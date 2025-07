Una oficina de lotería envío miles de mensajes de premios equivocados

En un mundo automatizado, cuando alguien recibe una notificación de que ganó un gran premio de lotería, comienza a imaginarse una vida de ensueño, viajes y tranquilidad. Lo último que piensa uno es que ese mensaje sea un error. Bueno, pues eso fue lo que ocurrió en Noruega, donde miles de personas creyeron ganar miles de euros por una falsa información enviada en sus sistemas.

Una falla técnica en la oficina estatal de loterías de Noruega, Norsk Tipping, causó confusión y desilusión en alrededor de 47,000 jugadores del Eurojackpot. Un error en el sistema de notificaciones hizo que muchos creyeran haber ganado premios mucho mayores a los reales.

La causa del problema fue una equivocación al convertir valores desde euros a coronas noruegas. Según un comunicado oficial de la empresa, hubo “un error de cálculo al convertir de céntimos de euro a coronas noruegas”. En lugar de dividir la cifra por 100, como corresponde, se multiplicó, generando montos inflados que se notificaron por error a los participantes.

Como resultado, las alertas enviadas a los dispositivos móviles informaban sobre premios excesivamente altos. Norsk Tipping explicó que la equivocación fue manual y que se detectó la misma noche del sorteo, correspondiente al viernes. Esa misma noche comenzaron a corregir la información y el sábado ya estaban publicados los valores correctos.

El daño emocional fue considerable. Aunque nadie recibió dinero equivocado, muchas personas se ilusionaron al pensar que se habían vuelto millonarias. Algunos incluso comenzaron a planear viajes, planificar la compra de propiedades o para hacer renovaciones antes de descubrir la verdad.

“Estamos terriblemente apenados por haber decepcionado a tantas personas, y entendemos completamente que estén molestos con nosotros”, declaró la empresa al medio FOX Business. “Recibimos muchos mensajes de personas que ya habían hecho planes… Solo podemos reiterar nuestras más sinceras disculpas, aunque sabemos que eso no consuela demasiado“.

El Eurojackpot es un sorteo popular en varios países europeos, y aunque en esta ocasión no hubo ganador del premio mayor, sí se repartieron miles de premios menores, desde 10.70 euros ($11 dólares) hasta más de 616,700 euros ($726,000 dólares). Norsk Tipping opera este juego en Noruega y el año pasado distribuyó más de cinco millones de premios, convirtiendo en millonarios a 124 ciudadanos.

Este incidente se suma a una serie de problemas técnicos que la empresa ha enfrentado recientemente. Como parte de las consecuencias, la directora ejecutiva Tonje Sagstuen renunció y fue reemplazada por Vegar Strand. La empresa aseguró estar tomando “todas las medidas posibles” para evitar que algo así vuelva a suceder.

Sagstuen, en su despedida, afirmó sentirse “segura de que los procesos de mejora que hemos iniciado están en buenas manos con el equipo actual”. La compañía estatal ha intentado mejorar sus servicios en medio de desafíos técnicos durante el último año.

Aunque este tipo de casos no se han reportado en algunas de las oficinas de lotería de los Estados Unidos, es conveniente que los jugadores no hagan planes, ni mucho menos gasten dinero que aún no tienen en sus manos hasta confirmar y recoger sus ganancias.

