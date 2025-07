El programa de residencia Avance está formando a educadores diversos donde más se les necesita

California sigue enfrentando una escasez persistente de maestros, lo que obliga a las escuelas de todo el estado a luchar cada año para llenar las aulas con educadores completamente acreditados, especialmente en áreas críticas como matemáticas, ciencias, educación especial y educación bilingüe.

Aún más preocupante es que esta escasez afecta de manera desproporcionada a los estudiantes en comunidades de alta necesidad. Un informe publicado este año por el Learning Policy Institute reveló que las escuelas con mayores necesidades—las que atienden a un gran número de estudiantes aprendices del inglés, de bajos ingresos y en hogares de crianza—tienen casi tres veces más probabilidades de depender de maestros sin preparación adecuada, como pasantes o maestros con permisos provisionales o de emergencia.

Sin embargo, en medio de estos desafíos, hay motivos para el optimismo. Gracias a inversiones estatales, ha habido un modesto aumento en el número de nuevos maestros completamente preparados que acceden a la profesión a través de programas que ofrecen tanto una formación académica como una experiencia práctica significativa.

Uno de los modelos más innovadores que encabezan este esfuerzo es Avance Residency Los Angeles, una audaz iniciativa de preparación docente lanzada por tres redes de escuelas públicas chárter en Los Ángeles—Camino Nuevo Charter Academy, Para Los Niños y STEM Preparatory Schools—en colaboración con la Universidad Loyola Marymount.

En resumen, Avance no solo está formando maestros, está reconstruyendo la profesión con la equidad como eje central.

Con demasiada frecuencia, los educadores que imparten clases no reflejan a los estudiantes que tienen enfrente. Las barreras para convertirse en maestro—el costo, el tiempo y el acceso—afectan con mayor fuerza a las comunidades que más se beneficiarían de una representación diversa.

Avance se creó para cambiar esa situación. Está diseñado intencionalmente para reclutar, formar y capacitar a futuros maestros que ya viven y trabajan en las comunidades a las que desean servir, incluidos exalumnos de las escuelas y personal clasificado.

“Las investigaciones demuestran que cuando los niños ven a alguien que se parece a ellos en el aula, tienen más probabilidades de tener éxito”, dice Adriana Abich, directora ejecutiva de Camino Nuevo Charter Academy. “No se trata solo del rendimiento académico. También se trata del bienestar emocional, la identidad y el sentido de pertenencia.”

Para Adriana, esto es algo profundamente personal.

“Mi corazón está completamente en esto”, dice. “La comunidad a la que sirvo es donde creció mi papá. Él emigró de Cuba y fue a la escuela a unas cuadras de aquí. Lo que él necesitaba en aquel entonces es lo que nuestros estudiantes aún necesitan hoy: maestros que los vean, los entiendan y crean en ellos.”

El modelo de Avance se asemeja a una residencia médica. Los aspirantes a maestros se capacitan a tiempo completo durante un ciclo escolar completo en aulas reales junto a un maestro mentor.

Pero lo que distingue a este programa es que paga a los residentes mientras se capacitan—alrededor de $200 por día, similar a la tarifa de un maestro sustituto—y les ofrece seguro médico a través de la Universidad Loyola Marymount.

Eso, por sí solo, convierte al programa en algo transformador. Las personas ya no tienen que abandonar sus sueños solo para poder costear la vida en California.

Y el impulso está creciendo. Un proyecto de ley que avanza actualmente en la Legislatura estatal refleja los principios fundamentales del modelo Avance: propone que el estado cubra los costos de los maestros en formación mientras obtienen sus credenciales.

¿Y la prueba más clara? La tasa de éxito de Avance habla por sí sola.

En el ciclo escolar 2024–2025, 17 de los 19 residentes completaron la residencia, y la mayoría (76%) fueron contratados como maestros de aula a tiempo completo. Todos los residentes eran personas de color, y casi un tercio eran hombres—un paso crucial hacia equipos docentes más representativos.

Avance también mostró sólidos resultados en su año inaugural, 2023–2024. Dieciséis de 18 residentes completaron el programa, y más de la mitad fueron contratados como maestros a tiempo completo.

Otros puntos destacados:

El 100% de los residentes dijo que se sintieron apoyados para tener éxito y que creían que Avance estaba comprometido a preparar docentes diversos para estudiantes históricamente marginados.

El 100% de los directores escolares coincidió en que los residentes de Avance estaban bien preparados—más que el maestro promedio—y que estarían encantados de recibir a más residentes en el futuro.

Pero los testimonios más poderosos provienen de los propios residentes.

Amy Vásquez, ahora maestra de quinto grado, es una orgullosa graduada de las escuelas Camino Nuevo. Para ella, regresar a enseñar en su propia comunidad nunca fue una duda—fue una misión. “Los Ángeles es mi hogar. Esta comunidad es todo lo que he conocido”, dice. “Existe la idea equivocada de que, una vez que uno tiene éxito, se va y no regresa. Pero yo no me imagino haciendo esto en ningún otro lugar.”

Como alguien que ha pasado décadas trabajando para expandir las oportunidades educativas en California, puedo decir con total confianza: así es como se ve la innovación. Cuando invertimos en los futuros maestros de nuestras propias comunidades—cuando eliminamos las barreras económicas y brindamos mentoría significativa—nuestros estudiantes ganan, nuestras escuelas ganan y nuestra sociedad gana.

Lo que está haciendo Avance es transformador. Está redefiniendo cómo preparamos a los maestros. Está haciendo que la profesión sea más accesible, más diversa y más alineada con las experiencias de vida de los estudiantes a quienes servimos.

Avance es más que un programa. Es un movimiento y el futuro de la educación pública.

(*) Myrna Castrejón es la presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de escuelas chárter de California (CCSA).