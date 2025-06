¿En la selección mexicana se desprecia el nivel de la MLS?

Obed Vargas es una de las jóvenes promesas del fútbol de Concacaf. El mediocampista mexicano es una pieza estelar dentro de Seattle Sounders y un jugador a tomar en cuenta en la selección mexicana. Sin embargo, Vargas considera que por estar en la MLS tiene más difíciles sus llamados a El Tri.

Obed Vargas es un jugador elegible para la selección mexicana que dirige Javier Aguirre. Sin embargo, el mediocampista de 19 años considera que los futbolistas que militan en la Liga MX tienen una posibilidad más grande de ser tomados en cuenta por el “Vasco”.

“Para estar en selección tienes que hacer las cosas bien en el club. Si es así, te van a ver. Para mí, es un poco más difícil, porque la selección mexicana ve más a la Liga MX que a la MLS”, dijo Vargas en unas declaraciones recopiladas por Récord.

Obed Vargas no fue convocado para la Copa Oro 2025, pero tuvo la posibilidad de estar en el Mundial de Clubes con Seattle Sounders. A pesar de que el conjunto estadounidense perdió los tres partidos, el joven mediocampista mexicano vio acción en todos los encuentros y tuvo la oportunidad de mostrarse ante sus rivales.

“Es una gran plataforma, una gran vitrina, para que me pueda exponer ante los entrenadores contra un nivel alto”, dijo el mediocampista mexicano.

Mundial de 2026

Cada vez falta menos para que se desarrolle la Copa del Mundo de 2026. A pesar de que en la actualidad no es tomado en cuenta, Obed Vargas no descarta el deseo de poder representar a la selección mexicana en el Mundial.

“Lo pondría más como un sueño. Si el Mundial estuviera a un mes, no entraría a la lista. No es imposible, no lo descarto para nada. Creo que, si sigo trabajando, todavía está a mi alcance”, concluyó.

Agradezco profundamente a mi paisano de Acuitzio y querido amigo de la infancia Obed Vargas por invitarme a compartir el histórico debut de su hijo #ObedVargas en #SelecciónMexicana!

Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida

éxitos a Obed#Michoacan#AcuitzioDelCanje pic.twitter.com/VMrF3rY5wF — isrrael abraham🇲🇽 (@isrraelabraham) October 20, 2024

En octubre de 2024 Obed Vargas debutó con la selección mayor de México. Javier Aguirre le dio siete minutos al jugador de Seattle Sounders en un partido amistosos contra Estados Unidos. En aquella ocasión, México venció 2-0 al conjunto estadounidense.

