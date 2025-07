El Xiaomi YU7 rompió un récord y barrió con Mercedes

No es Tesla. No es Mercedes-Benz. No es Porsche. El último gran avance en rendimiento para vehículos eléctricos proviene de un actor que hace apenas unos años ni siquiera fabricaba automóviles: Xiaomi.

Lo que comenzó como una empresa de tecnología móvil se ha convertido en una amenaza seria para los nombres más consolidados del sector automotriz.

Y es que el Xiaomi YU7, el SUV eléctrico con el que la marca quiere conquistar el mercado mundial, acaba de pulverizar un récord que hasta ahora ostentaba Mercedes.

Durante una sesión de pruebas internas, el YU7 logró recorrer nada menos que 3.944 kilómetros en 24 horas, una marca nunca antes alcanzada por ningún vehículo eléctrico.

La hazaña es aún más impresionante si se considera que fue realizada bajo condiciones reales de pista, incluyendo las recargas necesarias, sin trampa ni atajos tecnológicos.

Un debutante que ya humilla a los veteranos

Pocos modelos han generado tanta expectativa como el Xiaomi YU7. Con una autonomía oficial de hasta 835 km, un diseño que combina tecnología de punta y aerodinámica avanzada, y una estrategia comercial agresiva, el SUV se ha convertido en un fenómeno incluso antes de rodar masivamente en las calles.

Tan solo 72 horas después de su presentación, Xiaomi ya había vendido toda la producción prevista para el primer año. Y el impacto ha ido más allá del público común.

Incluso, según medios chinos, el CEO de una marca rival se habría comprado uno para uso personal. Señales claras de que el YU7 no es una moda pasajera, sino una seria declaración de intenciones.

El récord: cifras que impresionan

El evento que consagra al YU7 como el nuevo líder de la eficiencia eléctrica se llevó a cabo en una pista cerrada. A lo largo de 24 horas, el vehículo recorrió 3.944 kilómetros, deteniéndose únicamente para recargar energía.

Estas fueron las claves:

Velocidad media con recargas: 164,33 km/h

Velocidad media sin contar recargas: 204 km/h

Número de paradas para recargar: 30

Duración de cada recarga: entre 10 y 12 minutos

Tiempo total estimado de recarga: unas 6 horas

Comparación directa con Mercedes CLA

En 2024, el Mercedes CLA eléctrico logró una marca notable al recorrer 3.717 kilómetros en 24 horas. Fue un récord bien documentado y celebrado, realizado en el circuito italiano de Nardò. Sin embargo, con el tiempo y la competencia, los números adquieren otro significado.

Y si a finales de 2024, el recién lanzado Mercedes CLA lograba registrar 3.717 kilómetros para batir ese récord en el circuito italiano de Nardò -batiendo a su vez el récord logrado por el Porsche Taycan-; ahora el Xiaomi YU7 ha establecido la nueva marca en 3.944 kilómetros.

El CLA necesitó 40 recargas, lo que incrementó su tiempo de parada total. Su sistema de carga permite pasar del 10 al 80% en 22 minutos, mientras que el YU7 realiza el mismo proceso en solo 12 minutos.

El coche eléctrico alemán realiza la carga del 10 al 80% de la capacidad de su batería en 22 minutos; lo que supone hasta 10 minutos más por recarga que el Xiaomi YU7.

Además, las recargas del Mercedes no siempre llegaron al 80%, por lo que su estrategia resultó menos eficiente. La velocidad media del CLA, considerando paradas, fue de 154,79 km/h, es decir, casi 10 km/h menos que el YU7.

Tecnología de carga: el corazón del avance

Más allá de la velocidad máxima o la potencia del motor, lo que ha transformado esta competencia entre vehículos eléctricos es la tecnología de carga.

El YU7 incorpora un sistema de baterías de alta densidad energética junto con una red de carga desarrollada por Xiaomi que permite cargas ultrarrápidas. Esto no solo mejora los tiempos, sino que reduce la fatiga de componentes y prolonga la vida útil de las celdas.

Xiaomi afirma que su sistema puede soportar cargas repetidas del 10 al 80% sin afectar significativamente el rendimiento a largo plazo. Esta eficiencia tecnológica es lo que ha permitido batir el récord con menos paradas y en menor tiempo total.

Más allá del rendimiento, el Xiaomi YU7 también sorprende en lo comercial. Con un precio base estimado en $29,000 dólares, se posiciona por debajo de rivales directos como el Mercedes CLA eléctrico, cuyo precio supera los $50,000 dólares.

Xiaomi ha declarado que su objetivo es hacer la movilidad eléctrica verdaderamente accesible. Y lo está logrando. Mientras otras marcas apuntan al lujo o al nicho premium, Xiaomi parece replicar su modelo de negocio de smartphones: rendimiento máximo a un precio contenido.

