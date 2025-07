El fútbol mexicano no es tan sencillo, así lo explicó Gustavo del Prete

El fútbol mexicano es uno de los de mayor nivel de Concacaf. En su momento, los clubes de la Liga MX competían de igual a igual en torneos de Sudamérica. El nivel parece no haber disminuido. Gustavo del Prete llegó a los Pumas de la UNAM proveniente del fútbol argentino, peor no pudo dejar su huella en el club.

En 2022, Gustavo del Prete dejó a los Estudiantes de La Plata para uniformase con la camiseta de los Pumas de la UNAM. El atacante argentino llegaba con un gran repertorio y peso a su espalda. Sin embargo, Del Prete no logró adaptarse a la institución auriazul.

“Creo que en Pumas me costó un poco más. Por el hecho de que tiene una afición muy grande y como que también me agarró más desprevenido. Me chocó un poco más. También, empecé a jugar un poco más pensando y no tanto con el subconsciente que estaba jugando antes”, dijo el argentino para La Capitana podcast.

Con el conjunto universitario, Del Prete comenzó a experimentar problemas que afectaban su rendimiento dentro del campo y que no había sentido antes. El exjugador de Montevideo City Torque tuvo que buscar ayuda profesional.

“Fue un cambio importante que tuve que trabajarlo con un psicólogo porque empecé a pensar más en la cancha y antes no pensaba, jugaba. A veces te juega en contra”, reveló.

Pocos goles con los Pumas

Al no rendir con los Pumas de la UNAM, Gustavo del Prete tuvo que conformarse con una cesión a Mazatlán para reencontrase con su mejor versión. Sin embargo, esto no hizo que se olvidara su bajo rendimiento con el conjunto universitario. Del Prete también argumentó sus problemas en el rendimiento colectivo del equipo.

“Soy muy de lo colectivo y siento que no nos fue bien en la época que estuve en Pumas. De tres torneos clasificamos uno, que fue el que llegamos a la semifinal con el Turco. Los otros dos torneos no clasificamos y no clasificar en un equipo como Pumas es un fracaso, un mal torneo. Colectivamente no nos fue bien e individualmente tampoco”, explicó.

Gustavo del Prete actualmente juega con el Club Atlas. Durante su pasantía con los Pumas de la UNAM el argentino estuvo presente dentro del campo en 54 partidos. Durante esa cantidad de encuentros, y poco más de 3,000 minutos en cancha, el ariete sudamericano marcó 7 goles y 4 asistencias. Sin duda, un rendimiento bastante bajo para un jugador que marcó el doble de goles en menos partidos con Estudiantes.

