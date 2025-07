Amazon remata de $2,000 a solo $479 laptop ideal para estudiantes

Las computadoras portátiles o laptops se han convertido en una herramienta indispensable para diferentes actividades, como teletrabajo o estudios, ofreciendo una gran variedad de funciones, ideales para los adolescentes en sus tareas académicas del colegio o estudios superiores.

A diferencia de una computadora de mesa o escritorio, las laptops se pueden llevar a cualquier lugar para realizar tus tareas, también trabajar a distancia y conectarse por videollamadas sin necesidad de estar dentro de la casa.

Las laptops se pueden trasladar a un restaurante, parque o una casa de un familiar. De la misma forma, si es que te vas de viaje, puedes llevar el equipo. Al usarlas para estudiar, se pueden conectar a Internet y tener la información al alcance de la mano.

Amazon, la compañía estadounidense de comercio electrónico, tiene disponible una oferta que muchas amarán y se trata de una laptop que tiene un super descuento para que los clientes, estudiantes o trabajadores a distancia la compren sin desperdiciar su dinero.

Características y precio

En este momento Amazon remata la Laptop HP 15 con Windows 11 Pro, por un precio de $479, su valor original es de $1,999, siendo una buena opción para los estudiantes y sus tareas o sencillamente trabajos a distancia.

“Diseñada para las necesidades diarias, esta computadora portátil HP FHD de 15,6″ cuenta con un procesador Intel N100 (hasta 3,4 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 6 MB de caché L3, 4 núcleos, 4 subprocesos)”, reseña parte de la descripción de Amazon.

Posee una pantalla antirreflejo de 15,6″ (1920 x 1080) de 250 nits, no táctil, pero ofrece una visión cómoda de los videos, fotos y documentos, gracias a su bisel delgado. Además, tiene una memoria SDRAM DDR4 de 32 GB; Disco duro: SSD PCIe NVMe M.2 de 1 TB.

Cuenta con un sistema operativo: Windows 11 Professional (inglés) de 64 bits. El teclado gris suave de tamaño completo con teclado numérico garantiza una escritura extremadamente cómoda. Incluye cable Tichang.

Los usuarios le dan una clasificación de casi 5 estrellas en las reseñas de Amazon, principalmente por su comodidad para la universidad o estudios en general. Además, los usuarios destacan su fortaleza y ligereza.

Esta laptop es justo lo que esperaba. Después de leer reseñas, me di cuenta de que no tiene pantalla táctil, pero no la compré por esa función, así que no siento que me haya perdido nada. Es ligera y la uso para escribir ensayos, usar redes sociales y jugar juegos ligeros. La batería dura bastante. Además, viene con una mochila práctica para llevarla de viaje. Estoy muy satisfecha con mi compra“, indicó una compradora.