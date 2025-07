Jóvenes se enfrentan a agentes de ICE para evitar el arresto de su madre

Tres jóvenes prácticamente se abalanzaron sobre su madre en plena calle de Pasadena, con un único objetivo: evitar que la arrestaran los agentes de ICE. Un video mostró la tensión del momento y el forcejeo con los uniformados.

De acuerdo con un reporte de Noticias Telemundo, los agentes querían llevarse detenida a la mujer de origen hispano, pero sus hijos se posicionaron delante de ella mientras exigían a los oficiales que se identificaran y que presentaran una orden judicial.

Presuntamente, los agentes mostraron un documento, pero la orden de arresto era para otra persona, agregó el reporte. Hablando en inglés, los jóvenes pedían ayuda al 911. “You don’t have an order. No you don’t” (no tienes una orden, no la tienes), se escucha en el material.

Al final, la mujer fue detenida “sin incidentes”, según declaraciones de los hijos. Ellos aseguran que el único pecado de su madre fue estar en ese lugar, en el momento equivocado.

Salvadoreño sufrió una fractura de tobillo tras huir de una redada

Las redadas de ICE han provocado todo tipo de incidentes, ya que los operativos son inesperados y en algunos casos violentos. Recientemente, un trabajador hispano se subió a una plataforma elevada para impedir ser arrestado, durante una redada en la construcción de una bodega en Texas.

En otro caso similar, un inmigrante salvadoreño sufrió una fractura de tobillo tras huir de una redada, por lo que ahora necesita cirugía. El accidente ocurrió en un estacionamiento de Home Depot, en San Fernando, California.

De acuerdo con lo narrado por Amílcar al medio San Fernando Sun, el jueves 19 de junio, agentes de ICE irrumpieron en el estacionamiento del Home Depot, deteniendo a cerca de una docena de personas, entre ellas jornaleros que aguardaban trabajo.

En plena huída que lo llevó a saltar una reja, el hombre cuenta que un agente intentó detenerlo jalando su ropa, pero logró zafarse y saltar. Fue en ese momento cuando sufrió la caída que le causó la fractura: “sentí un fuerte dolor, mi visión se nubló y casi me desmayo”.

