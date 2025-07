Los aranceles de Trump retrasan recortes de las tasas de interés: Powell

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconoció que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump han sido un factor determinante para que el banco central de EE.UU. no haya recortado las tasas de interés en lo que va del año.

Durante un foro de banqueros centrales celebrado en Portugal, Powell fue claro al responder afirmativamente a la pregunta de si la Fed habría bajado su tasa de referencia si no se hubieran implementado los aranceles.

“Creo que eso es correcto”, aseguró el funcionario al moderador del evento.

Powell explicó que la magnitud de los aranceles llevó a la Reserva Federal a hacer una pausa en su política de tasas.

“En efecto, hicimos una pausa cuando vimos el tamaño de los aranceles, y prácticamente todas las proyecciones de inflación en EE.UU. aumentaron significativamente como consecuencia de estos“, señaló. “Así que no reaccionamos de más; de hecho, no reaccionamos en absoluto. Simplemente, estamos tomando algo de tiempo”.

Aunque el impacto directo de los aranceles en la economía aún no se ha reflejado de forma contundente, Powell advirtió que podrían generar un repunte en la inflación durante el verano. Esto refuerza la posición cautelosa del banco central frente a posibles ajustes de política monetaria.

La administración Trump ha defendido los aranceles como una herramienta para proteger la industria manufacturera estadounidense, exigir condiciones de comercio más equitativas y abordar temas internos como la migración irregular y el tráfico de fentanilo.

Mientras tanto, Trump ha criticado en repetidas ocasiones a Powell por mantener las tasas sin cambios. En junio, llegó incluso a insinuar que podría destituirlo, aunque expertos legales han señalado que su capacidad para hacerlo es dudosa. Más recientemente, el presidente publicó en Truth Social que los funcionarios de la Fed “deberían avergonzarse” por no haber bajado las tasas con mayor rapidez.

Actualmente, las decisiones sobre tasas de interés no dependen solo de Powell. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), compuesto por 12 miembros, es el encargado de establecer la política monetaria del país. En su última reunión del 18 de junio, el comité decidió mantener sin cambios la tasa de fondos federales por cuarta ocasión consecutiva.

Powell enfatizó que el enfoque de la Fed sigue siendo monitorear cuidadosamente los efectos económicos de los aranceles.

“Mientras la economía se mantenga sólida, creemos que lo prudente es esperar y observar cuáles podrían ser esos efectos”, afirmó.

También destacó la importancia de mantener la independencia del banco central frente a presiones políticas.

“Estamos tratando de ofrecer estabilidad macroeconómica, financiera y económica en beneficio de toda la población”, expresó Powell. “Si queremos hacerlo con éxito, debemos actuar de forma totalmente apolítica… no tomamos partido, no jugamos a un lado contra otro, y nos mantenemos al margen de asuntos que no nos corresponden”.

También te puede interesar: