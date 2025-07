Difunden videos de exmilitares colombianos entrenando a narcos en México

Desde hace tiempo se informó que hay varios exmilitares colombianos e incluso venezolanos en México al servicio del narcotráfico. El crimen organizado los recluta para nutrirse con su formación y fortalecerse ante las autoridades, además de enfrentar a sus rivales con mayor destreza. Esto ha recrudecido la narcoviolencia que se vive en aquel país.

Videos obtenidos en exclusiva por Noticias Telemundo revelan a extranjeros, en su mayoría colombianos con formación militar, entrenando a miembros de un grupo delictivo en tácticas de combate.

Las imágenes, halladas por autoridades locales en un teléfono celular tras un operativo en el estado de Michoacán, muestran a hombres armados portando ropa táctica en un campo de entrenamiento clandestino. El gobierno mexicano confirma que se trata de exmilitares extranjeros vinculados a cárteles como Los Viagras y Jalisco Nueva Generación.

El narco los obliga

“Yo no venía para ese trabajo”, dijo Andrés, un exmilitar colombiano entrevistado por Noticias Telemundo. Pidió ocultar su rostro por seguridad y relató cómo fue contactado en Colombia y llevado a México bajo engaños. “Resulté involucrado con los cárteles… Me enseñan el armamento, me colocan un chaleco… me dijeron que les tenía que entregar el pasaporte”.

Según Andrés, fue obligado a impartir entrenamiento paramilitar para los cárteles y recibía un pago de 275 dólares semanales. Asegura que quienes desobedecían eran brutalmente castigados. “Los mutilan, decapitan y matan”, afirmó.

Documentan campamentos

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, confirmó la existencia de los campamentos. “Encontramos un campamento improvisado con municiones, armas, un celular donde contenía videos de estos campos de entrenamiento que era justamente donde nosotros entramos”, dijo.

Juan Carlos Oceguera, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, advirtió sobre el peligro que representa esta infiltración extranjera. “Se jactan de venir a preparar a los delincuentes en acciones delictivas relacionadas con el manejo de armas, con la fabricación de artefactos explosivos improvisados e incluso en cuestiones operativas tácticas”.

A finales de mayo, el Ejército mexicano detuvo a 17 personas en Michoacán, entre ellas 12 colombianos, nueve de ellos con formación militar. Según Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública Federal, todos ingresaron por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Harfuch también señaló que estos individuos estarían vinculados con una explosión reciente en la zona, en la que murieron ocho militares mexicanos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que ciudadanos colombianos con formación castrense participaron en el atentado, reconociendo que el reclutamiento criminal ha cruzado fronteras.

Sigue leyendo:

– Militar colombiano revela cómo los reclutan los cárteles mexicanos.

– Alcalde michoacano revela video de un campo de adiestramiento del narco.