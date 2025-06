Hyundai N anuncia más deportivos no eléctricos

Desde su debut en 2017 con el i30 N, la división deportiva Hyundai N ha planteado un discurso claro: pasión por el desempeño y tecnología. Sin embargo, en los últimos tiempos la atención se centra en sus modelos eléctricos, lo que ha generado confusión.

Lee también: Audi A5 2025: la prueba del sedán más vendido de Audi

Ahora, los responsables de la marca han salido a afirmar que el combustible tradicional aún tiene cabida en su estrategia deportiva.

Puedes leer: Video exclusivo: ¿Una pickup eléctrica por $20,000 dólares?

Actualmente, en Estados Unidos se comercializa el Elantra N, mientras que en Europa el catálogo se reduce al eléctrico Ioniq 5 N.

Este modelo pronto tendrá un nuevo acompañante: el Ioniq 6 N. Sin embargo, lejos de confirmarse la transición total hacia los eléctricos, Hyundai N reafirma su compromiso con diversas motorizaciones.

En diálogo con Autocar, Joon Park, director de la división N, fue categórico: “El problema que tenemos es que hay una percepción de los medios y nuestros fans que Hyundai N se está enfocando únicamente en el mundo de los eléctricos, lo cual no es cierto. Aunque vamos a presentar el Ioniq 6 N en el Goodwood Festival of Speed, no nos estamos limitando a eléctricos”.

Estas declaraciones reflejan un cambio estratégico: Hyundai N no abandonará sus raíces con motor de combustión, y prepara nuevas entregas deportivas que podrían emplear gasolina, híbridos, celdas de hidrógeno y motores de rango extendido.

Más combustible en camino

Aunque Park no detalla qué modelos llegarán, su mensaje es claro: habrá “más carros deportivos de la firma coreana con motores de combustión”. Su afirmación abre la puerta a modelos como un futuro i30 N de última generación, una versión deportiva del Sonata N o incluso variantes N del Stinger.

La importancia de esta estrategia cobra mayor relevancia al considerar las tendencias globales.

Hyundai ha respondido a la caída de la demanda eléctrica ampliando su oferta híbrida, y planea lanzar en Estados Unidos un vehículo eléctrico de rango extendido durante el próximo año. Esto acentúa la posibilidad de tener un Hyundai N con motorización combinada — eléctrico con gasolina como generador.

El 2025 Hyundai Elantra N. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Hidrógeno y nuevas energías

Otro frente explorado por Hyundai N es el del hidrógeno. El prototipo Vision N 74, presentado en 2022, surgió con un motor de celdas de combustible. A pesar de que todavía no tiene fecha de producción, se especula con una edición limitada para entusiastas del rendimiento ecológico.

La combinación de hidrógeno con deportividad refuerza el mensaje de la marca: no todos los modelos N serán eléctricos, pero también quiere explorar propuestas ambienta­-mente más innovadoras. Un deportivo con hidrógeno podría convertirse en modelo de halo y símbolo de tecnología avanzada.

Híbridos potentes en el radar

La búsqueda de versatilidad también pasa por los híbridos de alto desempeño. Una variante híbrida enchufable (PHEV) bajo la firma N permitiría un vehículo enfocado en rendimiento, pero también con capacidad para conducción sin emisiones en trayectos diarios.

A nivel técnico, un sistema híbrido – combinando un bloque turbo de gasolina con un motor eléctrico potente y batería de 18‑25 kWh – permitiría prestaciones elevadas y autonomía decente. Un futuro Sonata N PHEV o un Tucson N PHEV no suena descartable.

¿Qué aporta el enfoque multienergía?

Flexibilidad comercial: permite adaptar modelos N a regiones sin infraestructura EV, como América Latina o ciertas áreas rurales.

Valor residual: los motores convencionales aún dominan la flota mundial, manteniendo valor a largo plazo.

Transición gradual: permite a los fanáticos de la combustión transitar hacia modalidades más limpias sin perder identidad deportiva.

Además, optan por conservar un perfil distintivo: modelos compactos deportivos, ligeros y con enfoque en manejo dinámico, sin subir excesivamente en tamaño o complejidad estructural.

El reto de equilibrar performance y eficiencia

Los nuevos modelos deportivos deben preservar el ADN de la división N: sonido, respuesta y sensaciones. Al trabajar con combustión o híbridos, se enfrenta el desafío de cumplir con normativas de emisiones sin perder emoción al volante.

La incorporación de tecnologías como sistemas híbridos suaves o eléctricos avanzados ayudará a reducir emisiones mientras se mantiene un gran rendimiento. La elección de componentes – turbos, suspensiones activas o diferenciales electrónicos – será clave.

Hyundai N Vision 74, Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Un catálogo N con múltiples caras

Un nuevo i30 N o i30 Fastback N con gasolina mejorada,

Un Sonata N PHEV o BEV (eléctrico puro),

Un deportivo bencinero compacto,

Una edición especial a hidrógeno tipo Vision N, limitado.

Otro eléctrico deportivo, precedido al Ioniq 6 N.

Con este esquema, Hyundai N se proyecta hacia una era más plural, pero comprometida con la deportividad.

Próximos movimientos

A corto plazo, veremos el Ioniq 6 N en Goodwood (julio 2025), un evento ideal para evaluar la dirección eléctrica. Luego llegará la versión Sport/N del Sonata 2026, o posiblemente una edición limitada del Vision N 74.

La apuesta de Hyundai N es ambiciosa: ofrecer una gama con motor de gasolina, térmico ancho, híbrido fuerte, eléctrico y de hidrógeno. Todo bajo una identidad deportiva sólida.

Seguir leyendo:

Tesla prueba los robotaxis y ya surgen fallas en las calles

Volkswagen moderniza los ID.3 e ID.4 con lo mejor del ID.2

Mazda confirmaría el regreso del RX-7 como híbrido rotativo