres, debes confiar más en ti y en tu visión. Tu manera de pensar será clave para que las cosas se acomoden. El tema emocional sigue sensible: te da miedo volver a enamorarte y perder el control, pero recuerda que no todos vienen a romperte, algunos llegan a reconstruirte.

ACUARIO

Vas a andar extrañando a una persona del pasado que fue importante, pero mientras sigas aferrado a lo que ya no es, no vas a dejar que nada nuevo entre. Tienes que cerrar ciclos con llave y candado, no solo con un “ya no le hablo”, porque aunque no digas nada, tu energía sigue atada. Se viene una verdad bien guardada que saldrá a la luz y te va a poner de malas; puede estar relacionada con la familia o con alguien con quien compartiste mucho. Si tu relación anda de capa caída, la raíz está en la falta de confianza y comunicación, si ya no crees en esa persona, mejor háblenlo claro, porque seguir por compromiso nomás es perder el tiempo. Las oportunidades que tienes enfrente no van a estar ahí para siempre, así que no te la pienses tanto, porque si te tardas mucho, te las van a ganar, en temas del amor andas medio decepcionado, pero cuando sueltes la necesidad de encontrar a alguien, va a llegar justo quien sí te merezca, no le cierres la puerta al amor por lo que te hicieron antes. Este es buen momento para comenzar de cero en todo: amor, trabajo, planes y hasta en tus hábitos. Recuerda que cuando sueltas, la vida se acomoda solita.

PISCIS

Una amistad va a enfermarse en estos días, pero no será nada grave, así que no te me angusties. Lo que sí urge es que dejes de darle vueltas al pasado: ya lo vivido no se puede cambiar, pero tu futuro depende de lo que hagas hoy. Eres muy de “me haces pero no me dejes”, y eso te ha metido en cada enredo… aprende a poner límites y a cuidar tu paz antes que tu apego. Si algo de ti no te gusta, cámbialo; deja de esperar que los demás se adapten a tus rarezas. La felicidad es una actitud, no un destino, así que disfrútala mientras esté, porque no dura eternamente. Cuida lo que compartes de tus planes, porque hay mucha envidia alrededor y tú ni en cuenta. Lo tuyo es soñar en grande, pero si hablas de más, te los echan a perder. Enfócate en lo que sí puedes controlar y deja de desperdiciar tu energía en lo que ya se lo llevó la fregada. Si estás en pareja, hagan planes juntos: un viajecito o algo diferente podría encender de nuevo la chispa. Y si andas solo, también disfruta esa etapa, no es castigo, eso sí, bájale dos rayitas a los celos y al orgullo, porque te estás amargando tú solito y no lo digo yo, lo dice tu panza: cuida lo que comes y muévete más, porque se te está haciendo bolas el engrudo… literal.

ARIES

Ponte trucha porque en estos días estarás más propenso a golpes, caídas y accidentes tontos… así que nada de andar a las carreras o con el celular en la mano cruzando la calle. Vas a tener un sueño medio loco que te va a revelar cosas importantes; pon atención porque ahí viene una señal sobre algo que está por pasar muy pronto. Traes los ánimos bien volátiles, como si anduvieras en montaña rusa emocional. Puede que sea el clima o la luna, pero no te desquites con quien no tiene vela en el entierro. No te dejes llevar por palabras bonitas, los hechos son los que cuentan. Hay una amistad que empieza a verte con ojos de antojo, pero ojo, solo quiere “cama y caricia”; si tú no andas en ese canal, no le des motivos para hacerse ilusiones. También evita pensar de más, si no lo viste con tus propios ojos, no te hagas novelas. No permitas que chismes de lavadero te roben la paz ni te metan ideas que ni al caso. Recuerda que tu intuición no falla, pero a veces la ignoras nomás por necio.

TAURO

Si tu relación de pareja anda rara, medio fría o aburrida, es porque ya dejaron de hacer esas cosas que los enamoraron al principio. Cayeron en la rutina, y eso es veneno puro para ti. Cambios de humor vienen en camino, y podrías andar con molestias físicas como dolor de garganta o cuerpo cortado. Además, no te hagas el que no sabe: eres de subir fácil de peso, así que ponte trucha con la comida y el sedentarismo. Tienes sueños grandes y metas claras, pero te hace falta creértela más. No andes de arrastrado ni de tapete por quien no te corresponde. Si esa persona que te gusta no te pela, sigue caminando. Cuidado con las promesas que haces cuando estás bien emocionado, porque luego no sabes cómo cumplirlas. A veces eres tan directo que suenas hiriente sin querer; trabaja en tu manera de expresarte porque no todo el mundo aguanta tu sinceridad tan cruda. Si de verdad te importa alguien, demuéstralo con acciones, no con corajes o reclamos sin sentido. Aprende a negociar sin perder tu esencia ni tu dignidad.

GÉMINIS

Aunque digan que eres medio sangrón, la neta es que la vida te ha ido moldeando a trancazos. No te dejes caer por nada ni por nadie, y mucho menos te calles lo que sientes. Guardarte todo solo te va a hacer explotar como olla exprés. Viene una nueva amistad que podría moverte el tapete, pero cuidado, ese sentimiento no es tan sano como crees: a veces confundes cariño con obsesión. No te claves buscando el amor a la fuerza, porque entre más lo persigues, más se te escurre. El amor llega cuando menos lo esperas y de quien menos imaginas. Cuida tu alimentación, sobre todo los irritantes, porque la gastritis y la colitis andan a la caza. Si tienes pareja y no confía en ti o te cuestiona por todo, ponte a pensar si es ahí donde quieres estar. Ya estuvo bueno de justificar lo que no se justifica. Vienen días donde te sentirás algo confundido y de malas, ni tú mismo te vas a aguantar. No te tomes las críticas tan a pecho ni te des latigazos por cosas que no valen la pena. Aprende a filtrar lo que te suma y lo que solo te estorba.

CÁNCER

Tienes la mala maña de clavarte con alguien y al rato ya ni te gusta, nomás porque no cumple tus estándares. Eres exigente, perfeccionista y de repente se te olvida que los pequeños detalles son los que hacen la diferencia. Si esa persona que te gusta no muestra interés por ti, ni te desgastes: estás buscando amor en la puerta equivocada. Mejor invierte ese tiempo en ti, en sanar, crecer y ponerte más bueno o buena de lo que ya estás. Estás a punto de entrar en una etapa media confusa, donde no vas a saber qué rumbo tomar. Antes de moverte, analiza bien qué quieres y qué necesitas. Usa esa capacidad intuitiva que te caracteriza para detectar quién va contigo y quién no. Se vienen días de preocupación, pero no todo está perdido; saldrás adelante si confías en tu fuerza interior. Amores del pasado podrían reaparecer solo para removerte lo que ya tenías enterrado. No te confundas: vienen con el mismo disfraz, pero la misma intención. No te dejes endulzar el oído otra vez. Tu corazón merece estabilidad, no ciclos sin cerrar.