Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de junio de 2025

ARIES

Prepárate porque se vienen días moviditos, con cambios que te van a sacudir el alma —y el corazoncito también—. El amor andará rondando tu vida como mosca en panadería, así que no te sorprendas si alguien te empieza a tirar la onda. Pero ojo, primero piensa en ti, en lo que realmente quieres y necesitas, antes de querer encajar en la vida de alguien más.

Personas van y vienen como los vientos del norte, así que pon bien los ojos y decide a quién sí quieres conservar y a quién ya mandas por un tubo. No seas tan aprensivo ni quieras cargar con lo que no te toca. Valórate más, porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Eres fuego puro, pero no te andes quemando solito por gente que ni una cerilla vale.

Se avecina una situación en la que vas a estar entre la espada y la pared, sin saber qué decisión tomar. No te me friquees, respira y confía en tu intuición, que si algo tienes, es buen olfato pa’ los enredos. Podrías terminar el día medio tristón o apachurrado, pero es solo el bajón antes del subidón.

Una visita familiar podría traerte nostalgia o una sorpresa. Y si tú fuiste quien se portó medio gacho en el pasado, prepárate porque el karma viene cobrando —y no acepta pagos a plazos. Cuida tus pasos y no te metas en broncas con tus enemigos, porque aunque no lo creas… el que busca, encuentra.

TAURO

Vienen días donde tendrás que ponerte más serio que regañada de mamá, porque tus proyectos y sueños te están exigiendo más atención que tu crush. Enfócate y deja de andar procrastinando, que nadie más va a mover ese trasero por ti. No le falles a tus promesas, ni a ti ni a los demás, porque la vida te pondrá de frente a alguien del pasado y ahí te vas a dar cuenta de que el tiempo cobra factura… y con intereses.

No sigas esperando que los demás te traten como tú los tratas. ¡Spoiler alert! No todos tienen tu corazón ni tu nobleza, y eso duele pero también libera. Este nuevo mes deberás cuidar mucho tu salud, podrías tener achaques o molestias que te limiten —y tú no estás pa’ estar en cama, sino pa’ romperla.

Un nuevo amor podría aparecer a mitad del mes siguiente, y no, no lo vas a encontrar en la fila de las tortillas, pero sí por redes o por casualidad. No te quejes por lo que aún no consigues, en vez de eso, sigue dándole con todo. Los sueños se hacen realidad, pero no por arte de magia, sino por terquedad bien dirigida.

No tienes por qué andar demostrando quién eres, ni convencer a nadie de tu valor. El verdadero respeto empieza por ti. Tómate el tiempo para reconectar contigo y ponle un alto a esas cosas que no te dejan avanzar. Ya es hora de tomar el toro por los cuernos y dejar de hacerte güey frente a lo que sabes que debes enfrentar.

GÉMINIS

Desde la segunda semana de julio vas a notar que las cosas comienzan a moverse… y no solo tu cartera. Es momento de ponerle orden a tus finanzas, porque si no lo haces tú, nadie va a venir a rescatarte cuando andes contando las monedas. Haz limpieza en tu casa, pero también en tu vida: saca lo que ya no sirve, lo que no usas, lo que solo estorba —tanto cosas como personas.

Se visualiza la llegada de alguien de piel clara que podría ponerte a prueba, así que no te me aceleres ni confíes tan pronto. Acuérdate que no todo lo que brilla es oro, a veces es puro bronce barnizado. Aprende de tus errores pasados, y si ya tropezaste una vez, no agarres la misma piedra de almohada.

Viejas amistades regresan, pero no todas merecen la segunda vuelta. Si alguien ya se fue por su voluntad, piénsalo dos veces antes de abrirle la puerta otra vez, porque lo que una vez se quebró, ya no suena igual. Un familiar podría enfermar, así que mantente al tiro.

Tendrás buena racha en juegos de azar, y podrías realizar un viaje que te va a abrir los ojos y hasta el corazón. No dejes que nadie se pase de listo contigo, porque si hay algo que sabes hacer es poner a la gente en su lugar —cuando te lo propones. Y si estás soltero o soltera, sal, conoce, y échale ojito a quien quieras. Si se te antoja, inténtalo, ¡que para eso estás en esta vida!

CÁNCER

Recuerda quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, no te me distraigas con chismes de vecindad ni con gente que nomás anda viendo en qué momento fregarte. Se te van a aparecer ciertos amores del pasado como si fueran fantasmas de telenovela, y no precisamente para darte paz. Más bien, van a querer sacarte de tus casillas y revivir dramas que ya habías enterrado. No caigas en su juego, ni les pongas alfombra roja, mándalos a terapia.

Vas a andar medio cambiante de humor, y podrías terminar hiriendo con tus palabras a alguien de tu familia que te quiere un montón. Antes de soltar la lengua, cuenta hasta diez y piensa si vale la pena. Recuerda que no todo lo que se piensa se dice, y no toda opinión es bienvenida. Hay veces en que mejor te ves calladito, porque hablas y nomás la riegas.

Atravesarás una situación algo complicada, pero lejos de tirarte al drama, úsala para fortalecerte. Levántate, sacúdete y sigue pa’lante. Ya es hora de dejar de comparar tu presente con tu pasado, porque si sigues viendo hacia atrás, te vas a perder todo lo que está por llegar.

Vienen cambios que te pondrán a soñar otra vez: atrévete a hacer eso que siempre has querido, pero que por falta de tiempo o dinero dejaste en pausa. Que no te tiemble la cartera, pero tampoco gastes a lo tonto. Enfermedad familiar podría presentarse, así que estén al tiro con chequeos y precauciones. Recuerda: el que está preparado, no se espanta.

LEO

Ya basta de dejar que los demás metan su cuchara en tu vida, tu decides, tú mandas y tú pones límites, porque si no lo haces, van a terminar pasándote por encima como si fueras tapete. Deja de hacerte el ciego ante lo que sabes que no te conviene y corta de raíz con esa gente que nomás llega a darte dolores de cabeza y estrés.

No repitas los errores del pasado, ya no estás pa’ tropezar con la misma piedra, y menos pa’ invitarla a cenar. Vienen oportunidades laborales que podrían darte un buen empujón, pero también trámites o pendientes que vas a tener que resolver sí o sí. No le saques, porque si te organizas, todo se acomoda.

Cuidado con un chisme familiar que podría hacerte explotar. No te enganches, porque a veces es mejor hacerse el que no sabe nada para no terminar en pleitos innecesarios. Soñarás cosas raras, pero ponles atención, porque podrían ser avisos de lo que está por suceder.

Tu mente andará como licuadora en velocidad cinco, pensando en el futuro y en decisiones importantes: un viaje, una compra, o incluso un cambio de vida. Si lo sientes en el pecho, ¡hazlo! Estas en tu mejor momento para moverte. Puede que una expareja regrese o que llegue un nuevo ligue con el que el “encamamiento” esté garantizado. También se ven nuevas amistades y una en especial te va a mover el tapete más de lo esperado.

VIRGO

Ya estuvo bueno de echarle la culpa a medio mundo por tus regadas, asume tus errores y aprende de ellos, que nadie nace sabiendo, pero tampoco se vale andar de terco cometiendo los mismos. Hay un amor del pasado que podría volver a buscarte con ojitos de cordero, pero aguas, porque no todo lo que se revive vale la pena.

En lo económico, vienen buenos cambios, aprovéchalos para ponerte al corriente y darte unos gustitos. Pero también cuida tu salud, porque podrías pescar alguna infección —y no precisamente de las que se curan con descanso— así que protégete en todo sentido, no solo del frío. Estarás con los calores a todo lo que da, y si no te controlas, podrías terminar en cama… pero no como te gustaría.

Tu manera de pensar respecto a cierta persona va a cambiar, y podrías sentirte decepcionado o decepcionada, estás en una etapa donde andas bien sensible y cualquiera que te diga “hola” con bonito tono, te puede hacer creer que es amor verdadero, no te me vayas con la finta, que no todo el que te quiere invitar un café, quiere algo serio.

No te aferres a lo que ya no está, si alguien decidió irse, déjalo ir sin rencores, tu vales mucho y puedes tener a quien se te dé tu regalada gana. Una separación o divorcio en la familia se visualiza pronto, así que prepárate para dar apoyo si lo necesitan y recuerda: no todo lo que se rompe es malo, a veces es lo mejor que puede pasar.

LIBRA

Prepárate porque vas a enterarte de un chisme que te va a dejar con la boca abierta. La bronca no es que te lo cuenten, sino que te den ganas de compartirlo. ¡Cuidado! A veces por andar de bocón se pierden amistades, trabajos o hasta relaciones, guárdatelo y deja que el mundo arda sin tu ayuda. Aprenderás que a veces callar es sobrevivir.

Te vas a enfrentar a una etapa de crecimiento personal, donde vas a empezar a soltar eso que te duele y a buscar razones para reírte más seguido. No tengas miedo de los amores de una noche, ni te castigues por disfrutar lo que te pongan en el camino, mientras sepas que el que juega con fuego… al menos se calienta.

Tienes que confiar más en ti, en tu capacidad de lograr lo que te propones ya basta de depender del “qué dirán” o de pedir permiso pa’ ser feliz. Vas a empezar a ver cambios en tu carácter que te van a sorprender hasta a ti: ahora sí vas a aprender a decir “no”, a poner límites y a no dejarte ver la cara de menso, eso sí, no te vayas al extremo de cerrar el corazón a todo mundo.

Ojo con una amistad medio traicionera que te puede dar más dolores de cabeza que gusto. No todo el que te sonríe es buena vibra. En temas del amor se vienen oportunidades de ligue sano y también mensajes inesperados de alguien que te mueve el alma, si tienes pareja y anda medio distante, saca la lupa y el colmillo: revisa su cel, sus salidas y con quién se junta, porque donde hay humo… hay otra conversación abierta.

ESCORPIÓN

Te llega una etapa de reflexión, de pensar más en ti, en lo que quieres, en lo que sueñas y en lo que ya no estás dispuesto o dispuesta a tolerar. Vas a andar muy nostálgico recordando momentos del pasado, pero también vas a darte cuenta de que ya no eres el mismo ni estás en el mismo lugar y eso, escorpión, es poder puro.

Cuidado con las amistades que nomás te echan ojito por conveniencia, hay gente a tu alrededor que te tiene una envidia que no cabe por la puerta, no confíes ciegamente y no compartas más de la cuenta, porque te puedes llevar una decepción de esas que duelen hasta en el hígado.

Este es tu momento para sacudirte la mala vibra y comenzar a enfocarte en lo que sí te deja algo: tus metas, tus pasiones, tus proyectos, ya no estés cargando problemas que ni son tuyos, ni te tocan, no eres psicólogo ni salvavidas emocional de nadie, así que cada quien que se haga cargo de sus propios demonios.

Se vienen días donde te sentirás confundido o abrumado por comentarios y chismes que llegarán a tus oídos, que no te afecte, tu sigue brillando, que si hablan de ti es porque algo estás haciendo bien, nadie habla de quien no molesta. Recuerda: si no das de comer, tampoco des explicaciones.

SAGITARIO

Ya estuvo bueno de caer en provocaciones, tu carácter explosivo es parte de tu esencia, sí, pero también te mete en cada lío… y luego ahí andas pidiendo disculpas. Aprende a respirar antes de soltar el madrazo, literal o verbal, en estos días podrías recibir visitas inesperadas que te revolverán las emociones, unas buenas y otras no tanto.

Descubrirás mentiras de alguien muy cercano, ya sea amistad o familiar, y eso te puede doler más de lo que pensabas, las decepciones no avisan, pero llegan con todo y aunque tú eres bueno para perdonar, esta vez te costará mucho, no te claves, aprende a soltar lo que no te hace bien.

Es tiempo de pensar más en ti y menos en lo que esperan los demás, deja de cargar con culpas que ni son tuyas, se visualiza el regreso de una persona de tu pasado, o noticias sobre ella, no te claves otra vez en ese capítulo; mejor quédate con lo que aprendiste y sigue pa’lante a veces lo que se va, se tiene que quedar fuera.

Se viene un embarazo o nacimiento en tu entorno, ya sea familiar o de amistad, también cuida tu alimentación, tu descanso y tu mente, últimamente has estado pensando demasiado antes de dormir y eso te trae con la energía por los suelos. Báñate con ruda, ponte un té de tila o échate un tequila, pero haz algo para bajar ese estrés, si no, el cuerpo te lo va a cobrar.

Y aguas con buscar en donde no debes: si te distraes con lo fácil, puedes perder lo que realmente vale la pena, la vida te va a dar oportunidades chingonas, pero si no estás listo, se te van a ir como agua entre los dedos.

CAPRICORNIO

Ya deja de poner pretextos y échale ganitas a eso que traes en mente desde hace rato pero que no has hecho por miedo o falta de lana. Si algo te sobra es disciplina, pero también te encanta dejar todo “pa’ luego” y ese luego nunca llega, es momento de meterle turbo a tus planes y no seguirte haciendo el mártir.

Si estás en una relación que ya no te llena ni el corazón ni otras partes del cuerpo, ¿pa’ qué sigues ahí? No te hagas el ciego: cuando el amor se acaba, hasta el silencio suena incómodo, cierra ese ciclo y abre espacio para lo que sí valga la pena, no te acostumbres a lo mediocre por miedo a la soledad.

Vienen días en los que varias personas se te van a acercar para pedir favores, ayuda o hasta dinero, pon límites y no te eches la soga al cuello, tu no eres banco ni terapeuta, si no puedes, no te obligues, di “no” sin culpa, que quien te quiere, entenderá.

Tu energía puede andar bajita, y si de por sí sueles cargarte todo, esto te va a agotar más, hazte un chequeo, no está de más a veces no es fatiga, es que traes la vida emocional en caos, también cuida tu autoestima, que has dejado que ciertas situaciones te bajen el ánimo, y tú no estás pa’ andar recogiendo tus pedacitos cada semana.

Vienen nuevas oportunidades, pero solo las vas a aprovechar si estás despierto, conectado y dispuesto a moverte, así que ponte las pilas, Capricornio, que el mundo no te va a esperar.

ACUARIO

Te vas a sentir traicionado o decepcionado por alguien de tu círculo cercano, y eso no te va a caer nada bien porque tú confías con todo… hasta que te rompen la cara, tu orgullo es como una armadura, pero también es tu condena, te cuesta perdonar y cuando alguien te la hace, no hay marcha atrás y la neta, se vale.

Una amistad cercana pasará por una decepción amorosa, y puede que te busque para desahogarse, si tienes algo que decirle, dilo con tacto; si no, mejor guárdate el consejo, no todo mundo está listo para escuchar la verdad.

Tienes varios defectos que tú solito te niegas a aceptar, pero si no trabajas en ellos, seguirán afectándote, aprende a reconocerlos, a mejorar sin que te lo tengan que gritar, no dejes que la gente que te rodea aproveche tu nobleza para sacar ventaja.

En el trabajo se ve estabilidad, pero también viene una noticia que podría sacudir tu rutina, no es mala, solo distinta. Podría llegarte una oportunidad para crecer o cambiar de rumbo, si te aplicas desde ya, a mediados de este siguiente mes las cosas pueden acomodarse mejor de lo que esperas.

No te estés lamentando por lo que no tienes, tu sabes que si te aplicas, puedes lograr lo que sea, pero eso sí, cuida tu salud porque podrías enfrentarte a gastos médicos inesperados, no dejes que la vida te agarre en curva y sin un peso, tu muy soñador y muy creativo, pero también necesitas ser más precavido.

PISCIS

Andas bien cargado de emociones, de pensamientos que te quitan el sueño y de cosas que ni son tuyas pero ya te las echaste encima, ya bájale dos rayitas al drama mental, porque si tú no cuidas tu paz, nadie lo va a hacer por ti, deja de irte a la cama con un costal de pendientes en la cabeza.

Prepárate porque podrías recibir la noticia de un viaje inesperado, aunque no tengas todo listo, ve previendo los gastos y teniendo una maleta mental hecha, por si se arma, si tienes pareja, aguas con la rutina, porque entre celos y chismes podrías estar a punto de prenderle fuego a la relación, hablen claro antes de que todo se vaya por el caño.

Si estás soltero, no te desesperes ni le reces a San Tinder, cuando menos lo esperes, el amor va a llegar… y sí, tal vez con quien menos imaginas, por ahora, enfócate en ti, en sanar, en crecer, en dejar de preocuparte por gente que ni se acuerda de ti hasta que necesita algo.

En temas de dinero, cuida mucho tus gastos, podrías hacer una compra medio impulsiva que te dejará más arrepentido que satisfecho, pregúntate: ¿lo necesito o solo quiero llenar un vacío?

Tienes buena racha en juegos de azar, especialmente con números terminados en 12, 17 y 54, pero no te me emociones y te gastes hasta lo que no. También cuida tu autoestima: a veces te apagas solito, y eso termina afectando a quienes más te quieren. Recuerda: no puedes dar luz si tú mismo estás en la oscuridad.