Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de julio de 2025

LEO

Te vas a sentir más vivo que nunca estos días, con esa energía felina que te recorre todo el cuerpo. Prepárate porque alguien del pasado regresará con ganas de sacudirte el alma… y el tapete también. Lo que no se dio antes, ahora podría prender como cerillo mojado, pero ojo: no cometas el error de compararle con tu ex o vas a acabar armando un déjà vu de dramas que ya ni al caso.

Es momento de que vivas con ganas, que no andes desperdiciando tu tiempo en gente o cosas que no te dejan ni paz ni carcajadas. Un viaje familiar puede surgir de improviso, y te va a caer como agüita fresca. A veces pareces que te quejas nomás por deporte, pero no haces nada por cambiar. Y justo cuando ya habías hecho la limpia emocional, ¡zas!, noticias de una ex pareja que quiere volver a revolverte el gallinero. No caigas, mándale directo a la zona de “no molestar”.

Ya no es momento de andar mendigando cariño ni atención de nadie. Preocúpate más por lo que sí vale la pena y te suma, no por lo que solo ocupa espacio y drena tu energía.

VIRGO

No te andes quejando si tú también la has regado. Si buscas, encuentras, así que no pongas carita de “yo no fui” cuando sabes que a veces calientas el caldo y luego ni lo pruebas. En redes sociales traes esa manía de hacerte el interesante, pero ni tú te crees el personaje.

Ya estuvo suave, es hora de confiar en tu potencial y jugártela por eso que tanto deseas, aunque te cueste sudor, lágrimas o uno que otro tropezón. Un amor con piscis o cáncer podría aparecer, aunque tú ya andes medio ocupado. Pero no te emociones, será como novela turca: intensa y complicada.

Ya deja de darles segundas oportunidades a quienes ya te fallaron la primera vez. Las traiciones que vives son reflejo de tus malas elecciones. Recuerda: cuando uno pierde, algo mejor siempre llega.

Tu cartera está flaca porque la has usado para comprar puro capricho inútil. Si no ajustas, se te viene la tormenta financiera. Y deja de llorar por quien ya se fue, mejor agradece que se llevó su mala vibra consigo.

LIBRA

Cuando te propones algo, lo logras, y eso nadie lo niega, eres de los que no dan paso sin su par de guaraches y cuando te tumban, te sacudes el polvo y regresas como huracán categoría cinco, como enemigo, ni tú te perdonas. Ya va siendo hora de que le des chance al amor, se aproxima alguien que no solo habla bonito, sino que lo respalda con hechos. No te cierres por lo que ya viviste, no todas las historias tienen el mismo final.

Sueles levantarte con una sonrisa aunque la vida te ande tirando piedritas. Eso te ha hecho fuerte, aunque por dentro a veces estés cansado de luchar por lo mismo. Si tienes pareja, podrían estar repitiendo los mismos errores, trayendo el pasado al presente como si fuera disco rayado. Así no avanzan ni a la tiendita.

Y aguas en estos días: podrías sufrir un golpe o accidente, así que fíjate por dónde caminas y no andes tan en las nubes.

ESCORPIÓN

Vienen cambios sabrosos en tu economía, que te van a caer como bendición. Solo asegúrate de no irte de boca gastando de más. Y por favor, no te dejes envolver por exes que aparecen como fantasmas: no son señales del destino, son pruebas del universo para ver si ya aprendiste.

Se vienen momentos importantes, pero deberás andar bien trucha, porque podrías dejar ir oportunidades valiosas por andar dándole tu tiempo a gente que ni fu ni fa. Te vas a dar cuenta que todo lo que te negabas a creer de cierta persona era más que cierto. Sí va a doler, pero también te va a abrir los ojos. Nadie es indispensable, recuerda: “el que se va sin que lo corran, regresa sin que lo llamen”.

Cuidado con una amistad reciente. Esa persona que te sonríe y hasta te invita el café, por detrás anda diciendo que ni te soporta. Hay más envidia en su corazón que en una junta de vecinos. Se avecina un viaje familiar o romántico que vas a empezar a planear. Hazlo con calma, pero con emoción, porque te va a recargar el alma.

SAGITARIO

Aguas con un amor lejano que podría aparecer cuando menos lo esperes… y aunque al principio te saque una sonrisa, al rato podría partirte el alma en dos. No caigas redondito o redondita con la primera videollamada o mensajito bonito.

Tus sueños se te escapan como agua entre los dedos porque muchas veces te gana la flojera o la desesperación, ya has tenido varias oportunidades de oro, pero por no tener paciencia las has dejado ir, ponte ya las pilas, que el tiempo no espera a nadie, y menos a quien se la pasa dudando.

Vas a necesitar valor para decir lo que sientes, aunque no sepas si va a funcionar, pero mira, mejor soltar lo que traes atravesado en el pecho que andar con la boca cerrada y el corazón lleno de suposiciones, solo así sabrás si es momento de quedarte o de cerrar esa puerta con dignidad.

No faltarán los que quieran meterte el pie o envenenarte con su mala vibra, pero tú sigue de frente, que los perros ladran cuando ven pasar al jinete, ignora las críticas que no construyen, si hablan de ti, es porque les da coraje que tú sí haces lo que ellos solo sueñan.

Y si te laten los juegos de azar, ponle ojo a los números con terminación en 4, 8 y 9… podrían darte una buena sorpresa.

CAPRICORNIO

Cuida tu corazoncito, que no cualquiera merece lo que tú sabes dar, eres intenso, entregado, pero también desconfiado, vives con el miedo de que te la vuelvan a hacer, y eso te impide amar de verdad, si no te arriesgas, jamás sabrás qué pudo haber sido.

Se vienen días medio grises, donde vas a traer a flor de piel recuerdos de familiares que ya no están, llóralos si hace falta, pero no te quedes anclado, porque ellos quieren verte feliz, no apagado o apagada.

Ese amor a distancia ya está dando las últimas patadas, si notas que la cosa ya no fluye, no te aferres, que el olvido viene en camino y es mejor soltar antes de que duela más y si últimamente te acuestas con la mente llena de pensamientos negativos, ya es hora de que cambies el chip: nada llega por arte de magia, hay que sudarle.

Se aproxima una invitación de último minuto para salir o hacer un viajecito, no le pienses tanto, lánzate y rompe la rutina y muy atentos con una persona de piel morena que se te cruzará pronto, porque sus intenciones no son buenas. Presta atención a tus sueños, serán señales disfrazadas que te mostrarán lo que se viene, no los tomes a la ligera, ahí podría venir la advertencia que necesitas.

ACUARIO

Date la oportunidad de hacerte una limpia emocional, de mirar hacia adentro y reencontrarte con eso bonito que todavía conservas, aunque lo hayas escondido por miedo a que te lastimen otra vez.

Y sí, a veces tu mayor error es confiar en quien ya te traicionó, como dicen por ahí, “el que la hace una vez, si le das chance, te la hace doble”, no busques tan lejos lo que tienes cerca, que por andar viendo solo lo de afuera te pierdes lo más valioso que alguien puede darte.

Trabaja en tu autoestima, no permitas que nadie te pisotee ni te haga sentir menos de lo que vales, no todos los amores van a doler, solo necesitas darte chance de volver a creer, sin cargar la mochila del pasado.

En lo laboral, se vienen mejoras importantes en tus ingresos, pero si no controlas tus gastos te vas a quedar igual o hasta peor, puede que te cambien de turno o tengas un nuevo jefe, lo que al principio te va a sacar de onda, pero después te va a convenir. Y por favor, no dejes que la mala leche de otros te contamine que su amargura no te robe tu brillo, ni tu paz.

PISCIS

Prepárate porque podrías recibir una noticia dolorosa de alguien que te importa un chorro, te va a sacudir el alma, pero también te va a enseñar a soltar, no te andes culpando por lo que no estuvo en tus manos, si confiaste, fue desde el corazón, y eso nunca será un error, aunque haya dolido.

Cuidado con el coraje, porque podrías explotar con alguien que ya te trae entre ceja y ceja, antes de ponerle su estate quieto, piensa si vale la pena a veces, el que se enoja pierde… y tú no estás pa’ andar perdiendo energías en gente inútil.

Te urge amar, y entre más lo necesites, más riesgo hay de que te equivoques eligiendo, así que no confundas cariño con calentura, porque luego te encariñas con quien solo quería pasar el rato. Un nuevo trabajo está por llegar, pero no sueltes el que tienes hasta que lo otro esté amarrado con moño y ni se te ocurra meterte con alguien comprometido, las sobras no te van.

Podrías sentirte bajoneado en estos días, como si el pasado regresara a darte una mordida en el ánimo, acéptalo, aún no cierras bien esa herida, pero está bien, vas avanzando, se vienen días buenos, así que enfócate en ti y en tu familia y si ves cenizas, recuerda que donde hubo fuego… puede haber incendio otra vez, si no andas al tiro.

ARIES

Vienen cambios bien intensos que te van a mover el suelo, pero también te van a acomodar en el camino correcto, es momento de dejar de aplazar tus planes y empezar a construir eso que tanto quieres, ya deja de esperar que las cosas caigan solitas del cielo, porque ni las bendiciones llegan sin hacer méritos. Te vas a enterar de un embarazo en la familia, y no será cualquier chisme: alguien que no esperabas traerá la noticia y te vas a quedar con el ojo cuadrado.

Tus metas son solo tuyas, así que si alguien quiere opinar, que sea porque aporta, no porque le sobra lengua y en el amor, no trates como rey o reina a quien solo te busca por ratitos, si ya sabes que solo quiere pasar el rato, no te claves, ni le pongas altar. Por redes sociales se viene una amistad nueva que podría convertirse en tu confidente, esa persona que te escucha sin juzgar y con quien puedes soltar el veneno emocional sin miedo.

Cuida tu salud, porque tus malos hábitos ya están pasando factura, una enfermedad leve podría aparecer si no pones atención y aguas con negocios raros, porque podrías meterte en problemas legales por confiar en la persona equivocada, un familiar que no veías desde hace rato te visitará, y esa reunión te va a caer como abrazo que sana.

TAURO

Se viene un proyecto de compra-venta que te va a caer como anillo al dedo. Será como un empujón del universo para que empieces a moverte y a generar lana de verdad. Pero ojo, no te emociones tanto, primero haz cuentas y aterriza tus ideas. Tus cambios de humor andan más intensos que novela de las nueve, si no te controlas podrías herir a alguien que realmente te aprecia, ya sea tu pareja o esa amistad que siempre está.

En el amor, no te fíes del todo. Tu pareja ha escondido algunas cosas, y aunque no sea por mala intención, una mentira es una mentira, la confianza se cuida con hechos, no con excusas. Prepárate para un viaje o una escapadita, planea bien y no te avientes sin ver, que no estás para gastar a lo tonto. Los números que terminan en 4, 7 y 9 podrían traerte suerte si juegas algo.

Cuando dejes de ver la vida como injusta, vas a entender que cada quien tiene lo que se gana, lo que no tienes es porque no te has puesto serio, viene una etapa bendecida, pero necesitas reencontrarte con tu esencia y dejar de cargar rencores ajenos. Aprende de tus errores pasados, porque lo que no te volvió más perra, te hizo más sabia.

GÉMINIS

Es momento de confiar en tu habilidad para hacer negocios. Si te lo propones, puedes sacar oro hasta de las piedras, pero cuidado, no es tiempo de empezar cosas nuevas si no estás 100 % seguro, porque podrías acabar metido hasta el cuello. Tu estado de ánimo andará como montaña rusa, pero no te espantes, son días que traen limpieza emocional, solo aguanta vara.

No te me confundas: una cosa es querer apapacho, y otra muy distinta es pensar que cada noche de pasión es amor verdadero a veces te clavas con quien solo quería pasarla bien. Ojo con alguien en tu trabajo, podría envolverte en chismes que ni al caso, pero también podrías hacer una amistad nueva ahí mismo, alguien que te va a necesitar porque los demás lo andarán aislando, se empático, tú también sabes lo que es sentirse fuera de lugar.

Tu mal humor no te lleva a ningún lado. Si sigues amargado, solo te vas a intoxicar solo. Relájate, tómate tu tiempo y no hagas corajes por cosas que ni valen la pena.

CÁNCER

Si tienes pareja, mucho cuidado con caer en la rutina, la monotonía puede ser la tumba de lo que parecía eterno, échale imaginación o el amor se te va a enfriar más rápido que café olvidado. Una amistad cercana va a terminar su relación y tú estarás involucrado en el drama y sí, aunque no quieras aceptar, tendrás parte de culpa.

Si lo que has hecho hasta ahora no ha funcionado para ese proyecto que traes, es hora de cambiar de estrategia, no te encapriches con caminos cerrados. Las oportunidades llegan una vez y se van volando. Si se te presenta una, tómala, aunque te dé miedo, más vale arrepentirse de haberlo hecho que vivir con el “y si hubiera”.

Cuando creas que ya todo está perdido, verás cómo el sol vuelve a salir, estás por recibir noticias de alguien que fue importante en tu pasado, y eso moverá fibras que creías dormidas. Vienen días cargados de cosas buenas. Pero no bajes la guardia, porque hay amistades falsas que no aguantan tu brillo. Y no es por lo que tienes, sino por lo que transmites, tu alma y corazón traen una luz que a muchos les arde.