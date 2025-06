En libertad el presunto “cazarrecompensas” detenido en Huntington Park 

Fernando Díaz, un residente de Los Ángeles que fue arrestado por agentes del Departamento de Policía de Huntington Park, por presumiblemente hacerse pasar como oficial de inmigración salió libre bajo el pago de una fianza de $5,000 dólares.

La fiscalía de distrito del condado declinó presentarle cargos, “por falta de evidencia”, aun cuando la policía le encontró en posesión de tres pasaportes falsos, un arma semiautomática cargada, munición, tres celulares, pasaportes falsos, varios walkie talkies y documentos relacionados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y códigos de radio de la Patrulla Fronteriza (CBP).

“Si nuestro ‘amigo’ Nathan Hochman [el fiscal de distrito] decide no presentar cargos por apersonar a un oficial de la ley a esta persona que tiene todos los elementos para decir que se trata de un cazarrecompensas contratado por el gobierno, quiere decir que Hochman está casado con el manto político de Donald Trump”, dijo Salvador Sanabria, director ejecutivo de “El Rescate”, una organización defensora de los inmigrantes.

En California, hacerse pasar por un agente del orden público es un delito menor. Una condena puede conllevar hasta seis meses de cárcel, una multa de hasta $2,000 o ambas.

Sin embargo, si la suplantación implica llevar o usar una placa policial, las sanciones pueden ser más severas, incluyendo hasta un año de cárcel y una multa de hasta $2,000.

En las violentas detenciones de inmigrantes, los supuestos agentes federales portan gafas oscuras, usan pasamontañas para cubrirse el rostro y no portan placas que los identifique.

“Con su decisión, este fiscal está a favor de toda la campaña de terror que se está llevando adelante”, añadió Sanabria. “Le está dando permiso al Departamento de Seguridad Interna (DHS) y a estos cazarrecompensas para que continúen desatando esta persecución donde aplican el perfil racial”.

Un arsenal en una camioneta sospechosa

En el momento de su detención el martes, Díaz tenía estacionado su camioneta Dodge Durango gris en un estacionamiento para personas con discapacidad, en la cuadra 7000 al sur de la calle Alameda.

La policia creyó inicialmente que la camioneta podría ser un vehículo policial sin distintivos debido a las luces LED rojas y azules visibles, radios policiales y un cargador de armas de fuego en su interior.

No obstante, descubrieron que la camioneta estaba registrada a nombre de un particular en Los Ángeles, no de una agencia policial.

“Al enterarse de que el vehículo estaba siendo incautado, el individuo solicitó recuperar objetos del vehículo que, según él, pertenecían a un amigo”, dijo Cosme Lozano, jefe del Departamento de Policia de Huntington Park (HPPD).

“Cuando los agentes le preguntaron sobre los objetos que parecían de policía dentro del vehículo, el individuo afirmó haber trabajado como guardia de seguridad”, añadió.

Tras ser interrogado sobre el material policial, declaró que en el pasado fue empleado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

“Este arresto provoca serias preocupaciones acerca de la seguridad pública, la actividad de organizaciones criminales y la urgente necesidad de que todo el personal de la aplicación de la ley se identifique apropiadamente”, dijo el jefe del HPPD. “Lo que comenzó como una citación de rutina se convirtió, por mucho, en una perturbadora investigación”.

Una indagación más profunda por parte de las autoridades reveló que Díaz tenía una orden de arresto pendiente por conducir bajo la influencia del alcohol o drogas (DUI) y un arresto previo por ser cómplice en el tráfico de personas.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha explicado públicamente la presunta relación de García con la Patrulla Fronteriza ni con autoridades de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) ni por qué tenía en su poder documentos aparentemente oficiales la Patrulla Fronteriza o los códigos de comunicación de la agencia.

Urge la Ley de No Vigilantes

“Este arresto demuestra por qué necesitamos aprobar la SB 805, la Ley de No a los Vigilantes”, declaró la senadora Sasha Renée Pérez (demócrata por Pasadena), quien anunció esta semana la legislación para ampliar las leyes de California contra la suplantación de identidad policial.

La legisladora enfatizó que se debe proteger a los californianos de las suplantaciones de identidad policial, “ya que estamos observando un aumento de estos incidentes y un mayor miedo y confusión generados por la agresiva represión migratoria de Trump”.

“Si las fuerzas del orden tienen dificultades para distinguir entre agentes reales y delincuentes peligrosos, el público en general tiene pocas posibilidades de saber en quién confiar sin una mayor divulgación de la identidad de las fuerzas del orden”, expresó la señora.

La Ley de No Vigilantes exigiría que todas las fuerzas del orden que operen en California muestren claramente su nombre o número de placa, al igual que la policía local.

“Esto es especialmente vital ahora que estamos viendo a individuos no identificables que se hacen pasar por agentes del orden, exhibiendo un comportamiento poco profesional y tácticas poco ortodoxas”, manifestó la senadora Pérez.

¿Quién está detrás de la placa?

El alcalde de Huntington Park, Arturo Flores, dijo que no se trata solo de un arresto, sino de un patrón de encuentros con individuos que dicen ser agentes federales, se niegan a mostrar identificación, conducen vehículos sin identificación y difuminan la línea entre la ley y la intimidación.

“No podemos permitir que el miedo sustituya la seguridad en nuestros vecindarios. Las familias de nuestra ciudad viven con miedo, no por la ley, sino porque no pueden identificar quién está detrás de la placa. Debemos restaurar la confianza, exigir transparencia y defender la justicia”, subrayó el edil.

A Díaz también le encontraron una hoja con códigos de radio federales y otros materiales que, según afirman las autoridades, podrían indicar las intenciones delictivas del sujeto para secuestrar a inmigrantes sin estatus legal en los Estados Unidos.

¿Nexos con el crimen organizado?

Los documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hallados en la camioneta son notificaciones para detener, remover o presentar a extranjeros ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Incluyen fechas en las que supuestamente personas fueron deportadas, el automóvil que conducen, la ciudad donde viven y lenguaje oficial como “libertad condicional para deportar bajo salvaguardia”.

Un portavoz de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, bajo el comando de Nathan Hoffman afirmó que no había pruebas suficientes para presentar cargos por suplantación de identidad en contra de Díaz. La fiscalía lo acusó solamente de infracciones relacionadas con armas y lo incluyó en un programa de rehabilitación.

Como respuesta a los hechos, el Ayuntamiento de Huntington Park aprobó una resolución esta semana, dirigiendo al Departamento de Policía para que verifique la identidad de cualquier individuo que reclame ser un agente federal de inmigración que esté operando en la ciudad.

Sergio Infanzón, director de comunicaciones de la ciudad de Huntington Park, informó que las autoridades mantienen una investigación que sigue abierta. Buscan saber si Fernando Díaz tiene algún nexo con el crimen organizado.

“Me di cuenta cuando vi esa conferencia de prensa del alcalde, cuando publicaron mi fotografía y estoy bien con eso”, dijo Díaz a NBCLA. “Si hubiera secuestrado a alguien y cosas así. Ellos nunca me van a ver en ninguna parte, porque nunca he hecho eso”.

“Ellos pueden mirar a las cámaras y en ningún momento yo les dije que era un agente federal o que era de la Patrulla Fronteriza”, dijo.

El jefe del Departamento de Policía de Huntington Park, Cosme Salgado dijo que fue el mismo Díaz quien reclamó que fue un exagente de la Patrulla Fronteriza, lo cual ellos no podían verificar.

