Angélica Rivera rompe el silencio y da su primera entrevista en 18 años

La actriz mexicana Angélica Rivera, de 55 años, quien volvió a la actuación tras varios años de ausencia, dio en horas recientes su primera entrevista en 18 años.

‘La Gaviota’, como también es conocida, habló en exclusiva con la periodista Danielle Dithurbide sobre su papel en ‘Con Esa Misma Mirada’, una producción que ya va por su segunda temporada tras el rotundo éxito de la primera.

“Argentina Rivera da entrevista exclusiva a N+ tras 18 años de no hacerlo. El drama continúa… no se pierdan la segunda temporada de ‘Con Esa Misma Mirada’ ya disponible en ViX”, publicó la cuenta de Instagram de Las Estrellas.

En la conversación, que tuvo una duración de 15 minutos, la expareja de José Alberto Castro y de Enrique Peña Nieto destacó lo bien que se siente con la buena recepción que ha tenido su retorno a la actuación de la mano de Eloísa, un personaje que la llena en todos los sentidos.

“Yo creo que todas las mujeres tenemos algo de Eloísa. Yo creo que la parte en donde me identifico mucho con Eloísa es que siempre pone a su familia ante todo, siempre sus hijos están y yo, Angélica, siempre pondré por encima de lo que sea a mis tres maravillosas hijas”, declaró la famosa ‘Gaviota’.

La ex primera dama de México detalló que no le molesta que la gente se refiera a ella como ‘La Gaviota’, pues está muy orgullosa de su famoso personaje en ‘Destilando Amor’ que marcó una época.

“Ahora que estaba en un restaurante me dicen: ‘Gaviota’, tu serie está hermosa, me encanta tu personaje de Eloísa. He recibido comentarios muy lindos, muy hermosos como actriz. El personaje de Eloísa ha entrado en el corazón de muchas personas”, aseveró la actriz.

Tras ser cuestionada sobre si estaba enamorada, luego de que surgieran rumores de romance con Diego Klein, su copratogonista, Angélica Rivera reconoció que sí está enamorada, pero de su trabajo y de sus hijas.

“Estoy enamorada, estoy enamorada de mi trabajo, estoy enamorada de mi vida, estoy enamorada de mis hijas”, aseveró la histrión en su primera entrevista en casi dos décadas.

